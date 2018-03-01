14:59, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

HaÅŸdi Åžabi unsurlarÄ± 'daÄŸ eÄŸitimi' almaya baÅŸladÄ±





Irak'taki HaÅŸdi Åžabi Operasyonlar KomutanÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadele kapasitelerini artÄ±rmak iÃ§in birliklerine "daÄŸ savaÅŸ eÄŸitimi" vermeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'taki HaÅŸdi Åžabi unsurlarÄ±nÄ±n, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n, ÅŸehirlerden sonra daÄŸ ve kÄ±rsal alanlarda gizlenmesi gerekÃ§esiyle "daÄŸ savaÅŸÄ±na" hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi. HaÅŸdi Åžabi Operasyonlar KomutanÄ± Sucad Abdullah, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, terÃ¶rle mÃ¼cadele kapasitelerini artÄ±rmak iÃ§in birliklerine "daÄŸ savaÅŸ eÄŸitimi" vermeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Abdullah, bu eÄŸitimle Irak'ta terÃ¶ristlerle mÃ¼cadelenin farklÄ± bir boyut kazanacaÄŸÄ±nÄ±, daÄŸlarda gizlenen DEAÅž militanlarÄ±yla farklÄ± silahlarla savaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Irak'ta terÃ¶r DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu tÃ¼m bÃ¶lgelerin AralÄ±k 2017'de geri alÄ±nmasÄ±ndan sonra, bazÄ± militanlarÄ±n KerkÃ¼k'Ã¼n gÃ¼neyindeki daÄŸlÄ±k bÃ¶lgelerle Musul'un kÄ±rsal alanlarÄ±nda gizlenmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.

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