15:51, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

Rusya'dan bazÄ± tarÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ±na son





Rusya, TÃ¼rkiye'den bazÄ± tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerine kÄ±sÄ±tlamayÄ± kaldÄ±rÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusyaâ€™nÄ±n, TÃ¼rkiye'den biber, patlÄ±can, marul, nar ve kabak ithalatÄ±na yÃ¶nelik kÄ±sÄ±tlamayÄ± 5 Mart itibarÄ±yla kaldÄ±racaÄŸÄ± bildirildi. Rus GÄ±da GÃ¼venliÄŸi Kurumu Rosselkhoznadzor BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Yuliya Melano, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 5 Martâ€™tan itibaren TÃ¼rkiyeâ€™den biber, patlÄ±can, marul, nar ve kabak ithalatÄ±na izin verileceÄŸini belirtti. Rusya 2016â€™da TÃ¼rkiyeâ€™den domates, biber, patlÄ±can, marul, nar ve kabak ithalatÄ±nÄ± durdurmuÅŸtu.

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