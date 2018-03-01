Rusya'dan bazÄ± tarÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ±na son

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusyaâ€™nÄ±n, TÃ¼rkiye'den biber, patlÄ±can, marul, nar ve kabak ithalatÄ±na yÃ¶nelik kÄ±sÄ±tlamayÄ± 5 Mart itibarÄ±yla kaldÄ±racaÄŸÄ± bildirildi.
Rus GÄ±da GÃ¼venliÄŸi Kurumu Rosselkhoznadzor BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Yuliya Melano, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 5 Martâ€™tan itibaren TÃ¼rkiyeâ€™den biber, patlÄ±can, marul, nar ve kabak ithalatÄ±na izin verileceÄŸini belirtti.
Rusya 2016â€™da TÃ¼rkiyeâ€™den domates, biber, patlÄ±can, marul, nar ve kabak ithalatÄ±nÄ± durdurmuÅŸtu.
Rus enerji ÅŸirketi Gazpromâ€™un bugÃ¼nden itibaren Ukraynaâ€™ya doÄŸalgaz sevkiyatÄ±nÄ± durduracaÄŸÄ± bildirildi
Avrupa genelinde dondurucu soÄŸuk ve buzlanmanÄ±n sebep olduÄŸu kazalarda 35'den fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, birÃ§ok Ã¼lkede okullar tatil edildi
Japonya'nÄ±n gÃ¼neyinde 5,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldiÄŸi bildirildi
Ermenistan, TÃ¼rkiye ile Ermenistan arasÄ±nda 10 Ekim 2009'da ZÃ¼rih'te imzalanan protokolleri feshetti.
Genel kurulda alÄ±nan kararla 18 Martâ€™ta Rusyaâ€™da dÃ¼zenlenecek seÃ§imin engellenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Hristiyan hacÄ±lar, Ä°srail'in salÄ± akÅŸamÄ± sÃ¶z konusu vergi uygulamasÄ±na iliÅŸkin planÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ± Ã¼zerine Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§masÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde KÄ±yamet Kilisesi'nde dua etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yarÄ±n ziyaret edeceÄŸi Mali, halkÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ±n pamuk tarÄ±mÄ± ve altÄ±n madenciliÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir Ã¼lke olarak Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor.
2015'te DEAÅž'a ait infaz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸan FransÄ±z aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ lider Le Pen hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±
DÄ°TÄ°B DÃ¼sseldorf Dini DanÄ±ÅŸma Kurulu BaÅŸkanÄ± AkpÄ±nar, "Kur'an-Ä± Kerim hidayet, ÅŸifa ve rahmet kaynaÄŸÄ±dÄ±r. Kurâ€™anâ€™Ä± okumalÄ±, anlamalÄ±, yaÅŸamalÄ± ve yaÅŸatmak iÃ§in de gayret sarf etmeliyiz" dedi
Irak meclisi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž ile Ã§atÄ±ÅŸmalarda bÃ¼yÃ¼k zarara uÄŸrayan bazÄ± ilÃ§e ve kasabalarÄ± "afet bÃ¶lgesi" ilan etti.
Rusya, TÃ¼rkiye'den bazÄ± tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerine kÄ±sÄ±tlamayÄ± kaldÄ±rÄ±yor
Irak'taki HaÅŸdi Åžabi Operasyonlar KomutanÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadele kapasitelerini artÄ±rmak iÃ§in birliklerine "daÄŸ savaÅŸ eÄŸitimi" vermeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
Ä°talya'da pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak genel seÃ§imden Ã¶nce, Forza Italia'nÄ±n lideri ve eski BaÅŸbakan Berlusconi, "merkez-saÄŸ" ittifakÄ±nÄ±n tek baÅŸÄ±na iktidar olamamasÄ± halinde koalisyon kurmayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Rusya lideri Vladimir Putin, dÃ¼nyanÄ±n neredeyse her noktasÄ±nÄ± vurabilecek fÃ¼ze geliÅŸtirdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±
DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinden devlet adamlarÄ±, akademisyenler, araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, diplomatlar ve STK temsilcilerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 8. DÃ¼nya Ä°slam Forumu kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenleniyor
Hollanda'da camiye saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edilen bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±