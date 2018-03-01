15:59, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

Irak'ta bazÄ± ilÃ§e ve kasabalar "afet bÃ¶lgesi" ilan edildi





Irak meclisi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž ile Ã§atÄ±ÅŸmalarda bÃ¼yÃ¼k zarara uÄŸrayan bazÄ± ilÃ§e ve kasabalarÄ± "afet bÃ¶lgesi" ilan etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak Meclis BaÅŸkanÄ± Selim el-Cuburi'nin yÃ¶nettiÄŸi oturumda, Musul'un Baac ilÃ§esi ve Telafer'e baÄŸlÄ± Ä°yaziye kasabasÄ± ile Enbar'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Kaim, Rava ve Ane ilÃ§eleri, oy Ã§okluÄŸuyla "afet bÃ¶lgesi" statÃ¼sÃ¼ne alÄ±ndÄ±. Musul Ä°l Meclisi ise 7 EylÃ¼l 2017'de TÃ¼rkmenlerin Ã§oÄŸunlukta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Telafer ilÃ§esiyle ona baÄŸlÄ± kÃ¶yleri afet bÃ¶lgesi ilan etmiÅŸti. Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan, Enbar'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Kaim, Rava ve Ane ilÃ§eleri, DEAÅž'tan en son geri alÄ±nan bÃ¶lgeler arasÄ±ndaydÄ±.

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