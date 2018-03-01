16:22, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

Almanya'da "Kur'an Ziyafeti"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'nÄ±n Oberhausen kentinde Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸince (DÄ°TÄ°B), "Kur'an Ziyafeti" etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi.

Turbinenhalle Oberhausen salonunda Kuzey Ren Vestfalya (KRV) DÃ¼sseldorf DÄ°TÄ°B Dini DanÄ±ÅŸma Kurulu ve DÃ¼sseldorf BÃ¶lge BirliÄŸince dÃ¼zenlenen etkinliÄŸin bu yÄ±lki ana temasÄ± "HoÅŸgÃ¶rÃ¼, sevgi ve saygÄ±ya dayalÄ± yaÅŸam" olarak belirlendi.

EtkinliÄŸe TÃ¼rkiye'den katÄ±lan DÃ¼nya Kurâ€™an-Ä± Kerim'i gÃ¼zel okuma yarÄ±ÅŸmasÄ± 2014 birincisi Nebi YaÅŸar, 2013 birincisi YaÅŸar Ã‡uhadar, 2010 birincisi Ali Tel ve 2005 TÃ¼rkiye birincisi Erhan Mete'nin Kuran-Ä± Kerim tilavetleri sonrasÄ±nda konuÅŸma yapan DÄ°TÄ°B DÃ¼sseldorf Dini DanÄ±ÅŸma Kurulu BaÅŸkanÄ± Mustafa AkpÄ±nar, Kur'an-Ä± Kerim okumanÄ±n ve anlamanÄ±n Ã¶nemine vurgu yaptÄ±.

AkpÄ±nar, "Kur'an-Ä± Kerim hidayet, ÅŸifa ve rahmet kaynaÄŸÄ±dÄ±r. Kurâ€™anâ€™Ä± okumalÄ±, anlamalÄ±, yaÅŸamalÄ± ve yaÅŸatmak iÃ§in de gayret sarf etmeliyiz. Merhum Akifâ€˜in ifade ettiÄŸi gibi, â€˜Ä°nmemiÅŸtir Kurâ€˜an ÅŸunu hakkÄ±yla bilin, Ne mezarlÄ±kta okunmak ne fal bakmak iÃ§in.' DolayÄ±sÄ±yla Kurâ€™an-Ä± anlamak ve okumak hayatÄ±mÄ±zÄ± daha da zenginleÅŸtirecektir." dedi.

CAMÄ° SALDIRILARI KAYGILANDIRIYOR

TÃ¼rkiye'nin DÃ¼sseldorf BaÅŸkonsolosu Åžule GÃ¼rel ise Avrupa'da son dÃ¶nemlerde artan cami saldÄ±rÄ±larÄ±na deÄŸinerek ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ä°slam barÄ±ÅŸ ve sevgi dinidir. Hepimize Ä°slam'Ä± anlatmak iÃ§in gÃ¶revler dÃ¼ÅŸmektedir. Almanya'da yaÅŸanan cami saldÄ±rÄ±larÄ± ve MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik artan Ã¶n yargÄ±lar kaygÄ± vermekte ve bizleri derinden Ã¼zmektedir. Ä°slam gibi bir dinin terÃ¶rle baÄŸdaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± bu dine yakÄ±ÅŸmaz. TerÃ¶rÃ¼n dini ve milliyeti olmaz."

Okunan ilahi ve dualarÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸmacÄ±lara ve okuyuculara Kur'an-Ä± Kerim hediye edildi.

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