16:29, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

Le Pen hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±





2015'te DEAÅž'a ait infaz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸan FransÄ±z aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ lider Le Pen hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Paris SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a ait infaz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸan FransÄ±z aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ lider Marine Le Pen hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verdi. Europe 1 radyosunun verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re, Paris SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, 2015'te Twitter hesabÄ±ndan DEAÅž'a ait infaz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini paylaÅŸan Le Pen hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Haberde, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, "ÅŸiddet iÃ§eren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yayma" suÃ§undan soruÅŸturma aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ liderin 3 yÄ±l hapis ve 75 bin avro para cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±labileceÄŸi kaydedildi. Konuyla ilgili Ã¶n soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde Le Pen'in dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± geÃ§en yÄ±l mart ayÄ±nda Avrupa Parlamentosu (AP), ekim ayÄ±nda da Fransa Ulusal Meclisi tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Le Pen, 2015'te, partisi ile DEAÅž arasÄ±nda paralellik kuran bir gazeteciye tepki olarak sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§ infazla ilgili fotoÄŸraflar paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Tepkilerin ardÄ±ndan AmerikalÄ± gazeteci James Foley'in infazÄ±na iliÅŸkin fotoÄŸrafÄ± silen Le Pen, diÄŸer ikisini ise kaldÄ±rmayÄ± reddetmiÅŸti. AynÄ± nedenle milletvekili Gilbert Collard hakkÄ±nda da ocak ayÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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