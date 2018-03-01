16:33, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

Afrika'nÄ±n pamuk Ã¼retim merkezi: Mali





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yarÄ±n ziyaret edeceÄŸi Mali, halkÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ±n pamuk tarÄ±mÄ± ve altÄ±n madenciliÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir Ã¼lke olarak Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Mali, geÃ§en yÄ±l Ã¼rettiÄŸi 725 bin ton pamukla Afrikaâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k pamuk Ã¼reticisi oldu. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yarÄ±n ziyaret edeceÄŸi Mali, halkÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ±n pamuk tarÄ±mÄ± ve altÄ±n madenciliÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir Ã¼lke olarak Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor.

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