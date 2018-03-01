16:49, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar Irak'ta





Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Org. Hulusi Akar BaÄŸdat'a gitti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'a gelen Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, IraklÄ± mevkidaÅŸÄ± Osman el-Ganimi tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±. Orgeneral Akar, BaÄŸdat'taki Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda dÃ¼zenlenen resmi karÅŸÄ±lama tÃ¶reninin ardÄ±ndan Irak Savunma BakanÄ± Ä°rfan el-Hiyali ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. ArdÄ±ndan Akar ve beraberindekiler, Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ganimi ile heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi.

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