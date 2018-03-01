17:13, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

Hristiyan hacÄ±lar KÄ±yamet Kilisesi'ne kavuÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hristiyan hacÄ±lar, Ã¼Ã§ gÃ¼n kapalÄ± kaldÄ±ktan sonra dÃ¼n sabah aÃ§Ä±lan Hristiyan dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en kutsal mekÃ¢nlarÄ±ndan biri olan KÄ±yamet Kilisesi'nde yeniden ibadet edebilmenin sevincini yaÅŸadÄ±.

Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te bulunan "kiliseleri ve kiliselere ait taÅŸÄ±nmazlarÄ± vergilendirme" planÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in kapÄ±larÄ±nÄ± Ã¼Ã§ gÃ¼n ibadete kapatan DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Eski Åžehir bÃ¶lgesindeki KÄ±yamet Kilisesi, Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesi'nin geri adÄ±m atmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kapÄ±larÄ±nÄ± dÃ¼n sabah aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

DÃ¼n Hristiyan hacÄ±larÄ±n akÄ±n ettiÄŸi kilisedeki durum normale dÃ¶ndÃ¼. Hristiyan hacÄ±lar, Ä°srail'in salÄ± akÅŸamÄ± sÃ¶z konusu vergi uygulamasÄ±na iliÅŸkin planÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ± Ã¼zerine Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§masÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde KÄ±yamet Kilisesi'nde dua etti.

Hristiyan hacÄ±lar, Hristiyan dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en kutsal mekÃ¢nlarÄ±ndan biri olan KÄ±yamet Kilisesi'nin kapÄ±larÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca kilisenin avlusunda ibadet etmiÅŸ ve Ä°srail'e kÄ±zgÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

- Ne olmuÅŸtu?

Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesi, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirme niyeti olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Belediye, 882 kilise mÃ¼lkÃ¼nÃ¼ vergiye baÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ±, yÄ±llardÄ±r sÃ¼regelen "vergiden muaf olma" durumunu kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ve vergisi Ã¶denmeyen mÃ¼lklere el konulacaÄŸÄ±nÄ± beyan etmiÅŸti.

Hristiyan dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en kutsal mekÃ¢nlarÄ±ndan KudÃ¼s'teki KÄ±yamet Kilisesi de Ä°srail'e baÄŸlÄ± belediyenin kentteki kiliseleri vergiye baÄŸlama planÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla pazar gÃ¼nÃ¼ ibadete ve ziyarete kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, salÄ± gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamayla vergilendirme kararÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

KudÃ¼s'teki yaklaÅŸÄ±k 300 bin Filistinli nÃ¼fusun 10 ila 12 binini Hristiyan Araplar oluÅŸturuyor.

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