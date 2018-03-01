Ukrayna'dan Rusya başkanlık seçimini engelleme çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ukrayna Parlamentosu, Rusya'da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin yasa dışı ilhak edilen Kırım’da da gerçekleştirilecek olması nedeniyle uluslararası topluma seçimleri engelleme çağrısında bulundu.
Parlamento genel kurulunda 255 milletvekilinin oyuyla kabul edilen kararda, 18 Mart’ta yapılacak Rusya devlet başkanlığı seçimlerinin, yasa dışı ilhak edilen Ukrayna’ya ait Kırım topraklarında da gerçekleştirileceği hatırlatıldı.
Karar metninde, seçimin Kırım’da gerçekleştirilmesinin Ukrayna Anayasası ve yasalarına, uluslararası hukuk kuralları ve prensiplerine, Birleşmiş Milletler (BM) Anlaşması'na, Helsinki Nihai Senedi'ne, Budapeşte Memorandumu'na ve BM’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüyle ilgili kararlarına aykırı olduğuna dikkat çekildi.
Rusya’da yapılacak devlet başkanlığı seçiminin yasal olmayacağı ve sonuçlarının kabul edilemeyeceği savunulan kararda, “Ukrayna Parlamentosu Ukrayna’nın geçici işgal edilmiş toprakları Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol’de Rusya’nın devlet başkanlığı seçimleri yapmasını engellemek için uluslararası toplumu gereken önlemleri almaya çağırıyor.” ifadeleri kullanıldı.
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