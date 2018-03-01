Ermenistan - TÃ¼rkiye protokolleri iptal edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ermenistan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Vladimir Akopyan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Serj Sarkisyan'Ä±n Milli GÃ¼venlik Kurulu toplantÄ±sÄ±nda ZÃ¼rih protokollerini feshettiklerini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Akopyan, daha sonra konuya iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapacaklarÄ±nÄ± belirtti.
Ermenistan Parlamentosu, yarÄ±n yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± belirleyecek. CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkisyan, yasalar gereÄŸi aday olmadÄ±.
TÃ¼rkiye ve Ermenistan arasÄ±nda Ä°sviÃ§re'nin arabuluculuÄŸunda baÅŸlatÄ±lan sÃ¼reÃ§ neticesinde, 10 Ekim 2009'da ZÃ¼rih'te "Diplomatik Ä°liÅŸkilerin Tesisi ProtokolÃ¼" ile "Ä°kili Ä°liÅŸkilerin GeliÅŸtirilmesi ProtokolÃ¼" imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°sviÃ§re arabuluculuÄŸunda imzalanan protokoller, TÃ¼rkiye ile Ermenistan arasÄ±nda diplomatik iliÅŸkinin kurulmasÄ±nÄ±, sÄ±nÄ±rlarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± ve 1915 olaylarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in baÄŸÄ±msÄ±z komisyon kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yordu. AralÄ±k ayÄ±nda Ermenistan'dan gelen "TÃ¼rkiye ile iliÅŸkileri normalleÅŸtirme protokollerini iptal edeceÄŸiz" aÃ§Ä±klamasÄ±na TÃ¼rk DÄ±ÅŸiÅŸleri sitesinde yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla tepki gÃ¶stermiÅŸti.
Ermenistan'Ä±n Azerbaycan topraklarÄ±nÄ±n iÅŸgaline son vermesi gereÄŸinin vurgulandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Protokoller halen TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonuâ€™nun gÃ¼ndeminde olup, onaylanmalarÄ± iÃ§in GÃ¼ney Kafkasyaâ€™da uygun siyasi atmosferin ve barÄ±ÅŸ ortamÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ± elzemdir" ifadesi kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°kili iliÅŸkilerin normalleÅŸmesi iÃ§in bir Ã§erÃ§eve sunan protokoller, onaylanmalarÄ±nÄ±n uygun bulunmasÄ± iÃ§in TBMM'ye sevk edilmiÅŸ, Ermenistan'da ise anayasaya uygunluÄŸu aÃ§Ä±sÄ±ndan incelenmek Ã¼zere Anayasa Mahkemesine iletilmiÅŸti.
Ermenistan Anayasa Mahkemesi 12 Ocak 2010'da protokollerin Ermenistan AnayasasÄ±'na uygun bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ± ancak 18 Ocak 2010'daki gerekÃ§eli kararÄ±nda protokollerin lafzÄ±na ve ruhuna aykÄ±rÄ± Ã¶n koÅŸullara ve kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± hÃ¼kÃ¼mlere yer vermiÅŸti.
Ermenistan daha sonra protokollerin onay sÃ¼recini askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸ, sÃ¶z konusu belgeler CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkisyan tarafÄ±ndan Åžubat 2015â€™te Ermenistan Parlamentosu'ndan geri Ã§ekilmiÅŸti.
Rus enerji ÅŸirketi Gazpromâ€™un bugÃ¼nden itibaren Ukraynaâ€™ya doÄŸalgaz sevkiyatÄ±nÄ± durduracaÄŸÄ± bildirildi
Avrupa genelinde dondurucu soÄŸuk ve buzlanmanÄ±n sebep olduÄŸu kazalarda 35'den fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, birÃ§ok Ã¼lkede okullar tatil edildi
Japonya'nÄ±n gÃ¼neyinde 5,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldiÄŸi bildirildi
Ermenistan, TÃ¼rkiye ile Ermenistan arasÄ±nda 10 Ekim 2009'da ZÃ¼rih'te imzalanan protokolleri feshetti.
Genel kurulda alÄ±nan kararla 18 Martâ€™ta Rusyaâ€™da dÃ¼zenlenecek seÃ§imin engellenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Hristiyan hacÄ±lar, Ä°srail'in salÄ± akÅŸamÄ± sÃ¶z konusu vergi uygulamasÄ±na iliÅŸkin planÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ± Ã¼zerine Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§masÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde KÄ±yamet Kilisesi'nde dua etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yarÄ±n ziyaret edeceÄŸi Mali, halkÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ±n pamuk tarÄ±mÄ± ve altÄ±n madenciliÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir Ã¼lke olarak Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor.
2015'te DEAÅž'a ait infaz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸan FransÄ±z aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ lider Le Pen hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±
DÄ°TÄ°B DÃ¼sseldorf Dini DanÄ±ÅŸma Kurulu BaÅŸkanÄ± AkpÄ±nar, "Kur'an-Ä± Kerim hidayet, ÅŸifa ve rahmet kaynaÄŸÄ±dÄ±r. Kurâ€™anâ€™Ä± okumalÄ±, anlamalÄ±, yaÅŸamalÄ± ve yaÅŸatmak iÃ§in de gayret sarf etmeliyiz" dedi
Irak meclisi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž ile Ã§atÄ±ÅŸmalarda bÃ¼yÃ¼k zarara uÄŸrayan bazÄ± ilÃ§e ve kasabalarÄ± "afet bÃ¶lgesi" ilan etti.
Rusya, TÃ¼rkiye'den bazÄ± tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerine kÄ±sÄ±tlamayÄ± kaldÄ±rÄ±yor
Irak'taki HaÅŸdi Åžabi Operasyonlar KomutanÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadele kapasitelerini artÄ±rmak iÃ§in birliklerine "daÄŸ savaÅŸ eÄŸitimi" vermeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
Ä°talya'da pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak genel seÃ§imden Ã¶nce, Forza Italia'nÄ±n lideri ve eski BaÅŸbakan Berlusconi, "merkez-saÄŸ" ittifakÄ±nÄ±n tek baÅŸÄ±na iktidar olamamasÄ± halinde koalisyon kurmayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Rusya lideri Vladimir Putin, dÃ¼nyanÄ±n neredeyse her noktasÄ±nÄ± vurabilecek fÃ¼ze geliÅŸtirdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±
DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinden devlet adamlarÄ±, akademisyenler, araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, diplomatlar ve STK temsilcilerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 8. DÃ¼nya Ä°slam Forumu kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenleniyor
Hollanda'da camiye saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edilen bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±