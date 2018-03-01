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19:01, 01 Mart 2018 PerÅŸembe
Kafkaslar
GÃ¼ncelleme: 17:41, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

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Ermenistan - TÃ¼rkiye protokolleri iptal edildi
Ermenistan - TÃ¼rkiye protokolleri iptal edildi

Ermenistan, TÃ¼rkiye ile Ermenistan arasÄ±nda 10 Ekim 2009'da ZÃ¼rih'te imzalanan protokolleri feshetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ermenistan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Vladimir Akopyan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Serj Sarkisyan'Ä±n Milli GÃ¼venlik Kurulu toplantÄ±sÄ±nda ZÃ¼rih protokollerini feshettiklerini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Akopyan, daha sonra konuya iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapacaklarÄ±nÄ± belirtti.

Ermenistan Parlamentosu, yarÄ±n yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± belirleyecek. CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkisyan, yasalar gereÄŸi aday olmadÄ±.

TÃ¼rkiye ve Ermenistan arasÄ±nda Ä°sviÃ§re'nin arabuluculuÄŸunda baÅŸlatÄ±lan sÃ¼reÃ§ neticesinde, 10 Ekim 2009'da ZÃ¼rih'te "Diplomatik Ä°liÅŸkilerin Tesisi ProtokolÃ¼" ile "Ä°kili Ä°liÅŸkilerin GeliÅŸtirilmesi ProtokolÃ¼" imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°sviÃ§re arabuluculuÄŸunda imzalanan protokoller, TÃ¼rkiye ile Ermenistan arasÄ±nda diplomatik iliÅŸkinin kurulmasÄ±nÄ±, sÄ±nÄ±rlarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± ve 1915 olaylarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in baÄŸÄ±msÄ±z komisyon kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yordu. AralÄ±k ayÄ±nda Ermenistan'dan gelen "TÃ¼rkiye ile iliÅŸkileri normalleÅŸtirme protokollerini iptal edeceÄŸiz" aÃ§Ä±klamasÄ±na TÃ¼rk DÄ±ÅŸiÅŸleri sitesinde yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla tepki gÃ¶stermiÅŸti.

Ermenistan'Ä±n Azerbaycan topraklarÄ±nÄ±n iÅŸgaline son vermesi gereÄŸinin vurgulandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Protokoller halen TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonuâ€™nun gÃ¼ndeminde olup, onaylanmalarÄ± iÃ§in GÃ¼ney Kafkasyaâ€™da uygun siyasi atmosferin ve barÄ±ÅŸ ortamÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ± elzemdir" ifadesi kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°kili iliÅŸkilerin normalleÅŸmesi iÃ§in bir Ã§erÃ§eve sunan protokoller, onaylanmalarÄ±nÄ±n uygun bulunmasÄ± iÃ§in TBMM'ye sevk edilmiÅŸ, Ermenistan'da ise anayasaya uygunluÄŸu aÃ§Ä±sÄ±ndan incelenmek Ã¼zere Anayasa Mahkemesine iletilmiÅŸti.

Ermenistan Anayasa Mahkemesi 12 Ocak 2010'da protokollerin Ermenistan AnayasasÄ±'na uygun bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ± ancak 18 Ocak 2010'daki gerekÃ§eli kararÄ±nda protokollerin lafzÄ±na ve ruhuna aykÄ±rÄ± Ã¶n koÅŸullara ve kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± hÃ¼kÃ¼mlere yer vermiÅŸti.

Ermenistan daha sonra protokollerin onay sÃ¼recini askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸ, sÃ¶z konusu belgeler CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkisyan tarafÄ±ndan Åžubat 2015â€™te Ermenistan Parlamentosu'ndan geri Ã§ekilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular 1915 olaylarÄ± ermenistan tÃ¼rkiye
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