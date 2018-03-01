18:22, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

TRT Word Ä°ngiltere ve Ä°rlanda'da da izlenecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin Ä°ngilizce yayÄ±n yapan ilk uluslararasÄ± haber platformu TRT World, Ä°ngiltere'nin abonelik gerektirmeyen ve Ã¼cretsiz olarak hizmet veren TV platformu Freesat Ã¼zerinden 2 bin izleyiciyle buluÅŸacak.

TRT World'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiltere'nin en bÃ¼yÃ¼k TV platformlarÄ±ndan olan Freesat'in, 200'den fazla kanalÄ± yaklaÅŸÄ±k iki milyon haneye ulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± vurgulanarak, yapÄ±lan anlaÅŸmayla TRT World'Ã¼n, zengin haber ve belgesel iÃ§eriÄŸiyle, Freesat bÃ¼nyesindeki eÄŸlence, Ã§ocuk, sinema, spor, belgesel ve haber kanallarÄ±nÄ±n yanÄ±nda yer alarak, BirleÅŸik KrallÄ±k ve Ä°rlanda genelindeki izleyici kitlesine ulaÅŸacaÄŸÄ± kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada, 2015'te kurulan TRT World'Ã¼n, objektif ve cesur habercilik ilkeleri ve zengin iÃ§eriÄŸiyle dÃ¼nya haberciliÄŸine yeni bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± getirerek, "kÃ¼resel izleyicinin kanalÄ±" olma yolunda emin adÄ±mlarla ilerlediÄŸi vurgulanarak, haberin merkezine insanÄ± koyarak, Ã¶nemli bÃ¶lgeleri ve en etkin merkezleri kapsayan dÃ¼nya Ã§apÄ±ndaki muhabir aÄŸÄ± sayesinde hikayeleri kaynaÄŸÄ±ndan izleyiciye aktardÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Freesat'in, 6 MayÄ±s 2007'de Ä°ngiltere'de, 23 Ekim 2008'de ise Ä°rlanda'da BBC ve ITV plc ortaklÄ±ÄŸÄ± ile kurulduÄŸu, Ã¼cretsiz olarak hizmet veren bir dijital platform olduÄŸu aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Abonelik sistemine dayalÄ± olmayan hizmette sadece Freesat kutusu alÄ±narak kanallar izlenebiliyor. Freesat mÃ¼ÅŸterileri eÄŸlenceden mÃ¼ziÄŸe, haberden Ã§ocuk kanalÄ±na kadar zengin bir iÃ§erik saÄŸlayan kanal yelpazesine ulaÅŸabiliyor. Bunun yanÄ± sÄ±ra BBC Player, ITV Hub, YouTube ve Netflix gibi talebe baÄŸlÄ± hizmetler de sistemin iÃ§inde yer alÄ±yor." denildi.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Freesat Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Alistair Thom, TRT World'Ã¼n sistemlerine katÄ±lmasÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± vurgulayarak, "TRT World'de, CNN ve Al-Jazeera gibi yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki gÃ¼ncel olaylar ve son geliÅŸmeleri aktararak izleyicilerimize uluslararasÄ± bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± kazandÄ±racaktÄ±r. Ä°ki kurum arasÄ±nda da uzun soluklu ve verimli bir ortaklÄ±k olmasÄ±nÄ± diliyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

TRT World Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Murat AkgÃ¼Ã§ ise kÃ¼resel izleyici kitlesine ulaÅŸma hedefleri doÄŸrultusunda yaptÄ±klarÄ± anlaÅŸmalarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, dÃ¼nyanÄ±n en hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yen uluslararasÄ± haber kanalÄ± olma Ã¶zelliÄŸine sahip TRT World'Ã¼n uluslararasÄ± haber yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±na kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yeni bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± doÄŸrultusunda, daÄŸÄ±tÄ±m ortaklarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmalarla HD yayÄ±nlarÄ±yla televizyon platformlarÄ±, havayollarÄ±, oteller ve 12 uydu Ã¼zerinden 190 Ã¼lkeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.