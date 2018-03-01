GÃ¼ncelleme: 18:28, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

Japonya'da deprem



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Japonya'nÄ±n gÃ¼neyinde 5,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi (USGS), depremin merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼n, Ã¼lkenin gÃ¼neyinde yer alan Ishigaki AdasÄ±'nÄ±n 45 kilometre gÃ¼neybatÄ±sÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Yerin 20,6 kilometre derinliÄŸinde kaydedilen sarsÄ±ntÄ± nedeniyle Ã¶len ya da yaralanan olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair herhangi bir bilgi paylaÅŸÄ±lmadÄ±. Deprem sonrasÄ± tsunami uyarÄ±sÄ± yapÄ±lmadÄ±. Kyodo ajansÄ±nÄ±nÂ JaponyaÂ Meteoroloji AjansÄ±'na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberde de Okinawa bÃ¶lgesinde yer alan Iriomote AdasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda 5,7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldiÄŸi bildirildi.

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