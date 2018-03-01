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19:01, 01 Mart 2018 PerÅŸembe
Genel
18:33, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

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Ä°BB genÃ§leri memleketlerine kavuÅŸturacak
Ä°BB genÃ§leri memleketlerine kavuÅŸturacak

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan, kentte yaÅŸayan ve daha Ã¶nce memleketlerine gidememiÅŸ genÃ§lere yÃ¶nelik hayata geÃ§irilen proje, 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n sonuna kadar devam edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Ä°stanbul'da yaÅŸayan ve daha Ã¶nce memleketlerine gidememiÅŸ genÃ§lere yÃ¶nelikÂ "TÃ¼rkiye'nin Renkleri Ä°stanbul'un Kimlikleri"Â projesini hayata geÃ§irdi.

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, projeye katÄ±lan genÃ§lere 96 saatlik fotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±k eÄŸitimi verilecek.

EÄŸitimlerini tamamlayan genÃ§ler, ekipler halinde memleketlerine giderek fotoÄŸraf ve kÄ±sa film Ã§ekecek.

GenÃ§lerin ekip Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile birlikte araÅŸtÄ±rma yapmalarÄ± ve gitmedikleri yerleri birlikte keÅŸfetmeleri iÃ§in gezi atÃ¶lyeleri oluÅŸturulacak, genÃ§ler burada alacaklarÄ± kararlar neticesinde TÃ¼rkiye'nin yedi bÃ¶lgesini de iÃ§eren geziler dÃ¼zenleyecek.

Projeyle katÄ±lÄ±mcÄ±lar kendi yÃ¶re kÃ¼ltÃ¼rlerine iliÅŸkin keÅŸiflerini ve deneyimlerini fotoÄŸraflamanÄ±n yanÄ±nda birer kÄ±sa film Ã§ekecek.

Ä°stanbulluluk kimliÄŸinin Ã¶nemli bir yÃ¶nÃ¼ olan kÃ¼ltÃ¼rel Ã§eÅŸitliliÄŸin korunmasÄ± ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilmesi amacÄ±yla yapÄ±lan ve Avrupa BirliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± Ulusal AjansÄ±'ndan hibe desteÄŸi alan proje, sosyo-ekonomik aÃ§Ä±dan dezavantajlÄ± durumda olan genÃ§lerin kÃ¼ltÃ¼rel kimlikleriyle tanÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± saÄŸlayacak.

FarklÄ± yerel kÃ¼ltÃ¼rlerden genÃ§leri bir araya getirerek, diÄŸer kÃ¼ltÃ¼rleri tanÄ±malarÄ±nÄ±, farklÄ±lÄ±klara saygÄ± duymalarÄ±nÄ±, hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼ ve toleranslÄ± bireyler olmalarÄ± konusunda farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmayÄ± hedefleyen proje, kuÅŸaklararasÄ± etkileÅŸim kurulmasÄ±na katkÄ± sunucak.

Proje sonunda genÃ§lerin Ã§ektikleri fotoÄŸraflardan oluÅŸan bir sergi aÃ§Ä±lacak.

"TÃ¼rkiye'nin Renkleri Ä°stanbul'un Kimlikleri" projesi 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n sonuna kadar devam edecek.

Projeye katÄ±lmak isteyen 18-30 yaÅŸ arasÄ±ndaki genÃ§ler, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin Eurodesk Temas NoktasÄ±na giderek ya da "www.turkiyeninrenkleri.istanbul" sitesinden baÅŸvuruda bulunabiliyor.



Ä°lgili Konular Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°BB http://www.turkiyeninrenkleri.istanbul/
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