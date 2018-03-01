Kutup soÄŸuÄŸu Avrupa'yÄ± vurdu

SibiryaÂ Ã¼zerindenÂ Avrupa geneliniÂ etkisi altÄ±na alanÂ soÄŸuk hava, bÃ¶lgede devam ediyor.
YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma Avrupa'nÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde kara, deniz, demir ve hava yolu ulaÅŸÄ±mÄ±nda aksamalara neden olurken, Ã¼niversiteler de dahil olmak Ã¼zere okullar tatil edildi.
Ä°ngiltere, Ä°skoÃ§ya, Galler, HÄ±rvatistan ve Ä°sveÃ§'te, hava koÅŸullarÄ±nÄ±n hayati tehlike oluÅŸturduÄŸu ve acilen harekete geÃ§ilmesi anlamÄ±na gelen kÄ±rmÄ±zÄ±, Fransa, Ä°spanya, BelÃ§ika da turuncu ve Hollanda'da da sarÄ± alarm verildi.
Dondurucu soÄŸuk ve buzlanmanÄ±n sebep olduÄŸu kazalar nedeniyle ÅŸimdiye kadar BelÃ§ika, Ä°ngiltere, Ä°skoÃ§ya, SÄ±rbistan, Slovenya, Ä°sveÃ§, Ã‡ekya, Ä°spanya, Fransa ve Almanya'da 35'den fazla kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Ä°ngiltere Meteoroloji Kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hafta baÅŸÄ±ndan beri tÃ¼m adayÄ± etkisi altÄ±na alan "DoÄŸu CanavarÄ±" adlÄ± soÄŸuk hava dalgasÄ±nÄ±n bugÃ¼n Atlantik Okyanusu'ndan gelen "Emma FÄ±rtÄ±nasÄ±" ile birleÅŸtiÄŸi ve adada daha fazla kar ile kuvvetli rÃ¼zgarlara sebep olduÄŸu bildirildi.
Ä°ngiliz polisi, karayollarÄ±nÄ±n karla kaplanmasÄ± ve yer yer yaÅŸanan buzlanma sebebiyle zincirleme trafik kazalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini, Ã§ok sayÄ±da aracÄ±n uzun saatler boyunca yollarda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurarak, koÅŸullar iyileÅŸene kadar acil servis gÃ¶revlileri dÄ±ÅŸÄ±nda kimsenin direksiyon baÅŸÄ±na geÃ§memesi gerektiÄŸini belirtti.
GÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 5 milyon kiÅŸinin kullandÄ±ÄŸÄ± Londra metrosunda da aksamalar yaÅŸandÄ±. BirÃ§ok metro hattÄ±nÄ±n sinyal kutularÄ± don nedeniyle devre dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±.
BelÃ§ika Kraliyet Meteoroloji EnstitÃ¼sÃ¼ de dÃ¼nÃ¼n 1901'den beri Ã¼lkede yaÅŸanan en soÄŸuk gÃ¼n olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Ãœlke genelinde en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n eksi 2 olduÄŸu tespit edilirken, BelÃ§ika'nÄ±n doÄŸusundaki Elsenborn kentinde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n eksi 18 dereceye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
BelÃ§ika'da turuncu alarma geÃ§ilirken, kuzeyden gelen "kutup havasÄ±nÄ±n" hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe neden olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 13 dereceye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ HÄ±rvatistan'da da Ã¼lkenin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Delnice'de kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 172 santimetreye ulaÅŸtÄ±. BÃ¶lge Ã¼lkelerinden Bosna Hersek'te de dÃ¼n gece hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 20 dereceye kadar indi.
Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 25 dereceye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Slovenya'da ise dÃ¼n bir kiÅŸinin Maribor ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±nda donarak Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Yerel kaynaklara gÃ¶re, donmak Ã¼zere bulunan baÅŸka bir kiÅŸinin de hayati riski sÃ¼rÃ¼yor.
Avrupa'nÄ±n bu sene en soÄŸuk yeri eksi 40 derece ile Ä°sveÃ§'in Kiruna kentine baÄŸlÄ± Nikkaluokta kasabasÄ± olurken, SavsjÃ¶ kentinde bir sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kadÄ±nÄ±n donarak Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Ä°sveÃ§ polisinin verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re, 35 yaÅŸÄ±ndaki Burkina Faso vatandaÅŸÄ± kadÄ±n ve iki Ã§ocuÄŸunun sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusu reddedilince sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±. Sokakta Ã§ocuklarÄ± ile kalan kadÄ±nÄ±n donarak Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. 8 ve 9 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§oÄŸun da donmaktan son anda kurtarÄ±larak hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Macaristan Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da en dÃ¼ÅŸÃ¼k sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n eksi 24,6 ile Satorhely kentinde Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Ã‡ekya Meteoroloji Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼lke genelinde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n eksi 15 ila 20 derece arasÄ±nda seyrettiÄŸi soÄŸuk havanÄ±n cumartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren etkisini yitirmesinin beklendiÄŸi belirtildi.
Ä°spanya'yÄ± etkisi altÄ±na alan Emma FÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle, Malaga, Granada ve Sevilla kentlerindeki turuncu alarm durumu devam ederken, baÅŸkent Madrid dahil Ã¼lkenin bir Ã§ok bÃ¶lgesinde yaÄŸmur gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Yetkililer ayrÄ±ca 41 kent iÃ§in fÄ±rtÄ±na uyasÄ± yaptÄ±. FÄ±rtÄ±nanÄ±n Ä°spanya'yÄ± yarÄ±n terk edeceÄŸi ancak ardÄ±ndan gelecek yaÄŸmurun gelecek hafta perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne kadar Ã¼lkenin bazÄ± kesimlerinde etkisini gÃ¶stereceÄŸi kaydedildi.
Fransa'da yaklaÅŸÄ±k 2 bin aracÄ±n kar ve buzlanma nedeniyle gece boyu Montpellier kentinin yakÄ±nlarÄ±ndaki A9 otoyolunda mahsur kaldÄ±ÄŸÄ± ve araÃ§larÄ±n sabah saatlerine kadar kurtarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Otoyolda mahsur kalan bir kiÅŸi, sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, 13 saatte sadece 1 kilometre mesafe katedebildiklerini yazdÄ±.
BaÅŸkent Paris'in de iÃ§inde olduÄŸu Ile-de-France bÃ¶lgesinde bazÄ± yollarÄ±n kar nedeniyle trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Fransa'nÄ±n yumuÅŸak iklimi ve turistik yÃ¶nÃ¼yle bilinen Montpellier ve Biarritz kentlerindeki havalimanlarÄ±nda ise hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bazÄ± uÃ§uÅŸlar iptal edildi.
Avusturya genelinde eksi 14 derece seviyelerinde seyreden hava sÄ±caklÄ±klarÄ± dÃ¼n gece Vorarlberg eyaletinde eksi 32'ye dÃ¼ÅŸtÃ¼.
Åžiddetli soÄŸuklar nedeniyle Avusturya'da dÄ±ÅŸarÄ±da yaÅŸayan evsizlere yÃ¶nelik, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan emniyet gÃ¼Ã§lerine verilen talimatta, vatandaÅŸlarÄ±n dondurucu soÄŸuklardan olumsuz etkilenmemesi iÃ§in geÃ§ici barÄ±naklar baÅŸta olmak Ã¼zere gerektiÄŸi takdirde sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± merkezlerine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesi belirtildi.
SoÄŸuk hava dalgasÄ± Almanya'yÄ± da etkisine aldÄ±. Almanya'nÄ±n kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sebebiyle bazÄ± bÃ¶lgelerde okullar tatil edildi. Ã–zellikle Flensburg ve NiebÃ¼ll kentlerinin Ã§evre bÃ¶lgelerinde etkili olan yoÄŸun kar ve tipi trafikte aksamalara yol aÃ§tÄ±. Bir Ã§ok aracÄ±n yolda kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Juist AdasÄ±'na gemi seferleri yapÄ±lamadÄ±.
Kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yarÄ±n da Kuzey-Ren Vestfalya ve Hessen eyaletlerinde beklendiÄŸi ifade edildi. DiÄŸer taraftan Almanya'da perÅŸembe sabahÄ± da termometrelerin eksi 18 dereceye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Termometreler baÅŸkent Berlin'de eksi 12, MÃ¼nih'te eksi 11 ve Hamburg'da eksi 10 dereceyi gÃ¶sterirken, Erzgebirge DaÄŸlarÄ±'nda ise eksi 18 derece olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. SalÄ± gecesi Almanya'nÄ±n en yÃ¼ksek daÄŸÄ± Zugspitze'de termometre eksi 30,5 dereceyi gÃ¶stermiÅŸti.
Ä°talya'nÄ±n Torino, Cuneo, Bologna, Parma, Reggio Emilia, Milano, Floransa ve Cenova kentlerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, hava ve kara yolu ulaÅŸÄ±mÄ±nda uzun sÃ¼reli aksamalar yaÅŸandÄ±.
Rus enerji ÅŸirketi Gazpromâ€™un bugÃ¼nden itibaren Ukraynaâ€™ya doÄŸalgaz sevkiyatÄ±nÄ± durduracaÄŸÄ± bildirildi
Avrupa genelinde dondurucu soÄŸuk ve buzlanmanÄ±n sebep olduÄŸu kazalarda 35'den fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, birÃ§ok Ã¼lkede okullar tatil edildi
Japonya'nÄ±n gÃ¼neyinde 5,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldiÄŸi bildirildi
Ermenistan, TÃ¼rkiye ile Ermenistan arasÄ±nda 10 Ekim 2009'da ZÃ¼rih'te imzalanan protokolleri feshetti.
Genel kurulda alÄ±nan kararla 18 Martâ€™ta Rusyaâ€™da dÃ¼zenlenecek seÃ§imin engellenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Hristiyan hacÄ±lar, Ä°srail'in salÄ± akÅŸamÄ± sÃ¶z konusu vergi uygulamasÄ±na iliÅŸkin planÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ± Ã¼zerine Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§masÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde KÄ±yamet Kilisesi'nde dua etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yarÄ±n ziyaret edeceÄŸi Mali, halkÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ±n pamuk tarÄ±mÄ± ve altÄ±n madenciliÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir Ã¼lke olarak Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor.
2015'te DEAÅž'a ait infaz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸan FransÄ±z aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ lider Le Pen hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±
DÄ°TÄ°B DÃ¼sseldorf Dini DanÄ±ÅŸma Kurulu BaÅŸkanÄ± AkpÄ±nar, "Kur'an-Ä± Kerim hidayet, ÅŸifa ve rahmet kaynaÄŸÄ±dÄ±r. Kurâ€™anâ€™Ä± okumalÄ±, anlamalÄ±, yaÅŸamalÄ± ve yaÅŸatmak iÃ§in de gayret sarf etmeliyiz" dedi
Irak meclisi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž ile Ã§atÄ±ÅŸmalarda bÃ¼yÃ¼k zarara uÄŸrayan bazÄ± ilÃ§e ve kasabalarÄ± "afet bÃ¶lgesi" ilan etti.
Rusya, TÃ¼rkiye'den bazÄ± tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerine kÄ±sÄ±tlamayÄ± kaldÄ±rÄ±yor
Irak'taki HaÅŸdi Åžabi Operasyonlar KomutanÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadele kapasitelerini artÄ±rmak iÃ§in birliklerine "daÄŸ savaÅŸ eÄŸitimi" vermeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
Ä°talya'da pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak genel seÃ§imden Ã¶nce, Forza Italia'nÄ±n lideri ve eski BaÅŸbakan Berlusconi, "merkez-saÄŸ" ittifakÄ±nÄ±n tek baÅŸÄ±na iktidar olamamasÄ± halinde koalisyon kurmayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Rusya lideri Vladimir Putin, dÃ¼nyanÄ±n neredeyse her noktasÄ±nÄ± vurabilecek fÃ¼ze geliÅŸtirdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±
DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinden devlet adamlarÄ±, akademisyenler, araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, diplomatlar ve STK temsilcilerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 8. DÃ¼nya Ä°slam Forumu kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenleniyor
Hollanda'da camiye saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edilen bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±