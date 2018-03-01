18:38, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

Kutup soÄŸuÄŸu Avrupa'yÄ± vurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SibiryaÂ Ã¼zerindenÂ Avrupa geneliniÂ etkisi altÄ±na alanÂ soÄŸuk hava, bÃ¶lgede devam ediyor.

YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma Avrupa'nÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde kara, deniz, demir ve hava yolu ulaÅŸÄ±mÄ±nda aksamalara neden olurken, Ã¼niversiteler de dahil olmak Ã¼zere okullar tatil edildi.

Ä°ngiltere, Ä°skoÃ§ya, Galler, HÄ±rvatistan ve Ä°sveÃ§'te, hava koÅŸullarÄ±nÄ±n hayati tehlike oluÅŸturduÄŸu ve acilen harekete geÃ§ilmesi anlamÄ±na gelen kÄ±rmÄ±zÄ±, Fransa, Ä°spanya, BelÃ§ika da turuncu ve Hollanda'da da sarÄ± alarm verildi.

Dondurucu soÄŸuk ve buzlanmanÄ±n sebep olduÄŸu kazalar nedeniyle ÅŸimdiye kadar BelÃ§ika, Ä°ngiltere, Ä°skoÃ§ya, SÄ±rbistan, Slovenya, Ä°sveÃ§, Ã‡ekya, Ä°spanya, Fransa ve Almanya'da 35'den fazla kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

KUTUP HAVASI HAKÄ°M

Ä°ngiltere Meteoroloji Kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hafta baÅŸÄ±ndan beri tÃ¼m adayÄ± etkisi altÄ±na alan "DoÄŸu CanavarÄ±" adlÄ± soÄŸuk hava dalgasÄ±nÄ±n bugÃ¼n Atlantik Okyanusu'ndan gelen "Emma FÄ±rtÄ±nasÄ±" ile birleÅŸtiÄŸi ve adada daha fazla kar ile kuvvetli rÃ¼zgarlara sebep olduÄŸu bildirildi.

Ä°ngiliz polisi, karayollarÄ±nÄ±n karla kaplanmasÄ± ve yer yer yaÅŸanan buzlanma sebebiyle zincirleme trafik kazalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini, Ã§ok sayÄ±da aracÄ±n uzun saatler boyunca yollarda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurarak, koÅŸullar iyileÅŸene kadar acil servis gÃ¶revlileri dÄ±ÅŸÄ±nda kimsenin direksiyon baÅŸÄ±na geÃ§memesi gerektiÄŸini belirtti.

GÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 5 milyon kiÅŸinin kullandÄ±ÄŸÄ± Londra metrosunda da aksamalar yaÅŸandÄ±. BirÃ§ok metro hattÄ±nÄ±n sinyal kutularÄ± don nedeniyle devre dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±.

BelÃ§ika Kraliyet Meteoroloji EnstitÃ¼sÃ¼ de dÃ¼nÃ¼n 1901'den beri Ã¼lkede yaÅŸanan en soÄŸuk gÃ¼n olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Ãœlke genelinde en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n eksi 2 olduÄŸu tespit edilirken, BelÃ§ika'nÄ±n doÄŸusundaki Elsenborn kentinde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n eksi 18 dereceye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

BelÃ§ika'da turuncu alarma geÃ§ilirken, kuzeyden gelen "kutup havasÄ±nÄ±n" hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe neden olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

MÃœLTECÄ° ANNE DONARAK Ã–LDÃœ

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 13 dereceye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ HÄ±rvatistan'da da Ã¼lkenin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Delnice'de kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 172 santimetreye ulaÅŸtÄ±. BÃ¶lge Ã¼lkelerinden Bosna Hersek'te de dÃ¼n gece hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 20 dereceye kadar indi.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 25 dereceye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Slovenya'da ise dÃ¼n bir kiÅŸinin Maribor ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±nda donarak Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Yerel kaynaklara gÃ¶re, donmak Ã¼zere bulunan baÅŸka bir kiÅŸinin de hayati riski sÃ¼rÃ¼yor.

Avrupa'nÄ±n bu sene en soÄŸuk yeri eksi 40 derece ile Ä°sveÃ§'in Kiruna kentine baÄŸlÄ± Nikkaluokta kasabasÄ± olurken, SavsjÃ¶ kentinde bir sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kadÄ±nÄ±n donarak Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Ä°sveÃ§ polisinin verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re, 35 yaÅŸÄ±ndaki Burkina Faso vatandaÅŸÄ± kadÄ±n ve iki Ã§ocuÄŸunun sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusu reddedilince sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±. Sokakta Ã§ocuklarÄ± ile kalan kadÄ±nÄ±n donarak Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. 8 ve 9 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§oÄŸun da donmaktan son anda kurtarÄ±larak hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Macaristan Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da en dÃ¼ÅŸÃ¼k sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n eksi 24,6 ile Satorhely kentinde Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Ã‡ekya Meteoroloji Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼lke genelinde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n eksi 15 ila 20 derece arasÄ±nda seyrettiÄŸi soÄŸuk havanÄ±n cumartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren etkisini yitirmesinin beklendiÄŸi belirtildi.

Ä°SPANYA Ä°Ã‡Ä°N FIRTINA UYARISI

Ä°spanya'yÄ± etkisi altÄ±na alan Emma FÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle, Malaga, Granada ve Sevilla kentlerindeki turuncu alarm durumu devam ederken, baÅŸkent Madrid dahil Ã¼lkenin bir Ã§ok bÃ¶lgesinde yaÄŸmur gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Yetkililer ayrÄ±ca 41 kent iÃ§in fÄ±rtÄ±na uyasÄ± yaptÄ±. FÄ±rtÄ±nanÄ±n Ä°spanya'yÄ± yarÄ±n terk edeceÄŸi ancak ardÄ±ndan gelecek yaÄŸmurun gelecek hafta perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne kadar Ã¼lkenin bazÄ± kesimlerinde etkisini gÃ¶stereceÄŸi kaydedildi.

Fransa'da yaklaÅŸÄ±k 2 bin aracÄ±n kar ve buzlanma nedeniyle gece boyu Montpellier kentinin yakÄ±nlarÄ±ndaki A9 otoyolunda mahsur kaldÄ±ÄŸÄ± ve araÃ§larÄ±n sabah saatlerine kadar kurtarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Otoyolda mahsur kalan bir kiÅŸi, sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, 13 saatte sadece 1 kilometre mesafe katedebildiklerini yazdÄ±.

BaÅŸkent Paris'in de iÃ§inde olduÄŸu Ile-de-France bÃ¶lgesinde bazÄ± yollarÄ±n kar nedeniyle trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Fransa'nÄ±n yumuÅŸak iklimi ve turistik yÃ¶nÃ¼yle bilinen Montpellier ve Biarritz kentlerindeki havalimanlarÄ±nda ise hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bazÄ± uÃ§uÅŸlar iptal edildi.

EVSÄ°ZLERE GEÃ‡Ä°CÄ° BARINAK

Avusturya genelinde eksi 14 derece seviyelerinde seyreden hava sÄ±caklÄ±klarÄ± dÃ¼n gece Vorarlberg eyaletinde eksi 32'ye dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Åžiddetli soÄŸuklar nedeniyle Avusturya'da dÄ±ÅŸarÄ±da yaÅŸayan evsizlere yÃ¶nelik, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan emniyet gÃ¼Ã§lerine verilen talimatta, vatandaÅŸlarÄ±n dondurucu soÄŸuklardan olumsuz etkilenmemesi iÃ§in geÃ§ici barÄ±naklar baÅŸta olmak Ã¼zere gerektiÄŸi takdirde sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± merkezlerine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesi belirtildi.

SoÄŸuk hava dalgasÄ± Almanya'yÄ± da etkisine aldÄ±. Almanya'nÄ±n kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sebebiyle bazÄ± bÃ¶lgelerde okullar tatil edildi. Ã–zellikle Flensburg ve NiebÃ¼ll kentlerinin Ã§evre bÃ¶lgelerinde etkili olan yoÄŸun kar ve tipi trafikte aksamalara yol aÃ§tÄ±. Bir Ã§ok aracÄ±n yolda kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Juist AdasÄ±'na gemi seferleri yapÄ±lamadÄ±.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yarÄ±n da Kuzey-Ren Vestfalya ve Hessen eyaletlerinde beklendiÄŸi ifade edildi. DiÄŸer taraftan Almanya'da perÅŸembe sabahÄ± da termometrelerin eksi 18 dereceye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Termometreler baÅŸkent Berlin'de eksi 12, MÃ¼nih'te eksi 11 ve Hamburg'da eksi 10 dereceyi gÃ¶sterirken, Erzgebirge DaÄŸlarÄ±'nda ise eksi 18 derece olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. SalÄ± gecesi Almanya'nÄ±n en yÃ¼ksek daÄŸÄ± Zugspitze'de termometre eksi 30,5 dereceyi gÃ¶stermiÅŸti.

Ä°talya'nÄ±n Torino, Cuneo, Bologna, Parma, Reggio Emilia, Milano, Floransa ve Cenova kentlerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, hava ve kara yolu ulaÅŸÄ±mÄ±nda uzun sÃ¼reli aksamalar yaÅŸandÄ±.