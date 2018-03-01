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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
06:59, 02 Mart 2018 Cuma
Genel
18:51, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

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Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Ã–zbal'Ä±n korumasÄ± FETÃ–'den tutuklandÄ±
Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Ã–zbal'Ä±n korumasÄ± FETÃ–'den tutuklandÄ±
Foto: ArÅŸiv

Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Adnan Ã–zbalâ€™Ä±n koruma ekibinden astsubay RÄ±za Asal'Ä±n, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n)Â TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetleriÂ (TSK) yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Adnan Ã–zbalâ€™Ä±n koruma ekibinden ÅŸÃ¼pheli astsubayÂ RÄ±za Asal, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hakimlikÃ§e ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan tutuklandÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca, FETÃ–'nÃ¼n TSK yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda itirafÃ§Ä± beyanlarÄ± ve teÅŸhisleri neticesinde Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Adnan Ã–zbalâ€™Ä±n koruma ekibinde gÃ¶revli ÅŸÃ¼pheli astsubay RÄ±za Asal gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼pheli, soruÅŸturmanÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stanbul Adliyesine getirildi. SavcÄ±lÄ±ÄŸa ifade veren ÅŸÃ¼pheli Asal, ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan tutuklanmasÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi.

NÃ¶betÃ§i Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸi, Asal'Ä±n tutuklanmasÄ±na karar verdi.

ÅžÃ¼pheli Asal hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±kÃ§a hazÄ±rlanan sevk yazÄ±sÄ±nda, ÅŸÃ¼phelinin SAT KomutanlÄ±ÄŸÄ± emrinde gÃ¶revli iken hali hazÄ±rdaki Deniz Kuvvetleri KomutanÄ±'nÄ±n koruma ekibinde gÃ¶rev yapmak Ã¼zere atandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Sevk yazÄ±sÄ±nda, sÃ¼phelinin FETÃ–'nÃ¼n Ã¶rgÃ¼t iÃ§erisinde sÃ¶zde Deniz Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±nda Ã¶rgÃ¼tsel olarak ''Ã¶ÄŸrenci'' tabir edilen konumda yer aldÄ±ÄŸÄ±, kod adÄ±nÄ±n "Recep" olduÄŸunun yapÄ±lanmada mahrem abisi konumda olan itirafÃ§Ä± Erkam (K) S.A.A'nÄ±n ayrÄ±ntÄ±lÄ±, eÅŸkal tarifli ve kiÅŸinin konumunu iÃ§erir, bu nedenle itibar edilebilir durumdaki ifade ve teÅŸhisinden anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

AyrÄ±ca ÅŸÃ¼phelinin kendisi ve ailesine yÃ¶nelik yapÄ±lanma araÅŸtÄ±rmada, ÅŸÃ¼phelinin kardeÅŸinin Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ±sÄ± GÃ¼len'in talimatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Bank Asya'da hesap artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n olduÄŸu ve Ã¶rgÃ¼tle iltisaklÄ± kurumda SGK kaydÄ±nÄ±n bulunduÄŸu belirtilen sevk yazÄ±sÄ±nda, sÃ¶z konusu tespitlerin, ÅŸÃ¼pheli aleyhine olan beyan ve teÅŸhisleri destekler mahiyette olduÄŸu vurgulandÄ±.



Ä°lgili Konular 15 Temmuz darbe giriÅŸimi FETÃ– Adnan Ã–zbal
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