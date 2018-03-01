Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Ã–zbal'Ä±n korumasÄ± FETÃ–'den tutuklandÄ±

FETÃ–'nÃ¼n)Â TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetleriÂ (TSK) yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Adnan Ã–zbalâ€™Ä±n koruma ekibinden ÅŸÃ¼pheli astsubayÂ RÄ±za Asal, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hakimlikÃ§e ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan tutuklandÄ±.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca, FETÃ–'nÃ¼n TSK yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda itirafÃ§Ä± beyanlarÄ± ve teÅŸhisleri neticesinde Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Adnan Ã–zbalâ€™Ä±n koruma ekibinde gÃ¶revli ÅŸÃ¼pheli astsubay RÄ±za Asal gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼pheli, soruÅŸturmanÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stanbul Adliyesine getirildi. SavcÄ±lÄ±ÄŸa ifade veren ÅŸÃ¼pheli Asal, ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan tutuklanmasÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi.
NÃ¶betÃ§i Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸi, Asal'Ä±n tutuklanmasÄ±na karar verdi.
ÅžÃ¼pheli Asal hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±kÃ§a hazÄ±rlanan sevk yazÄ±sÄ±nda, ÅŸÃ¼phelinin SAT KomutanlÄ±ÄŸÄ± emrinde gÃ¶revli iken hali hazÄ±rdaki Deniz Kuvvetleri KomutanÄ±'nÄ±n koruma ekibinde gÃ¶rev yapmak Ã¼zere atandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Sevk yazÄ±sÄ±nda, sÃ¼phelinin FETÃ–'nÃ¼n Ã¶rgÃ¼t iÃ§erisinde sÃ¶zde Deniz Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±nda Ã¶rgÃ¼tsel olarak ''Ã¶ÄŸrenci'' tabir edilen konumda yer aldÄ±ÄŸÄ±, kod adÄ±nÄ±n "Recep" olduÄŸunun yapÄ±lanmada mahrem abisi konumda olan itirafÃ§Ä± Erkam (K) S.A.A'nÄ±n ayrÄ±ntÄ±lÄ±, eÅŸkal tarifli ve kiÅŸinin konumunu iÃ§erir, bu nedenle itibar edilebilir durumdaki ifade ve teÅŸhisinden anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
AyrÄ±ca ÅŸÃ¼phelinin kendisi ve ailesine yÃ¶nelik yapÄ±lanma araÅŸtÄ±rmada, ÅŸÃ¼phelinin kardeÅŸinin Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ±sÄ± GÃ¼len'in talimatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Bank Asya'da hesap artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n olduÄŸu ve Ã¶rgÃ¼tle iltisaklÄ± kurumda SGK kaydÄ±nÄ±n bulunduÄŸu belirtilen sevk yazÄ±sÄ±nda, sÃ¶z konusu tespitlerin, ÅŸÃ¼pheli aleyhine olan beyan ve teÅŸhisleri destekler mahiyette olduÄŸu vurgulandÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Afrin'de gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlar sÄ±rasÄ±nda 8 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 13 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
FETÃ–'nÃ¼n TSK yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin, ankesÃ¶rden iletiÅŸim kurduÄŸu belirlenenlere yÃ¶nelik soruÅŸturmada 39 ÅŸÃ¼pheli asker tutuklandÄ±
Sivil toplum kuruluÅŸu Ã¼yesi kadÄ±nlar, Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde tutulan ve her gÃ¼n iÅŸkenceye maruz kalan kadÄ±nlarÄ±n seslerini duyurmak ve serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na gidecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin Afrika ile iliÅŸkilerinin 10'uncu yÃ¼zyÄ±la dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek,"Hamdolsun, bin yÄ±lÄ± aÅŸan bu geÃ§miÅŸte bir kara leke yoktur. Bu mazide Goree AdasÄ± gibi vahÅŸetin ve sÃ¶mÃ¼rÃ¼nÃ¼n zirve yaptÄ±ÄŸÄ± yerler yoktur. Elbette yaÅŸanan onca zulme ve katliama raÄŸmen AfrikalÄ± kardeÅŸlerimin gÃ¶sterdiÄŸi dirayeti, yÃ¼ce gÃ¶nÃ¼llÃ¼ÄŸÃ¼ de saygÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±yorum." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma ofislerine bÃ¶cek olarak bilinen dinleme cihazlarÄ± konulmasÄ±na iliÅŸkin davada, cumhuriyet savcÄ±sÄ±, 10 sanÄ±ÄŸÄ±n 3 ay ile 91 yÄ±l 3 ay arasÄ±nda deÄŸiÅŸen sÃ¼relerde hapse Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± istedi
Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Adnan Ã–zbalâ€™Ä±n koruma ekibinden astsubay RÄ±za Asal'Ä±n, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan, kentte yaÅŸayan ve daha Ã¶nce memleketlerine gidememiÅŸ genÃ§lere yÃ¶nelik hayata geÃ§irilen proje, 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n sonuna kadar devam edecek
Ä°ngiltere'nin abonelik gerektirmeyen ve Ã¼cretsiz olarak hizmet veren TV platformu Freesat Ã¼zerinden 2 bin izleyiciyle buluÅŸulacak
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Dilek Ã–calan, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 2 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti, gerek geÃ§miÅŸten gelen gÃ¼Ã§lÃ¼ tarihsel baÄŸlarÄ± ve gerekse son dÃ¶nemlerde uyguladÄ±ÄŸÄ± etkili dÄ±ÅŸ politikasÄ±yla, geliÅŸtirdiÄŸi gÃ¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkileriyle Afrika KÄ±tasÄ±â€™nda en etkili aktÃ¶rler arasÄ±na girdi
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda bir sÃ¼re Ã¶nce TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan bÃ¶lgeye sevk edilen terÃ¶ristlerin korkulu rÃ¼yasÄ± jandarma ve polis Ã¶zel harekat timlerinin, Afrin hattÄ±ndaki operasyona destek vermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±v
MÃœSÄ°AD Genel BaÅŸkanÄ± Kaan, "Son yÄ±llarda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ eÄŸilimlerin Avrupa'da yÃ¼kseliÅŸe geÃ§iÅŸini, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± olarak endiÅŸeyle takip ediyoruz" dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "Erken seÃ§im yoktur, vaktinde seÃ§im vardÄ±r. Bunu daha kaÃ§ defa tekrar edeceÄŸiz. Yok diyoruz, yok diyoruz, yok diyoruz" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Moritanya'daki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Senegal'in baÅŸkenti Dakar'a gitti
Irak'Ä±n kuzeyindeki Hakurk/Kani Rash bÃ¶lgesinden TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri Ã¼slerine taciz atÄ±ÅŸÄ± yapan PYD/PKK mensuplarÄ±na yÃ¶nelik hava harekatÄ±nda, silahlÄ± 4 Ã¶rgÃ¼t mensubu etkisiz hale getirildi