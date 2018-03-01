Ayrılıkçı Katalanlar tek taraflı bağımsızlık ilanına sahip çıkmadı

Katalonya Özerk Parlamentosu'ndaki oylamada, gönüllü olarak Belçika'da sürgünde bulunan Puigdemont'un bölgesel yönetim başkanlığı için meşru adaylığı savunuldu. Metinde, 'bağımsızlık ilanının yeniden teyid edildiği' yönündeki ifadeye yer verilmedi.
Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosunda, Katalonya İçin Birlikte Koalisyonu, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Halk Birliği Adaylığı Partisinin (CUP) hazırladığı sembolik öneme sahip bir metin oylanarak kabul edildi.
Merkezi hükümetin "otoriterliğe kaymasının" kınandığı metinde, Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen "gönüllü olarak Belçika'da sürgünde bulunan Puigdemont'un bölgesel yönetim başkanlığı için "meşru" aday olduğu savunuldu.
Ayrılıkçıların çoğunun "Katalonya'nın bağımsız bir devlet olmasını desteklediği" belirtilen kararda, 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumunun "yasal" olduğu da ifade edildi.
Buna karşın kararda, aşırı solcu Halk Birliği Adaylığı Partisinin (CUP) istediği 27 Ekim'deki tek taraflı "bağımsızlık ilanının yeniden teyid edildiği" yönündeki ifadeye yer verilmedi. Ayrıca, her ne kadar "meşru" olduğu savunulsa da Carles Puigdemont'un adaylığı üzerinde bir oylama yapılacağı da belirtilmedi.
Yerel basın, kararın adaylığı "meşru" ilan edilen Puigdemont'un gönüllü olarak bu iddiasından vazgeçerek başka birinin başkan olmasını sağlamak amacını taşıdığını yazdı.
Bu ismin bağımsızlık yanlısı sivil toplum kuruluşlarından Katalan Ulusal Meclisinin (ANC) hapisteki başkanı Jordi Sanchez olduğu belirtildi.
Adalet Bakanı Rafael Catala, konuya ilişkin olarak, "Eğer bir kişi özgürlüğünden mahrum ve hapisteyse işini yapamaz" diyerek, İspanya yönetiminin, hapisteki birinin başkanlık yapmasına karşı olduğunu gösterdi.
27 Ekim 2017'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası hakkında soruşturma başlatılan Carles Puigdemont, 4 eski bakanla beraber Belçika'ya kaçmıştı. Merkezi hükümetin aldığı karar çerçevesinde 21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde ayrılıkçı partiler, çok az farkla hükümet kurma çoğunluğunu elde etmişti.
Katalonya Parlamentosu Başkanı Roger Torrent, görevden alınan Puigdemont'u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday göstermiş, 30 Ocak'ta da oylama yapılacağını duyurmuştu.
Ancak İspanya Anayasa Mahkemesinin Carles Puigdemont'un ancak şahsen katılması durumunda başkanlık edebileceği yönündeki kararı sonrasında oturum süresiz olarak ertelenmişti.
Puigdemont, tek taraflı bağımsızlık girişimindeki rolü nedeniyle "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" ile suçlanıyor.
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