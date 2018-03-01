19:51, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

'BÃ¶cek' davasÄ± sanÄ±klarÄ±na 91 yÄ±l 3 aya kadar hapis talebi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±Â sÄ±rasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmaÂ ofislerineÂ "bÃ¶cek" olarak adlandÄ±rÄ±lanÂ dinlemeÂ cihazlarÄ±nÄ±nÂ konulmasÄ±na iliÅŸkin davada, esas hakkÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayanÂ cumhuriyet savcÄ±sÄ±,Â 10 sanÄ±ÄŸÄ±n 3 ay ile 91 yÄ±l 3 ay arasÄ±nda deÄŸiÅŸen sÃ¼relerde hapse Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ±, bir sanÄ±ÄŸÄ±n beraatini, firari Ã¼Ã§ sanÄ±ÄŸÄ±n dosyasÄ±nÄ±n ayrÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±klar Sedat Zavar, Ä°lker Usta, tutuksuz sanÄ±klar Mehmet YÃ¼ksel, Hasan AkÄ±n, sanÄ±k avukatlarÄ± ile mÃ¼ÅŸtekilerÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÂ ve Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

SanÄ±klardan Zeki Bulut ve Ã–mer AltÄ±parmak ile bulunduklarÄ± cezaevlerinden telekonferans sistemiyle baÄŸlantÄ± kurulan duruÅŸmada, Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Abdurrahman YalÃ§Ä±n, esas hakkÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸte,Â MÄ°TÂ personelinin 28 KasÄ±m 2011'de, BaÅŸbakanÄ±n KeÃ§iÃ¶ren'deki ikametgahÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸma ofisinde, bir gÃ¼n sonra da Ã‡ankaya'daki BaÅŸbakanlÄ±k Resmi Konutu'ndaki makam odasÄ±nda Ã§oklu prizlerde Ã¶zel bir kalÄ±p malzeme iÃ§erisine konulmuÅŸ dinleme cihazlarÄ± bulduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Cumhuriyet savcÄ±sÄ±, dosya kapsamÄ±na gÃ¶re, FETÃ–/PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticilerinden aldÄ±klarÄ± talimatla dinleme cihazlarÄ±nÄ± yerleÅŸtirmek, bu cihazlar da dahil olmak Ã¼zere altÄ± cihazÄ±, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n haber alma Ã¶deneÄŸini kullanarak, envantere kaydetmeden satÄ±n almak ve bunlarla dinleme yapmakla suÃ§lanan sanÄ±klar eski Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stihbarat Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Teknik Åžube MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Sedat Zavar ile aynÄ± ÅŸubenin polis memuru Ä°lker Usta'nÄ±n "FETÃ–/PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak", "haberleÅŸmenin gizliliÄŸini ihlal ve kiÅŸiler arasÄ±ndaki konuÅŸmalarÄ±n dinlenmesi ve kayda alÄ±nmasÄ±", "devletin gizli kalmasÄ± gereken bilgilerini siyasal casusluk amacÄ±yla temin etme", "zincirleme ÅŸekilde nitelikli zimmet", "konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihlal" suÃ§larÄ±ndan toplam 91 yÄ±l 3'er aya kadar hapsini istedi.

SuÃ§ tarihinde BaÅŸbakanlÄ±k Koruma Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda YakÄ±n Koruma Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ olan, baÅŸkanlÄ±kta FETÃ–/PDY mensuplarÄ±nÄ±n kadrolaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamakla suÃ§lanan Ahmet TÃ¼rer'in, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" suÃ§undan 15 yÄ±la kadar hapsini isteyen savcÄ±, TÃ¼rer'in, "devletin gizli kalmasÄ± gereken bilgilerini siyasal casusluk amacÄ±yla temin etme", "haberleÅŸmenin gizliliÄŸini ihlal", "kiÅŸiler arasÄ±nda aleni olmayan konuÅŸmalarÄ± kaydetmek", "BaÅŸbakanÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma ofislerine girmek suretiyle konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihlal" ve "6 dinleme cihazÄ±nÄ± amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanmak" suÃ§larÄ±ndan beraatini istedi.

SuÃ§ tarihinde BaÅŸbakanlÄ±k Koruma Dairesi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± olan ve ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± belirtilen sanÄ±k Zeki Bulut'un "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" suÃ§undan 15 yÄ±la kadar hapsi talep edilirken, Ã¼zerine atÄ±lÄ±, "BaÅŸbakana yÃ¶nelik haberleÅŸmenin gizliliÄŸini ihlal ve kiÅŸiler arasÄ±ndaki konuÅŸmalarÄ±n dinlenmesi ve kayda alÄ±nmasÄ±" ile "devletin gizli kalmasÄ± gereken bilgilerini siyasal casusluk amacÄ±yla temin etme" suÃ§larÄ±ndan beraat talebinde bulunuldu.

YÃœKSEL Ä°Ã‡Ä°N 1 YIL HAPÄ°S

SuÃ§ tarihinde BaÅŸbakanlÄ±k Koruma Dairesi BaÅŸkanÄ± olan Mehmet YÃ¼ksel'in, "sorumlu olduÄŸu personel Ã¼zerinde gerekli denetim ve gÃ¶zetim gÃ¶revini ihmal ederek, kamunun zararÄ±na sebebiyet vermek suretiyle gÃ¶revi ihmal" suÃ§undan Ã¼Ã§ aydan bir yÄ±la kadar mahkumiyeti talep edilen gÃ¶rÃ¼ÅŸte, diÄŸer sanÄ±klarÄ±n iÅŸlediÄŸi suÃ§lara yardÄ±m ettiÄŸine dair delil bulunmadÄ±ÄŸÄ±ndan YÃ¼ksel'in bu suÃ§lardan beraati istendi.

SuÃ§ tarihinde Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stihbarat Dairesi BaÅŸkanÄ± olan Ã–mer AltÄ±parmak'Ä±n, dinleme cihazlarÄ±nÄ±n bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± ve kendisinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgilendirme toplantÄ±sÄ±nda, sanÄ±klardan Serhat Demir ile kendi personeli sanÄ±klar Zavar, Usta ve Enes Ã‡Ä±ÄŸci'yi itham eden ciddi tespitlere raÄŸmen personeli hakkÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma, araÅŸtÄ±rma ve inceleme yapmadÄ±ÄŸÄ± ifade edilen gÃ¶rÃ¼ÅŸte, AltÄ±parmak'Ä±n, olayda kullanÄ±lan dinleme cihazlarÄ±nÄ±n alÄ±mÄ±nÄ± ve envantere kaydÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±, amaÃ§ saptÄ±rmak iÃ§in olayla doÄŸrudan ilgisi olmayan kiÅŸileri istihbari olarak dinlettiÄŸi belirtildi.

AltÄ±parmak'Ä±n Bylock kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸunun belirlendiÄŸi vurgulanan gÃ¶rÃ¼ÅŸte, sanÄ±ÄŸÄ±n "FETÃ–/PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak", "gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanmak" ve "denetim gÃ¶revinin ihmali suretiyle zimmet" suÃ§larÄ±ndan 19 yÄ±la kadar hapsi istenirken, Ã¼zerine atÄ±lÄ± diÄŸer suÃ§lardan beraati talep edildi.

PALAZ HAKKINDA 25 YIL 6 AYA KADAR HAPÄ°S TALEBÄ°

GÃ¶rÃ¼ÅŸte, olay tarihinde TÃœBÄ°TAK'Ä±n Gebze yerleÅŸkesindeki BÄ°LGEM'in baÅŸkanÄ± olan sanÄ±k Hasan Palaz'a, MÄ°T gÃ¶revlilerinin, bulunan dinleme cihazlarÄ±nÄ± incelenmesi iÃ§in kuryeyle teslim ettiÄŸi belirtildi.

Palaz'Ä±n, dinleme cihazlarÄ±nÄ± koyanlarÄ±n lehine olacak ÅŸekilde, cihazlarÄ±n sabitlendiÄŸi poliÃ¼retan malzemenin Ã¶mÃ¼r tespiti konusunda uzmanlÄ±ÄŸÄ± bulunmayan BÄ°LGEM Ã§alÄ±ÅŸanÄ± GÃ¶khan VÄ±cÄ±l ve Marmara AraÅŸtÄ±rma Merkezi (MAM) Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Hamza Turhan'a gerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ± rapor dÃ¼zenlettiÄŸi anlatÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸte, poliÃ¼retan malzemenin Ã¶mÃ¼r tespitinin ilk 60 gÃ¼n iÃ§inde yapÄ±labildiÄŸi, sonraki Ã¶lÃ§Ã¼mlerin bilimsel olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ancak sanÄ±ÄŸÄ±n, TÃœBÄ°TAK MAM laboratuvarÄ±nÄ±n poliÃ¼retan maddenin Ã¶mÃ¼r tayini yapabilecek donanÄ±ma sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sanÄ±k Turhan'Ä±n bu hususta uzmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸi, buna raÄŸmen malzemeyi sÃ¼resinde MÄ°T MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±na iade etmediÄŸi, sÃ¼reler geÃ§tikten sonra gerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ± rapor dÃ¼zenlettirip malzemeleri iade ettiÄŸi, bu ÅŸekilde suÃ§ delilinin yok olmasÄ±na sebebiyet verdiÄŸi ifade edilen gÃ¶rÃ¼ÅŸte, Palaz ile VÄ±cÄ±l'Ä±n, "kamu gÃ¶revinin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± nÃ¼fuzu kÃ¶tÃ¼ye kullanmak suretiyle resmi belgede sahtecilik" ve "suÃ§ delillerini yok etme gizleme veya deÄŸiÅŸtirme" suÃ§larÄ±ndan toplam 25 yÄ±l 6'ÅŸar aya kadar mahkumiyeti talep edildi.

Ä°ddianamede Palaz ve VÄ±cÄ±l'Ä±n "FETÃ–/PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olma" suÃ§undan da cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n istendiÄŸi vurgulanan gÃ¶rÃ¼ÅŸte, sanÄ±klarÄ±n daha Ã¶nce aynÄ± suÃ§tan baÅŸka davada mahkum olmasÄ± nedeniyle bu suÃ§ yÃ¶nÃ¼nden haklarÄ±ndaki kamu davasÄ±nÄ±n reddi istendi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸte, aynÄ± nedenlerle suÃ§lanan sanÄ±k Hamza Turhan iÃ§in "kamu gÃ¶revinin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± nÃ¼fuzu kÃ¶tÃ¼ye kullanmak suretiyle resmi belgede sahtecilik", "suÃ§ delillerini yok etme, gizleme veya deÄŸiÅŸtirme" ve "FETÃ–/PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olma" suÃ§larÄ±ndan 40 yÄ±l 6 aya kadar hapis talebinde bulunuldu.

ESKÄ° BÃœYÃœKELÃ‡Ä°LÄ°K PERSONELÄ° HAKKINDA BERAAT TALEBÄ°

Ä°ddianamede yer alan, "FETÃ–/PDY lideri Fetullah GÃ¼len'in Pensilvanya'daki karargahÄ± ile sanÄ±klar arasÄ±ndaki irtibatÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±, Ã¶rgÃ¼t liderinin talimatÄ±nÄ± ulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, talimat gereÄŸince dinleme cihazlarÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve BaÅŸbakanÄ±n dinlendiÄŸi, dinleme sÃ¼resince Serhat Demir ve Sedat Zavar ile telefon irtibatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, bÃ¶ylece sanÄ±klarÄ±n iÅŸlediÄŸi siyasal casusluk suÃ§una iÅŸtirak ettiÄŸi savunulan TÃ¼rkiye'nin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi eski personeli Hasan AkÄ±n'Ä±n anlatÄ±lan eylemleri gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸine, dolayÄ±sÄ±yla atÄ±lÄ± suÃ§larÄ± iÅŸlediÄŸine dair cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na yeteri derecede ÅŸÃ¼pheden uzak, kesin ve inandÄ±rÄ±cÄ± delil bulunmadÄ±ÄŸÄ± bilgisi hatÄ±rlatÄ±larak, hakkÄ±ndaki, "FETÃ–/PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olma" ve "devletin gizli kalmasÄ± gereken bilgilerini siyasal casusluk amacÄ±yla temin etme" suÃ§larÄ±ndan beraati talep edildi.

SuÃ§ tarihinde Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stihbarat Daire BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± olan HÃ¼seyin Ã–zbilgin'in, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne tahsisli haber alma Ã¶deneÄŸiyle satÄ±n alÄ±nan teknik cihaz ve sistemlerin kayÄ±tlarÄ±nÄ± tutma gÃ¶revini ihmal ettiÄŸi ifade edilen gÃ¶rÃ¼ÅŸte, Ã–zbilgin'in, "gÃ¶revi ihmal" suÃ§undan 3 aydan 1 yÄ±la kadar hapsi istendi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸte, yakalamalÄ± sanÄ±klar Ali Ã–zdoÄŸan, Enes Ã‡Ä±ÄŸci ve Serhat Demir hakkÄ±ndaki kamu davasÄ±nÄ±n ise diÄŸer sanÄ±klar aÃ§Ä±sÄ±ndan yargÄ±lamanÄ±n sÃ¼rÃ¼ncemede kalmamasÄ± iÃ§in ayrÄ±lmasÄ± talep edildi.

MÃ¼ÅŸteki avukatlarÄ± esas hakkÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸe katÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± ve sanÄ±klarÄ±n atÄ±lÄ± bÃ¼tÃ¼n suÃ§lardan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanÄ±klarÄ±n tutukluluklarÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±rken, sanÄ±klar ve avukatlarÄ±na, talepleri Ã¼zerine, esas hakkÄ±ndaki savunmalarÄ±nÄ± hazÄ±rlamalarÄ± iÃ§in sÃ¼re vererek, duruÅŸmayÄ± erteledi.