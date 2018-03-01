19:57, 01 Mart 2018 Perşembe

AP'den AB Komisyonu'na Polonya çağrısı



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AP, hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Polonya'nın AB Konseyindeki oy hakkının elinden alınmasını istedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avrupa Parlamentosu (AP), hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) Konseyindeki oy hakkının elinden alınmasını istedi. Brüksel'de toplanan AP Genel Kurulu, AB Komisyonunun, Polonya'nın AB Konseyindeki oy hakkının elinden alınmasına yol açacak 7. maddenin işletilmesine yönelik kararını destekleyerek Konseyi acilen gerekli adımları atmasını istedi. Genel Kurula sunulan tasarı için 422 "evet" ve 147 "hayır" oyu kullanıldı. 48 AP üyesi ise çekimser kaldı. AB Komisyonu geçen kasım ayında Polonya'ya yönelik 7. maddeyi işletme kararı almıştı. AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, "7. maddeyi işletmeye karar verdik çünkü Polonya bize başka seçenek bırakmadı." açıklamasında bulunmuştu. AB'NİN 7. MADDESİ 1997'de AB Antlaşması'na dahil edilen 7. maddenin işletilmesi durumunda, üye ülkenin AB Konseyindeki oy hakkı elinden alınabiliyor. Ancak AB yetkilileri şimdiye kadar hiçbir üye ülkeye karşı söz konusu maddeyi işleme koymadı. Bu maddenin uygulanabilmesi için Polonya hariç tüm AB üyelerinin oy birliği gerekiyor. AB, Polonya bağlamında 7. maddeyi yürürlüğe sokma kararı alsa bile Polonya'nın yakın müttefiki olan Macaristan'ın bunu engelleyeceği düşünülüyor.

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