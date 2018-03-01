20:48, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Bin yÄ±lÄ± aÅŸan bu geÃ§miÅŸte bir kara leke yoktur

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ veÂ Senegal CumhurbaÅŸkanÄ± Macky Sall, Cumhuriyet SarayÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirdikleri baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.Â

Senegal'i bir kez daha ziyaret etmekten duyduÄŸu memnuniyeti ifade eden ErdoÄŸan, Senegal'in siyasi ve ekonomik istikrarÄ±, demokrasisi ile Afrika kÄ±tasÄ±nda Ã¶rnek bir Ã¼lke olduÄŸunu, bÃ¶lgesinde barÄ±ÅŸa da Ã¶nemli katkÄ±larda bulunduÄŸunu vurguladÄ±.

Senegal'in baÅŸta kendi Ã§evresi olmak Ã¼zere, kÄ±ta genelindeki Ã¶ncÃ¼ rolÃ¼nÃ¼ takdirle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu rolÃ¼n ileride daha da gÃ¼Ã§leneceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, "Senegal, bizim iÃ§in deÄŸerli bir dost, bunun yanÄ±nda stratejik bir ortaktÄ±r. Senegal de TÃ¼rkiye'nin bir kara gÃ¼n dostu olduÄŸunu 15 Temmuz'da ispat etmiÅŸtir." diye konuÅŸtu.

Senegal hÃ¼kÃ¼metinin, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde TÃ¼rkiye'ye ve TÃ¼rk milletine iÃ§in sergilediÄŸi dayanÄ±ÅŸma nedeniyle teÅŸekkÃ¼r eden ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu asil duruÅŸu, bu asil tavrÄ± hiÃ§bir zaman unutmayacaÄŸÄ±z. FETÃ– ile mÃ¼cadelede Senegal ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸ birliÄŸini kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. Senegal'deki FETÃ– baÄŸlantÄ±lÄ± okullarÄ±n kapatÄ±lmasÄ± Ã§ok Ã§ok Ã¶nemlidir. Maarif VakfÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan Senegal'de kurulan ve kurulmakta olan okullarda vatanÄ±nÄ± seven, Ã¼lkesi ve ailesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan nesiller yetiÅŸtireceÄŸiz. Bu okullar, TÃ¼rk ve Senegal devletlerinin teminatÄ± altÄ±nda faaliyet gÃ¶sterecekler. Senegal hÃ¼kÃ¼metine, Maarif VakfÄ±'na verdiÄŸi destek iÃ§in de ayrÄ±ca ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyorum."

"YENÄ° BÄ°R HAMLE YAKALAYACAÄžIMIZA Ä°NANIYORUM"

Senegal CumhurbaÅŸkanÄ± Sall ile iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± seviyeyi yeniden deÄŸerlendirme fÄ±rsatÄ± bulduÄŸunu anlatan ErdoÄŸan, "2013 yÄ±lÄ±nda baÅŸbakan olarak ziyaret ettiÄŸim ve aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kararlarÄ±n o gÃ¼nden bugÃ¼ne hayata geÃ§tiÄŸini gÃ¶rÃ¼yorum. NasÄ±l 2013 yÄ±lÄ±ndan sonra iliÅŸkilerimiz yeni ruhla geliÅŸtiyse bu ziyaretimden sonra da yeni bir hamle yakalayacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum." dedi.

TÃ¼rkiye ile Senegal arasÄ±ndaki iyi siyasi iliÅŸkilerin, ikili ticari verilerde kendini gÃ¶sterdiÄŸine iÅŸaret eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"2017 yÄ±lÄ±nda ticaretimiz ilk kez 200 milyon dolar bandÄ±nÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±karak, 250 milyon dolara yaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi bu rakamÄ± daha da yukarÄ±lara taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z fakat ticaret hacmini yÃ¼kseltmek kadar onu dengede tutmak da bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶nem arz etmektedir. Aksi takdirde bu baÅŸarÄ±lar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir olamaz. Bizim iÃ§in TÃ¼rkiye'nin potansiyelini Senegal'de tanÄ±tmak ne kadar Ã¶nemliyse Senegal'in potansiyelini TÃ¼rkiye'de tanÄ±tmak da aynÄ± ÅŸekilde Ã¶nemlidir."

ErdoÄŸan, 22-23 Åžubat'ta Ä°stanbul'da TÃ¼rkiye-BatÄ± Afrika Devletleri Ekonomi TopluluÄŸu (ECOWAS), Ekonomi ve Ä°ÅŸ Forumu'nun dÃ¼zenlendiÄŸini hatÄ±rlatarak, forumda ticaret ve yatÄ±rÄ±mlarÄ± artÄ±rmak iÃ§in neler yapÄ±labileceÄŸinin tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

"TÃœRK FÄ°RMALARININ SENEGAL'DE Ä°Z BIRAKTIKLARINI GÃ–RÃœYORUZ"

Senegalli mevkidaÅŸÄ± Sall'in, 2025 yÄ±lÄ±nÄ± hedefleyerek oluÅŸturduÄŸu YÃ¼kselen Senegal KalkÄ±nma PlanÄ±'nÄ±n, bÃ¶lgedeki diÄŸer Ã¼lkeler iÃ§in de bir Ã¶rnek teÅŸkil ettiÄŸine vurgu yapan ErdoÄŸan, "TÃ¼rk firmalarÄ±nÄ±n proje ve eserleriyle Senegal'de iz bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Senegal hÃ¼kÃ¼metinin ÅŸirketlerimize verdiÄŸi desteÄŸe de mÃ¼teÅŸekkiriz. Onlar da bu desteÄŸin hakkÄ±nÄ± vereceklerdir. TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n Senegal'deki projelerde daha fazla pay almasÄ±nÄ± temenni ediyoruz." dedi.

Senegal'e 150'yi aÅŸkÄ±n iÅŸ adamÄ± heyetiyle geldiÄŸine deÄŸinen ErdoÄŸan, Senegal CumhurbaÅŸkanÄ± Sall ile TÃ¼rkiye-Senegal Ä°ÅŸ Forumu'nda iki Ã¼lkenin iÅŸ adamlarÄ±yla bir araya geleceÄŸini belirtti. ErdoÄŸan, TÃ¼rk ve Senegalli iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n, yatÄ±rÄ±mlarda yakalayacaÄŸÄ± heyecanÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu da vurguladÄ±.

BugÃ¼n enerji, turizm, ulaÅŸtÄ±rma alanlarÄ±nda Ã§eÅŸitli belgelere imza atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren ErdoÄŸan, deÄŸerlendirmelerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ã–zellikle turizmi Senegal iÃ§in Ã§ok Ã¶nemsiyorum. Maden ve mineraller alanÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸini Ã¶nemsiyorum. Hidrokarbonlar ve enerji alanÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸini her iki Ã¼lke iÃ§in de Ã¶nemsiyorum. Demiryolu alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸinin geliÅŸtirilmesini Ã¶zellikle Senegal iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli, modernleÅŸmede kayda deÄŸer bir adÄ±m olarak gÃ¶rÃ¼yorum. BÃ¼tÃ¼n bu anlaÅŸmalarÄ±n iÅŸ birliÄŸimize katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±na inancÄ±m tamdÄ±r."

Afrika'ya yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret sÄ±rasÄ±nda Ã¶ncesinde Cezayir ve Moritanya'ya gittiÄŸini, Senegal'in ardÄ±ndan Mali'ye geÃ§eceÄŸini anlatan ErdoÄŸan, "Bu ziyaretlerimizin gerÃ§ekten ne kadar anlamlÄ± olduÄŸunu oradaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Ã§ok daha iyi anlÄ±yoruz." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrika Ã¼lkeleriyle eÅŸit ortaklÄ±k ve saygÄ±ya dayalÄ± bir iÅŸ birliÄŸi geliÅŸtirmek istediklerini vurguladÄ±.

"BÄ°N YILI AÅžAN BU GEÃ‡MÄ°ÅžTE BÄ°R KARA LEKE YOK"

TÃ¼rkiye'nin Afrika ile iliÅŸkilerinin 10'uncu yÃ¼zyÄ±la dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Hamdolsun, bin yÄ±lÄ± aÅŸan bu geÃ§miÅŸte bir kara leke yoktur. Bu mazide Goree AdasÄ± gibi vahÅŸetin ve sÃ¶mÃ¼rÃ¼nÃ¼n zirve yaptÄ±ÄŸÄ± yerler yoktur. BeÅŸ yÄ±l Ã¶nce BaÅŸbakanken ziyaret ettiÄŸim Goree AdasÄ±'nÄ± inanÄ±n her hatÄ±rlayÄ±ÅŸÄ±mda insanlÄ±k adÄ±na bir hicap olarak gÃ¶rÃ¼yorum. Elbette yaÅŸanan onca zulme ve katliama raÄŸmen AfrikalÄ± kardeÅŸlerimin gÃ¶sterdiÄŸi dirayeti, yÃ¼ce gÃ¶nÃ¼llÃ¼ÄŸÃ¼ de saygÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±yorum."

ErdoÄŸan, gelecek asrÄ±n bir Afrika asrÄ± olacaÄŸÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ±, iÅŸ birliÄŸine de bu aÃ§Ä±dan uzun vadeli baktÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

Ã‡ok sevdiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi "Åžayet Ã§elikten diÅŸlerin varsa demirden Hindistan cevizlerini bile yiyebilirsin." Senegal ata sÃ¶zÃ¼nÃ¼ anÄ±msatan ErdoÄŸan, "Bence iyi bir dost Ã§elikten diÅŸe benzer. Ä°ÅŸte biz de Senegal'in kara gÃ¼n dostuyuz. Senegal ve TÃ¼rkiye'nin tÄ±pkÄ± Senegal milli marÅŸÄ±nda denildiÄŸi gibi omuz omuza verdiÄŸinde Ã¼stÃ¼nden gelemeyeceÄŸi hiÃ§bir zorluk yoktur." diye konuÅŸtu.

ERDOÄžAN'A NÄ°ÅžAN TAKDÄ°M EDÄ°LDÄ°

Senegal CumhurbaÅŸkanÄ± Sall, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a Senegal'in en yÃ¼ksek niÅŸanÄ± olan "Senegal YÃ¼ksek Devlet NiÅŸanÄ±"nÄ± takdim etti.

Ä°KÄ° ÃœLKE ARASINDA Ä°MZALANAN ANLAÅžMALAR

BasÄ±n toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesinde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Senegal CumhurbaÅŸkanÄ± Sall huzurunda iki Ã¼lke arasÄ±ndaki anlaÅŸmalar imzalandÄ±.

Buna gÃ¶re, iki Ã¼lke arasÄ±nda, "Demiryolu AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸinin GeliÅŸtirilmesine YÃ¶nelik Mutabakat ZaptÄ±", "Turizm AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸi Mutabakat ZaptÄ±", "Hidrokarbonlar ve Enerji AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸine Ä°liÅŸkin Niyet Mektubu" ve "Maden ve Mineraller AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸine Ä°liÅŸkin Niyet Mektubu" ilgili bakanlar ve yetkililer tarafÄ±ndan imzalandÄ±.