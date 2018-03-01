GÃ¼ncelleme: 20:58, 01 Mart 2018 PerÅŸembe

'Vicdan Konvoyu' 6 Mart'ta Ä°stanbul'dan yola Ã§Ä±kacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de Esed rejimininÂ hapishanelerindeÂ hukuka aykÄ±rÄ± ÅŸekilde tutulan ve her gÃ¼nÂ iÅŸkence edilen kadÄ±nlarÄ±nÂ seslerini duyurmak ve serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ± iÃ§in kadÄ±nlarÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "KadÄ±nlar Ä°Ã§in Vicdan Konvoyu",Â 6 Mart'ta Ä°stanbul'dan yola Ã§Ä±kacak.Â

TopkapÄ± Eresin Otel'de konvoy hakkÄ±nda dÃ¼zenlenen bilgilendirme toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Ä°nsan HaklarÄ± ve Adalet Hareketi (Ä°HAK) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Avukat GÃ¼lden SÃ¶nmez, Suriye'de 7. yÄ±lÄ±na giren iÃ§ savaÅŸ nedeniyle aralarÄ±nda Ã§ocuk, kadÄ±n ve yaÅŸlÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu 1 milyona yakÄ±n insanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Ä°Ã§ savaÅŸta 15 bin Ã§ocuÄŸun da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirten SÃ¶nmez, bu Ã§ocuklarÄ±n bedenlerinin bombalarla parÃ§alandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, enkaz altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, klor, sarin ve diÄŸer kimyasal gazlarÄ± soluyarak Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve birÃ§ok Ã§ocuÄŸa iÅŸkence uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Esed rejiminin zindanlarÄ±nda 13 bin 581 kadÄ±nÄ±n iÅŸkence ve diÄŸer zalimane muamelelere maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kadÄ±nlara tecavÃ¼z edildiÄŸini anlatan SÃ¶nmez, "Åžu anda 417'si kÄ±z Ã§ocuÄŸu olmak Ã¼zere tespit edilen 6 bin 736 kadÄ±n, halen bu acÄ±larÄ± yaÅŸÄ±yor. AslÄ±nda rejimin zindanlarÄ±nda Ã¶lmeyi bekliyorlar, bizim onlarÄ± kurtarmamÄ±zÄ± deÄŸil. Biz ise onlarÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne deÄŸil, kurtuluÅŸlarÄ±na vesile olmak istiyoruz. TecavÃ¼z ve iÅŸkence maÄŸduru kadÄ±nlarÄ±n bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ± noktalarda ilk bulduklarÄ± fÄ±rsatta intihar ettiklerini, bazÄ±larÄ±nÄ±n intihar giriÅŸiminde bulunduÄŸu ama Ã¶lmediÄŸini, hatta Ã§Ä±ÄŸlÄ±k Ã§Ä±ÄŸlÄ±ÄŸa TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nan tecavÃ¼z maÄŸduru kadÄ±nlarÄ±n hayata tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz." diye konuÅŸtu.

SÃ¶nmez, kadÄ±nlara yÃ¶nelik cinsel saldÄ±rÄ±larÄ±n, iÅŸkencenin, hukuksuz tutulmanÄ±n uluslararasÄ± hukuk ile tÃ¼m dinlere gÃ¶re savaÅŸ suÃ§u ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Suriye rejimi, kadÄ±nlara tecavÃ¼zÃ¼ bu savaÅŸta aÃ§Ä±kÃ§a bir silah olarak kullanmaktadÄ±r. Soruyoruz? Bu kÃ¶tÃ¼lÃ¼klere maruz kalan kadÄ±nlar, hangi uluslararasÄ± mekanizmanÄ±n, hangi devletin, hangi sivil kurumun, hangi mercinin masasÄ±nda gÃ¼ndem olmaktadÄ±r? GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z kadarÄ±yla hiÃ§bir masanÄ±n gÃ¼ndemi dahi olamamaktadÄ±r. Biz kadÄ±nlar, Suriye zindanlarÄ±ndaki kÄ±z kardeÅŸlerimizin acÄ± ve Ã§aresizlik iÃ§indeki Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± duyuyoruz. 7 yÄ±ldÄ±r birilerinin bir ÅŸey yapmasÄ±nÄ± bekliyoruz. GÃ¼Ã§ ve imkan sahibi kurumlarÄ±n, devletlerin, sÃ¶zde barÄ±ÅŸ masalarÄ±nÄ±n bir ÅŸey yapmasÄ±nÄ± bekliyoruz. UluslararasÄ± mekanizmalarÄ±n, Ä°ÅŸkenceyi Ã–nleme Komitesi'nin, kadÄ±n haklarÄ±nÄ± korumaya yÃ¶nelik kurulan devletler arasÄ± mekanizmalarÄ±n bir ÅŸeyler yapmasÄ±nÄ± bekliyoruz ama onlar ya tecavÃ¼ze ve iÅŸkenceye gÃ¶z yumuyorlar ya da tepelerinden bomba atan ordularÄ± destekliyorlar. Kimse onlar iÃ§in bir Ã§aba iÃ§ine girmiyor. Biz de 'artÄ±k yeter' diyoruz. Onlar oradalar, acÄ± Ã§ekiyorlar, bizi bekliyorlar. Bizi duyan herkesin onlarÄ± duymasÄ±nÄ± istiyoruz. OnlarÄ± gÃ¶rmenizi istiyoruz, onlar iÃ§in bir ÅŸey yapmanÄ±zÄ± ve onlar iÃ§in ses Ã§Ä±karmanÄ±zÄ± istiyoruz."

GÃ¼lden SÃ¶nmez, dÃ¼nyanÄ±n ve TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan kadÄ±nlar olarak Suriye hapishanelerinde hukuka aykÄ±rÄ± olarak tutulan, iÅŸkence edilen kadÄ±nlarÄ±n sesini tÃ¼m dÃ¼nyaya duyurmak ve kadÄ±nlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±nÄ± talep etmek iÃ§in UluslararasÄ± Vicdan Konvoyu'nu yola Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ± anlatarak, amaÃ§larÄ±nÄ±n kadÄ±nlarÄ±n Suriye'da savaÅŸÄ±n baÅŸÄ±ndan beri iÅŸkence, tecavÃ¼z, infaz, hapis ve mÃ¼ltecilikle bÃ¼yÃ¼yen dramlarÄ±na dikkati Ã§ekmek olduÄŸunu dile getirdi.

Konvoyun 6 Mart'ta Ä°stanbul'dan otobÃ¼slerle yola Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen SÃ¶nmez, Ä°zmit, Sakarya, Ankara ve Adana'dan geÃ§en konvoyun Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ve 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼'nde Hatay'da bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyeceklerini ifade etti.

"HAPÄ°SHANEDE DOÄžAN VE Ã–LEN BEBEKLER OLDU"

Suriye'de rejim hapishanelerinde 7 ay kalan ve eÅŸini zindanda iÅŸkence sonucu kaybeden Mecit Ã‡orbacÄ± da Deraa kentinde barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilere katÄ±ldÄ±klarÄ± iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Hapishanede 7 ay boyunca kendisine ve eÅŸine iÅŸkence yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã‡orbacÄ±, "GÃ¶zÃ¼mÃ¼n Ã¶nÃ¼nde konuÅŸmam iÃ§in eÅŸime iÅŸkence yapÄ±ldÄ±. HÃ¼crede kaldÄ±m. Daha sonra 20 kiÅŸi ile beraber 2 metrekarelik alanda kaldÄ±m. YanÄ±mÄ±zda yaÅŸlÄ±, hamile ve yeni doÄŸum yapmÄ±ÅŸ kadÄ±nlar vardÄ±. Tuvalete gitmemize gÃ¼nde sadece 3 defa 8 saate bir kez izin veriliyordu. KadÄ±nlarÄ±n Ã¶zel gÃ¼nlerinde ped temin edilmiyordu. Ä°Ã§eride 7 senedir kalan ve her gÃ¼n iÅŸkenceye maruz kalan insanlar var. Hapishanede doÄŸan ve Ã¶len bebekler oldu. EÅŸimin cenazesini dahi vermediler." diye konuÅŸtu.

KaldÄ±ÄŸÄ± hapishanede her gÃ¼n erkeklere iÅŸkence edildiÄŸini aktaran Ã‡orbacÄ±, "Her gÃ¼n eylemlere katÄ±lan genÃ§lere yapÄ±lan iÅŸkence seslerini duyduk. Tuvalete bile Ã§Ä±kmalarÄ±na izin verilmiyordu. Hatta birini saatlerce beklettiler, en son altÄ±na yaptÄ± ve dÄ±ÅŸkÄ±sÄ±nÄ± yemeye zorladÄ±lar." ifadelerini kullandÄ±.

Ã‡orbacÄ±, Vicdan Konvoyu'nun zindanlardaki kadÄ±nlarÄ±n kurtuluÅŸuna vesile olmasÄ±nÄ± temenni etti.

"KADINLARA DAYAK, TACÄ°Z VE TECAVÃœZ"

Suriyeli Avukat Dima Musa ise Suriye hapishanelerinde halen yaklaÅŸÄ±k 7 bin 500 kadÄ±nÄ±n tutulduÄŸunu belirterek, "KadÄ±nlarÄ±n hiÃ§bir suÃ§u yok. Bir kÄ±smÄ± barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tutuluyor, bir kÄ±smÄ± da eÅŸlerini ve Ã§ocuklarÄ±nÄ± tehdit amacÄ±yla tutuluyor. Dayak atÄ±lÄ±yor, taciz ve tecavÃ¼z ediliyor kadÄ±nlara. Tutuklu kadÄ±nlarÄ±n ve tÃ¼m tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± ve suÃ§lularÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyoruz." diye konuÅŸtu.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan, toplantÄ±ya katÄ±lan kadÄ±nlar, konvoyun sembolÃ¼ olan oyalÄ± yazmayÄ± kameralara gÃ¶sterdikten sonra omuzlarÄ±na attÄ±.

Konvoya, aralarÄ±nda Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsanÄ± YardÄ±m VakfÄ±, KadÄ±n ve Demokrasi DerneÄŸi (KADEM), Diyanet VakfÄ±, Ensar VakfÄ± ve Ä°HAK'Ä±n aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da sivil toplum kuruluÅŸu ile 55 Ã¼lkeden kadÄ±nlar destek veriyor.