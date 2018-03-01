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07:00, 02 Mart 2018 Cuma
Orta Asya
Güncelleme: 21:18, 01 Mart 2018 Perşembe

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Özbekistan ve Tacikistan arasında 10 yıl sonra sınır kapıları açıldı
Özbekistan ve Tacikistan arasında 10 yıl sonra sınır kapıları açıldı

Özbekistan ve Tacikistan arasındaki 9 sınır kapısının, 10 yıl aradan sonra yeniden faaliyete başladığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özbekistan ve Tacikistan arasındaki 9 sınır kapısı, 10 yıl aradan sonra yeniden faaliyete başladı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Tacikistan ile sınırındaki 9 sınır geçiş noktası yeniden hizmete açıldı.

Özbekistan ile Tacikistan arasındaki "Cartepa", "Kuşkent", "Uçturgan", "Havastabad", "Bekabad", "Pap", "Ravat", "Gülbahar" karayolu ve "Amuzang" demir yolu sınır kapıları, bulundukları bölgelerde düzenlenen törenle açıldı.

Törene her iki ülkeden çok sayıda vatandaş katıldı.

Amuzang demir yolundan ilk tren seferleri 7 Mart'tan itibaren başlayacak.

Açıklamada, sınırların açılmasının "İki ülke halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin gelişmesine ve Özbekistan ile Tacikistan arasındaki yakın komşuluk ve karşılıklı menfaatlere dayalı ilişkilerin daha da pekişmesine hizmet edeceği" vurgulandı.

Geçen yıl iki ülke arasında 25 yıl aradan sonra uçak seferleri yeniden başlatılmıştı.

Özbekistan ile Tacikistan arasında daha önce 16 sınır kapısı faaliyet gösteriyordu, 9 sınır kapısı ile sayı 25'e yükseldi.

Tacikistan'ın kurmak istediği hidroelektrik santrale Özbekistan'ın karşı çıkmasından dolayı iki ülke arasında anlaşmazlıklar meydana gelmiş ve bunun üzerine 2005-2008 yıllarında bazı sınır kapıları kapatılmıştı.



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