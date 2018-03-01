FETÃ–'nÃ¼n TSK yapÄ±lanmasÄ± soruÅŸturmasÄ±nda 39 asker tutuklandÄ±

FETÃ–'nÃ¼n TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetleriÂ (TSK) iÃ§erisindeki yapÄ±lanmasÄ±nda yer alan ve Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±ylaÂ ankesÃ¶rÂ veyaÂ sabit (kontÃ¶rlÃ¼) hattan iletiÅŸim kurduÄŸuÂ tespit edilen ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve hakimliÄŸe sevk edilen 41 askerdenÂ 39'unun tutuklanmasÄ±naÂ karar verildi.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu'nca, FETÃ–'nÃ¼n TSK iÃ§indeki yapÄ±lanmasÄ±nda yer alan ve Ã¶rgÃ¼t iÃ§erisinde ankesÃ¶r veya sabit (kontÃ¶rlÃ¼) hattan iletiÅŸim kuranlara yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve tutuklama istemiyle hakimliÄŸe sevk edilen, aralarÄ±nda muvazzaf askerlerin de bulunduÄŸu 41 ÅŸÃ¼phelinin ifade iÅŸlemleri sona erdi.
NÃ¶betÃ§i hakimlik, 39 ÅŸÃ¼phelinin ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan tutuklanmasÄ±na karar verdi. Hakimlik, iki ÅŸÃ¼phelinin ise adli kontrol hÃ¼kÃ¼mleri uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmetti.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 20 Åžubat'ta FETÃ–'ye mensup olduÄŸu, ankesÃ¶rlÃ¼ ve sabit telefon hatlarÄ± Ã¼zerinden "mahrem imamlarla" iletiÅŸime geÃ§tiÄŸi iddiasÄ±yla haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan, aralarÄ±nda 106'sÄ± muvazzaf, 10'u emekli, 44'Ã¼ ihraÃ§ edilen asker de bulunan 170 ÅŸÃ¼pheliden 122'si, Ä°stanbul merkezli 38 ilde dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.
GeÃ§tiÄŸimiz hafta soruÅŸturma kapsamÄ±nda 42 kiÅŸi tutuklanmÄ±ÅŸ, itirafÃ§Ä± olan 6 ÅŸÃ¼pheli de adli kontrol hÃ¼kÃ¼mleri uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Son kararla birlikte soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 81'e, serbest kalanlarÄ±n sayÄ±sÄ± ise 8'e Ã§Ä±ktÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Afrin'de gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlar sÄ±rasÄ±nda 8 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 13 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
FETÃ–'nÃ¼n TSK yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin, ankesÃ¶rden iletiÅŸim kurduÄŸu belirlenenlere yÃ¶nelik soruÅŸturmada 39 ÅŸÃ¼pheli asker tutuklandÄ±
Sivil toplum kuruluÅŸu Ã¼yesi kadÄ±nlar, Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde tutulan ve her gÃ¼n iÅŸkenceye maruz kalan kadÄ±nlarÄ±n seslerini duyurmak ve serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na gidecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin Afrika ile iliÅŸkilerinin 10'uncu yÃ¼zyÄ±la dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek,"Hamdolsun, bin yÄ±lÄ± aÅŸan bu geÃ§miÅŸte bir kara leke yoktur. Bu mazide Goree AdasÄ± gibi vahÅŸetin ve sÃ¶mÃ¼rÃ¼nÃ¼n zirve yaptÄ±ÄŸÄ± yerler yoktur. Elbette yaÅŸanan onca zulme ve katliama raÄŸmen AfrikalÄ± kardeÅŸlerimin gÃ¶sterdiÄŸi dirayeti, yÃ¼ce gÃ¶nÃ¼llÃ¼ÄŸÃ¼ de saygÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±yorum." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma ofislerine bÃ¶cek olarak bilinen dinleme cihazlarÄ± konulmasÄ±na iliÅŸkin davada, cumhuriyet savcÄ±sÄ±, 10 sanÄ±ÄŸÄ±n 3 ay ile 91 yÄ±l 3 ay arasÄ±nda deÄŸiÅŸen sÃ¼relerde hapse Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± istedi
Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Adnan Ã–zbalâ€™Ä±n koruma ekibinden astsubay RÄ±za Asal'Ä±n, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan, kentte yaÅŸayan ve daha Ã¶nce memleketlerine gidememiÅŸ genÃ§lere yÃ¶nelik hayata geÃ§irilen proje, 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n sonuna kadar devam edecek
Ä°ngiltere'nin abonelik gerektirmeyen ve Ã¼cretsiz olarak hizmet veren TV platformu Freesat Ã¼zerinden 2 bin izleyiciyle buluÅŸulacak
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Dilek Ã–calan, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 2 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti, gerek geÃ§miÅŸten gelen gÃ¼Ã§lÃ¼ tarihsel baÄŸlarÄ± ve gerekse son dÃ¶nemlerde uyguladÄ±ÄŸÄ± etkili dÄ±ÅŸ politikasÄ±yla, geliÅŸtirdiÄŸi gÃ¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkileriyle Afrika KÄ±tasÄ±â€™nda en etkili aktÃ¶rler arasÄ±na girdi
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda bir sÃ¼re Ã¶nce TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan bÃ¶lgeye sevk edilen terÃ¶ristlerin korkulu rÃ¼yasÄ± jandarma ve polis Ã¶zel harekat timlerinin, Afrin hattÄ±ndaki operasyona destek vermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±v
MÃœSÄ°AD Genel BaÅŸkanÄ± Kaan, "Son yÄ±llarda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ eÄŸilimlerin Avrupa'da yÃ¼kseliÅŸe geÃ§iÅŸini, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± olarak endiÅŸeyle takip ediyoruz" dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "Erken seÃ§im yoktur, vaktinde seÃ§im vardÄ±r. Bunu daha kaÃ§ defa tekrar edeceÄŸiz. Yok diyoruz, yok diyoruz, yok diyoruz" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Moritanya'daki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Senegal'in baÅŸkenti Dakar'a gitti
Irak'Ä±n kuzeyindeki Hakurk/Kani Rash bÃ¶lgesinden TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri Ã¼slerine taciz atÄ±ÅŸÄ± yapan PYD/PKK mensuplarÄ±na yÃ¶nelik hava harekatÄ±nda, silahlÄ± 4 Ã¶rgÃ¼t mensubu etkisiz hale getirildi