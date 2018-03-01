22:17, 01 Mart 2018 Perşembe

Venezuela'da devlet başkanı seçimi ertelendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Venezuela'da muhalefetin, nisan ayında yapılacağı açıklanan devlet başkanı seçimini boykot kararı almasının ardından bazı muhalefet partileriyle yapılan anlaşma neticesinde seçimin bir ay ertelendiği bildirildi.

İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, yaptığı açıklamada, seçimleri boykot konusunda muhalefet blokundan ayrılan bazı partilerin temsilcileriyle 22 Nisan'da yapılması planlanan seçimin bir ay ertelenmesi için anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Anlaşma çerçevesinde, partilere hazırlık yapmak için zaman kazandırmak amacıyla seçimin bir ay ertelenmesinin talep edildiği kaydedildi.

Net bir tarih açıklamayan Rodriguez, devlet başkanı seçiminin mayıs ayının ikinci yarısı yapılacağını ve bunun, ülke genelindeki eyalet ve belediye seçimleri ile aynı zamana rastlayacağını ifade etti.

Muhalefet bloku Demokratik Birlik, günler süren görüşmelerin ardından 21 Şubat'ta, hükümetin uluslararası gözlemciler konusundaki taleplerini karşılamadığı ve seçime hile karıştırılmasına ilişkin endişeleri giderecek adımlar atmadığı takdirde 22 Nisan'daki seçimleri boykot edeceğini açıklamıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise devlet başkanı seçiminin, "Demokratik Birlik koalisyonu olsa da olmasa da" düzenleneceğini, Kurucu Meclis'e "büyük seçimi" değerlendirmeye alması önerisinde bulunduğunu söylemişti.

Devlet başkanı seçiminin yanı sıra genel, eyalet ve belediye seçimlerinin düzenlenmesiyle 4 yıl boyunca rahat edileceğini savunan Maduro, bunun ülkenin demokratik açıdan yenilenmesi anlamına geleceğini ifade etmişti.