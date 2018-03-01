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06:59, 02 Mart 2018 Cuma
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Güncelleme: 00:40, 02 Mart 2018 Cuma

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Afrin'den acı haber: 8 asker şehit
Afrin'den acı haber: 8 asker şehit

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin de yaralandığı belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatıkapsamında Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin yaralandığı bildirildi.

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 1 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında 8 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 13 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz” denildi.



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