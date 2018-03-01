Afrin'den acı haber: 8 asker şehit

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatıkapsamında Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin yaralandığı bildirildi.
TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 1 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında 8 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 13 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz” denildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin de yaralandığı belirtildi
FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin, ankesörden iletişim kurduğu belirlenenlere yönelik soruşturmada 39 şüpheli asker tutuklandı
Sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde tutulan ve her gün işkenceye maruz kalan kadınların seslerini duyurmak ve serbest bırakılmalarını sağlamak için, Suriye sınırına gidecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin 10'uncu yüzyıla dayandığını belirterek,"Hamdolsun, bin yılı aşan bu geçmişte bir kara leke yoktur. Bu mazide Goree Adası gibi vahşetin ve sömürünün zirve yaptığı yerler yoktur. Elbette yaşanan onca zulme ve katliama rağmen Afrikalı kardeşlerimin gösterdiği dirayeti, yüce gönüllüğü de saygıyla karşılıyorum." dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine böcek olarak bilinen dinleme cihazları konulmasına ilişkin davada, cumhuriyet savcısı, 10 sanığın 3 ay ile 91 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapse çarptırılmalarını istedi
Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın koruma ekibinden astsubay Rıza Asal'ın, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandığı bildirildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentte yaşayan ve daha önce memleketlerine gidememiş gençlere yönelik hayata geçirilen proje, 2019 yılının sonuna kadar devam edecek
İngiltere'nin abonelik gerektirmeyen ve ücretsiz olarak hizmet veren TV platformu Freesat üzerinden 2 bin izleyiciyle buluşulacak
HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Türkiye Cumhuriyeti, gerek geçmişten gelen güçlü tarihsel bağları ve gerekse son dönemlerde uyguladığı etkili dış politikasıyla, geliştirdiği güçlü ilişkileriyle Afrika Kıtası’nda en etkili aktörler arasına girdi
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bir süre önce Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye sevk edilen teröristlerin korkulu rüyası jandarma ve polis özel harekat timlerinin, Afrin hattındaki operasyona destek vermeye başladığıv
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, "Son yıllarda aşırı sağ eğilimlerin Avrupa'da yükselişe geçişini, Türk vatandaşları olarak endişeyle takip ediyoruz" dedi
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Erken seçim yoktur, vaktinde seçim vardır. Bunu daha kaç defa tekrar edeceğiz. Yok diyoruz, yok diyoruz, yok diyoruz" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya'daki temaslarının ardından Senegal'in başkenti Dakar'a gitti
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk/Kani Rash bölgesinden Türk Silahlı Kuvvetleri üslerine taciz atışı yapan PYD/PKK mensuplarına yönelik hava harekatında, silahlı 4 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi