Afrin'den acı haber: 8 asker şehit

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin yılı aşan bu geçmişte bir kara leke yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin 10'uncu yüzyıla dayandığını belirterek,"Hamdolsun, bin yılı aşan bu geçmişte bir kara leke yoktur. Bu mazide Goree Adası gibi vahşetin ve sömürünün zirve yaptığı yerler yoktur. Elbette yaşanan onca zulme ve katliama rağmen Afrikalı kardeşlerimin gösterdiği dirayeti, yüce gönüllüğü de saygıyla karşılıyorum." dedi