Güncelleme: 01:45, 02 Mart 2018 Cuma

Puigdemont bölgesel yönetim başkanlığı adaylığından çekildi





Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont, bölgesel yönetim başkanlığı için adaylığını geri çektiğini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, bölgesel yönetim başkanlığı adaylığını geri çekti. Kişisel sosyal medya hesabından bir video paylaşan Puigdemont, "Bölgesel yönetim başkanlığı adaylığımı geri çekiyorum." ifadesini kullandı. Puigdemont, bölgesel yönetim başkanlığı için bağımsızlık yanlısı sivil toplum kuruluşlarından Katalan Ulusal Meclisinin (ANC) hapisteki başkanı Jordi Sanchez'i desteklediğini kaydetti. SÜREÇ Katalonya'da, 27 Ekim 2017'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası hakkında soruşturma başlatılan Carles Puigdemont, 4 eski bakanla Belçika'ya kaçmıştı. Merkezi hükümetin aldığı karar çerçevesinde 21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde ayrılıkçı partiler, çok az farkla hükümet kurma çoğunluğunu elde etmişti. Katalonya Parlamentosu Başkanı Roger Torrent, görevden alınan Puigdemont'u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday göstermiş, 30 Ocak'ta da oylama yapılacağını duyurmuştu. Ancak İspanya Anayasa Mahkemesinin Carles Puigdemont'un ancak şahsen katılması durumunda başkanlık edebileceği yönündeki kararı sonrasında oturum süresiz olarak ertelenmişti. Puigdemont, tek taraflı bağımsızlık girişimindeki rolü nedeniyle "devlete karşı isyan ve başkaldırmak", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" ile suçlanıyor.

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