Doğu Guta'dan 'insani mola' kararına rağmen sadece 2 kişi ayrıldı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'da çatışmalara günde 5 saat ara verilerek ''insani mola'' uygulanması kararı doğrultusunda bölgeden sadece iki kişinin ayrıldığını bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde konuya ilişkin soruya, ''Kuşatma altındaki bölgeden Rusya'nın 5 saatlik (insani mola) teklifi üzerine 2 kişinin çıktığı bildirildi.'' yanıtını verdi.
BM'nin 5 saatlik insani mola görüşmelerine dahil olmadığını söyleyen Dujarric, ''Bizim mesajımız net, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 30 gün ateşkes talep eden 2401 sayılı kararının uygulanması gerekiyor.'' dedi.
Dujarric, sahadaki koşullar müsaade ettiğinde BM'nin, kuşatma altında bulunan ve insani yardıma muhtaç kişilere yardım götürmeye hazır olduğunu vurguladı.
BMGK'de 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı aldı ancak taraflar bu kararı hala uygulamıyor.
Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Suriye rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.
İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk ise açlık ve ilaçsızlık yüzünden hayatını kaybetti.
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "Kuşatma altındaki bölgeden Rusya'nın 5 saatlik insani mola teklifi üzerine 2 kişinin çıktığı bildirildi." dedi.
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