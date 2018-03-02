Güncelleme: 02:50, 02 Mart 2018 Cuma

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Afrika turuna çıkacak





Tillerson, 6-13 Mart tarihleri arasında Çad, Cibuti, Etiyopya, Kenya ve Nijerya'yı ziyaret edecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un 6-13 Mart tarihleri arasında Afrika'da bazı ülkeleri ziyaret edeceği açıklandı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tillerson'un Çad, Cibuti, Etiyopya, Keyna ve Nijerya'ya gideceği belirtildi. Tillerson'un her ülkenin lider kadrosuyla görüşeceği belirtilen açıklamada, "Merkezi Addis Ababa'da bulunan Afrika Birliği Komisyosu'nun lider kadrosuyla bir araya gelerek Afrika'daki hükümetler ve halklarla ilişkilerin daha da geliştirilmesi ele alınacak. Müttefiklerimizle teröre karşı mücadele, barış ve güvenliğin gelişimi, iyi yöneticilik ve karşılıklı ticaret ve yaptırımların gelişimi konuları konuşulacak." ifadesi kullanıldı.

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