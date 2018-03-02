ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Afrika turuna çıkacak

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un 6-13 Mart tarihleri arasında Afrika'da bazı ülkeleri ziyaret edeceği açıklandı.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tillerson'un Çad, Cibuti, Etiyopya, Keyna ve Nijerya'ya gideceği belirtildi.
Tillerson'un her ülkenin lider kadrosuyla görüşeceği belirtilen açıklamada, "Merkezi Addis Ababa'da bulunan Afrika Birliği Komisyosu'nun lider kadrosuyla bir araya gelerek Afrika'daki hükümetler ve halklarla ilişkilerin daha da geliştirilmesi ele alınacak. Müttefiklerimizle teröre karşı mücadele, barış ve güvenliğin gelişimi, iyi yöneticilik ve karşılıklı ticaret ve yaptırımların gelişimi konuları konuşulacak." ifadesi kullanıldı.
Tillerson, 6-13 Mart tarihleri arasında Çad, Cibuti, Etiyopya, Kenya ve Nijerya'yı ziyaret edecek
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