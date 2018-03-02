11:33, 02 Mart 2018 Cuma

ASELSAN denizlerde 'gizli' haberleÅŸmeyi UMAS'la saÄŸlÄ±yor

ASELSAN ,telsizlerin dÃ¼ÅŸman tarafÄ±ndan etkisiz hale getirildiÄŸi veya kullanÄ±lamayacaÄŸÄ± zamanlarda iki gemi arasÄ±nda iletiÅŸimi saÄŸlayabilecek olanÂ Uzun Menzilli Akustik YayÄ±n Sistemi UMAS sistemini Ã¼retti.

ASELSAN tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen Uzun Menzilli Akustik YayÄ±n Sistemi - UMAS, uzun mesafelere yÃ¶nlÃ¼ olarak akustik yayÄ±n yapan ve mesaj iletimi saÄŸlayan yÃ¼ksek performanslÄ± bir sistem olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yor. 145 dB dar saÃ§Ä±lÄ±mlÄ± akustik yayÄ±n yapabilme kabiliyeti ile kayÄ±tlÄ± bir sesi yayÄ±nlama, etkin bir ÅŸekilde konuÅŸma veya belirli tonlar kullanÄ±larak 1000 metre mesafeye kadar etkin olarak Ã§alÄ±ÅŸabiliyor.

UMAS etkili menzili iÃ§inde kalan bireysel, toplumsal ve araÃ§ tehditlerine karÅŸÄ± gÃ¼venli bÃ¶lge oluÅŸturma ve toplumsal olaylara mÃ¼dahale etme imkanÄ± saÄŸlayabiliyor.

AyrÄ±ca sistem yÃ¶nlÃ¼ olarak Ã§alÄ±ÅŸabildiÄŸinden istenilen yÃ¶nde, herhangi bir dost unsura zarar vermeden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labiliyor.

Sistem deniz platformlarÄ±nÄ±n haberleÅŸmesi iÃ§in de kullanÄ±labiliyor

Telsizlerin dÃ¼ÅŸman tarafÄ±ndan etkisiz hale getirildiÄŸi veya kullanÄ±lamayacaÄŸÄ± zamanlarda iki gemi arasÄ±nda iletiÅŸimi saÄŸlayabilecek olan sistem, kullanÄ±cÄ±nÄ±n Ã¼rÃ¼n arkasÄ±na geÃ§erek mikrofon ile mesaj gÃ¶nderebilmesini saÄŸlÄ±yor. Uzun menzillerde mesajlarÄ± iletebilen sistem, sesin duyulmasÄ± iÃ§in karÅŸÄ± gemide hiÃ§bir sisteme ihtiyaÃ§ duymuyor. Sesi gÃ¶nderilen gemi dÄ±ÅŸÄ±ndaki kimse duyamÄ±yor.

Yetkililerin verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re; sistemin yakÄ±n zamanda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ envanterine girmesi bekleniyor.Â

Kaynak: Deniz Haber AjansÄ±