OHAL Komisyonu'ndan baÅŸvuru sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal (OHAL) Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, bugÃ¼ne kadar meslekten ihraÃ§ edilenlere iliÅŸkin 6 bin 400 baÅŸvuruyu sonuÃ§landÄ±rdÄ±. Komisyonun kabul ettiÄŸi 100 baÅŸvuruda mesleÄŸe iade kararÄ± verildi.
Komisyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, meslekten ihraÃ§ edilenler, bursu kesilen Ã¶ÄŸrenciler, rÃ¼tbeleri alÄ±nan emekli gÃ¼venlik personeli, kapatÄ±lan kurum ile kuruluÅŸlara iliÅŸkin baÅŸvurulara bakmak Ã¼zere 685 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonuna 107 bin 76 mÃ¼racaat gerÃ§ekleÅŸti.
OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren baÅŸvurulara yÃ¶nelik 22 AralÄ±k 2017'den itibaren karar vermeye baÅŸladÄ±.
Komisyon, bugÃ¼n itibarÄ±yla 6 bin 400 baÅŸvuruyu sonuÃ§landÄ±rarak, kabul ettiÄŸi 100 mÃ¼racaatta mesleÄŸe iadeye hÃ¼kmetti.
OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, baÅŸvurulardan 4 bin 316'sÄ±nÄ± ise reddetti. Komisyonun verdiÄŸi kararlar arasÄ±nda, KHK ile gÃ¶reve iade edilenlere iliÅŸkin bin 984 Ã¶n inceleme kararÄ± yer aldÄ±.
Komisyon, 100 bin 676 baÅŸvuruda ise incelemelerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Kararlar, baÅŸvurucularÄ±n en son gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± kurumlara gÃ¶nderilecek. BaÅŸvurusu kabul edilenler, Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu tarafÄ±ndan 15 gÃ¼n iÃ§erisinde kadro unvanÄ±na uygun gÃ¶revlere atanacak.
OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonunun ret kararlarÄ±na karÅŸÄ± kararÄ±n tebliÄŸinden itibaren 60 gÃ¼n iÃ§erisinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davasÄ± aÃ§Ä±labilecek.
BaÅŸvurucular,Â "ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr"Â internet adresindeki "OHAL Komisyonu BaÅŸvuru Takip Sistemi" Ã¼zerinden baÅŸvurularÄ±yla ilgili bilgi alabilecek.
Ã–te yandan, 697 sayÄ±lÄ± KHK ile hakkÄ±nda iÅŸlem tesis edilenlerin Komisyona baÅŸvuru sÃ¼resi ise 12 Mart'ta sona erecek.Â Â
MÄ°T'in 90'Ä±ncÄ± kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne Ã¶zel oluÅŸturulan ve TÃ¼rk istihbarat tarihinin deÄŸiÅŸik dÃ¶nemlerine ait bazÄ± dokÃ¼man ve istihbari ekipmanÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Temas Sergisi, 5 Mart-3 Haziran tarihlerinde ziyarete aÃ§Ä±k olacak
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Senegal CumhurbaÅŸkanÄ± Sall tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle uÄŸurlandÄ±
Edirne'de TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§tikten sonra jandarma tarafÄ±ndan yakalanan 2 Yunan askeri Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemede tutuklandÄ±.
Marmara ve Ege bÃ¶lgeleri ile BatÄ± Akdenizâ€™in iÃ§ kesimleri, BatÄ± Karadeniz, Ä°Ã§ Anadolu, Orta ve DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde yarÄ±n kuvvetli rÃ¼zgar ve fÄ±rtÄ±na bekleniyor
YanlÄ±ÅŸlÄ±kla sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiÄŸini sÃ¶yleyen Yunanistan ordusuna mensup teÄŸmen ve astsubay rÃ¼tbelerindeki 2 asker yakalandÄ±
Meslekten ihraÃ§ edilenlere iliÅŸkin 6 bin 400 baÅŸvuruda karara varan OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, 100 mÃ¼racaatta mesleÄŸe iadeye hÃ¼kmetti.
TÃœÄ°K'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 2017 yÄ±lÄ± evlenme ve boÅŸanma istatistiklerine gÃ¶re, evlenen Ã§iftlerin sayÄ±sÄ± Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 4,2 azalÄ±rken, boÅŸanma sayÄ±sÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 1,8 arttÄ±
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± Marmara BÃ¶lgesi'nde, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda ATAK helikopterleri ile yapÄ±lan atÄ±ÅŸlar sonucu, Afrin'in batÄ±sÄ±nda tespit edilen 9 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
FETÃ–/PDY'nin Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki "mahrem yapÄ±lanmasÄ±"na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 9'u ihraÃ§ edilmiÅŸ, 7'si gÃ¶revde 16 subay hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Afrin'de gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlar sÄ±rasÄ±nda 8 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 13 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
FETÃ–'nÃ¼n TSK yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin, ankesÃ¶rden iletiÅŸim kurduÄŸu belirlenenlere yÃ¶nelik soruÅŸturmada 39 ÅŸÃ¼pheli asker tutuklandÄ±
Sivil toplum kuruluÅŸu Ã¼yesi kadÄ±nlar, Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde tutulan ve her gÃ¼n iÅŸkenceye maruz kalan kadÄ±nlarÄ±n seslerini duyurmak ve serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na gidecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin Afrika ile iliÅŸkilerinin 10'uncu yÃ¼zyÄ±la dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek,"Hamdolsun, bin yÄ±lÄ± aÅŸan bu geÃ§miÅŸte bir kara leke yoktur. Bu mazide Goree AdasÄ± gibi vahÅŸetin ve sÃ¶mÃ¼rÃ¼nÃ¼n zirve yaptÄ±ÄŸÄ± yerler yoktur. Elbette yaÅŸanan onca zulme ve katliama raÄŸmen AfrikalÄ± kardeÅŸlerimin gÃ¶sterdiÄŸi dirayeti, yÃ¼ce gÃ¶nÃ¼llÃ¼ÄŸÃ¼ de saygÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±yorum." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma ofislerine bÃ¶cek olarak bilinen dinleme cihazlarÄ± konulmasÄ±na iliÅŸkin davada, cumhuriyet savcÄ±sÄ±, 10 sanÄ±ÄŸÄ±n 3 ay ile 91 yÄ±l 3 ay arasÄ±nda deÄŸiÅŸen sÃ¼relerde hapse Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± istedi
Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Adnan Ã–zbalâ€™Ä±n koruma ekibinden astsubay RÄ±za Asal'Ä±n, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi