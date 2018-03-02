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19:13, 02 Mart 2018 Cuma
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12:04, 02 Mart 2018 Cuma

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OHAL Komisyonu'ndan baÅŸvuru sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±
OHAL Komisyonu'ndan baÅŸvuru sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

Meslekten ihraÃ§ edilenlere iliÅŸkin 6 bin 400 baÅŸvuruda karara varan OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, 100 mÃ¼racaatta mesleÄŸe iadeye hÃ¼kmetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal (OHAL) Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, bugÃ¼ne kadar meslekten ihraÃ§ edilenlere iliÅŸkin 6 bin 400 baÅŸvuruyu sonuÃ§landÄ±rdÄ±. Komisyonun kabul ettiÄŸi 100 baÅŸvuruda mesleÄŸe iade kararÄ± verildi.

Komisyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, meslekten ihraÃ§ edilenler, bursu kesilen Ã¶ÄŸrenciler, rÃ¼tbeleri alÄ±nan emekli gÃ¼venlik personeli, kapatÄ±lan kurum ile kuruluÅŸlara iliÅŸkin baÅŸvurulara bakmak Ã¼zere 685 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonuna 107 bin 76 mÃ¼racaat gerÃ§ekleÅŸti.

OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren baÅŸvurulara yÃ¶nelik 22 AralÄ±k 2017'den itibaren karar vermeye baÅŸladÄ±.

Komisyon, bugÃ¼n itibarÄ±yla 6 bin 400 baÅŸvuruyu sonuÃ§landÄ±rarak, kabul ettiÄŸi 100 mÃ¼racaatta mesleÄŸe iadeye hÃ¼kmetti.

OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, baÅŸvurulardan 4 bin 316'sÄ±nÄ± ise reddetti. Komisyonun verdiÄŸi kararlar arasÄ±nda, KHK ile gÃ¶reve iade edilenlere iliÅŸkin bin 984 Ã¶n inceleme kararÄ± yer aldÄ±.

Komisyon, 100 bin 676 baÅŸvuruda ise incelemelerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Kararlar, baÅŸvurucularÄ±n en son gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± kurumlara gÃ¶nderilecek. BaÅŸvurusu kabul edilenler, Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu tarafÄ±ndan 15 gÃ¼n iÃ§erisinde kadro unvanÄ±na uygun gÃ¶revlere atanacak.

TAKÄ°P SÄ°STEMÄ°NDEN BÄ°LGÄ° ALINABÄ°LECEK

OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonunun ret kararlarÄ±na karÅŸÄ± kararÄ±n tebliÄŸinden itibaren 60 gÃ¼n iÃ§erisinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davasÄ± aÃ§Ä±labilecek.

BaÅŸvurucular,Â "ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr"Â internet adresindeki "OHAL Komisyonu BaÅŸvuru Takip Sistemi" Ã¼zerinden baÅŸvurularÄ±yla ilgili bilgi alabilecek.

Ã–te yandan, 697 sayÄ±lÄ± KHK ile hakkÄ±nda iÅŸlem tesis edilenlerin Komisyona baÅŸvuru sÃ¼resi ise 12 Mart'ta sona erecek.Â Â 



Ä°lgili Konular OHAL olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal KHK
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