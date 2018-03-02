Armen Sarkisyan Ermenistan'Ä±n 4'Ã¼ncÃ¼ cumhurbaÅŸkanÄ± oldu

Ä°ngiltere'den KÄ±brÄ±s doÄŸalgazÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Bizim KÄ±brÄ±s konusunda izlediÄŸimiz politika Ã§ok aÃ§Ä±k. Bu olaylar da (doÄŸalgaz arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±) KÄ±brÄ±s'ta ve KÄ±brÄ±s konusunda Ã§Ã¶zÃ¼me varÄ±lmasÄ±nÄ±n ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu gÃ¶steriyor" dedi