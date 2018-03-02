12:29, 02 Mart 2018 Cuma

Afganistan'da NATO konvoyuna saldÄ±rÄ±





Afganistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rÄ±da bir kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ 4 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de NATO konvoyuna bombalÄ± araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Afganistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Necip DaniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Kabil'in Kabil Bay bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da bir kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 4 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± ise Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n daha fazla olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Konvoyda yer alan yabancÄ± askerlerden Ã¶len ya da yaralanan olup olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda henÃ¼z bilgi verilmedi. Gazetecilerin bÃ¶lgeye giriÅŸine izin verilmiyor. SaldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±.

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