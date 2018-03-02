Ä°talya pazar gÃ¼nÃ¼ sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor | GRAFÄ°K

Ä°talya'da 4 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacakÂ genel seÃ§imde yaklaÅŸÄ±k 51 milyon seÃ§men, 630 sandalyeliÂ Temsilciler MeclisiÂ ve 315 sandalyeliÂ Cumhuriyet Senatosunun yeni Ã¼yelerini belirlemek iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.
YaklaÅŸÄ±k 60 milyon nÃ¼fusu sahip Ä°talya'da 51 milyon kayÄ±tlÄ± seÃ§men bulunuyor. SeÃ§menlerin yaklaÅŸÄ±k 4,3 milyonu yurt dÄ±ÅŸÄ±nda oy kullanacak.
Temsilciler Meclisi iÃ§in 18 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmuÅŸ Ä°talyan vatandaÅŸlarÄ± oy kullanabiliyor. Cumhuriyet Senatosu Ã¼yelerini seÃ§mek iÃ§in ise 25 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmak gerekiyor.
Ä°talya'daki toplam 20 seÃ§im bÃ¶lgesinde yerel saatle 07.00'de baÅŸlayacak oy verme iÅŸlemi, saat 23.00'e kadar sÃ¼recek.
630 sandalyeli Temsilciler Meclisi iÃ§in 3901, 315 sandalyeli Cumhuriyet Senatosu iÃ§in 1958 aday yarÄ±ÅŸÄ±yor. Toplamda 30'dan fazla partinin yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ± seÃ§imde, bazÄ± ittifaklar ve partiler Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.
HalihazÄ±rda iktidardaki koalisyon hÃ¼kÃ¼metinde Matteo Renzi liderliÄŸindeki Demokrat Partinin (PD) baÅŸÄ± Ã§ektiÄŸi merkez sol ittifakÄ±nda Emma Bonino'nun Liberal Avrupa partisi, Giulio Santagata'nÄ±n Birlikte Partisi ve Beatrice Lorenzin'in merkezci PopÃ¼ler Sivil Liste partisi yer alÄ±yor.
Merkez saÄŸ ittifakÄ±nda ise eski BaÅŸbakan Silvio Berlusconi'nin liberal muhafazakar Forza Italia partisi, Matteo Salvini'nin aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Lig partisi, Giorgia Meloni'nin aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ä°talya'nÄ±n KardeÅŸleri Partisi ve Raffaele Fitto'nun Hristiyan Demokrat Biz Ä°talya'yla Partisi yarÄ±ÅŸÄ±yor.
SeÃ§ime katÄ±lacak iki ana ittifak dÄ±ÅŸÄ±nda bazÄ± partiler tek baÅŸÄ±na Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Ä°ttifaklarÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ rakibi Luigi Di Maio liderliÄŸindeki popÃ¼list 5 YÄ±ldÄ±z Hareketi (M5S) partisi.
Pietro Grasso Ã¶nderliÄŸindeki sosyal demokrat Ã–zgÃ¼r ve EÅŸit (LeU) Partisi de seÃ§ime tek baÅŸÄ±na katÄ±lan bir diÄŸer Ã¶nemli parti.
Demos, Euromedia ve IPR gibi Ã¶nde gelen araÅŸtÄ±rma ÅŸirketlerinin son seÃ§im anketlerine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, merkez sol ittifakÄ±nÄ±n oy oranÄ± yÃ¼zde 25 ile 27, M5S'nin oy oranÄ±nÄ±n da yÃ¼zde 26 ile 28 arasÄ±nda olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Son anketlerde iktidara en yakÄ±n taraf ise yÃ¼zde 35 ile 38 arasÄ±nda oy almasÄ± beklenen merkez saÄŸ ittifakÄ±.
Merkez saÄŸ ittifakÄ±, anketteki tahminlerin Ã¼zerine Ã§Ä±kamazsa, koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin yapÄ±lmasÄ±, muhtemel gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.
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