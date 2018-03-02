12:38, 02 Mart 2018 Cuma

Ã‡in'in 5 yÄ±lÄ±nÄ± belirleyecek 'Ã‡ifte ToplantÄ±lar' baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in'deki en Ã¼st dÃ¼zey yasama organÄ± olanÂ Ã‡in Ulusal Halk KongresiÂ (Ã‡UHK) ve istiÅŸare organÄ±Â Ã‡in Halk Siyasi DanÄ±ÅŸma KonferansÄ±'nÄ±n (Ã‡HSDK) yarÄ±n baÅŸlayacak yÄ±llÄ±k toplantÄ±larÄ±ndaÂ Ã¼lkenin gelecek 5 yÄ±lÄ±na ÅŸekil verececekÂ yÃ¶netim kadrolarÄ± belirlenecek, yasa ve reformlar karara baÄŸlanacak.

BaÅŸkent Pekin'deki Tiananmen MeydanÄ±'nda bulunanÂ BÃ¼yÃ¼k Halk Salonu'nda yapÄ±lacak toplantÄ±lara Devlet BaÅŸkanÄ±Â Åži CinpingÂ ve BaÅŸbakanÂ Li KÄ±Ã§iang'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Ã¼lkedeki tÃ¼m bÃ¶lge ve etnik unsurlarÄ± temsil eden 2 bin 980 delege katÄ±lacak.

"Lianghui" (Ã‡ifte ToplantÄ±lar) olarak adlandÄ±rÄ±lan toplantÄ±lar, 3 Mart'taÂ Ã‡HSDKÂ ve 5 Mart'taÂ Ã‡UHKÂ toplantÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ oturumlarÄ±yla baÅŸlayacak. EÅŸ zamanlÄ± yapÄ±lacak toplantÄ±lar, yaklaÅŸÄ±k iki hafta sÃ¼recek.

Ã‡UHK ve Ã‡HSDK'nÄ±n 13'Ã¼ncÃ¼ dÃ¶nem 1'inci yÄ±llÄ±k genel kurulu olan bu yÄ±lki toplantÄ±larÄ±nda, geÃ§en ekimde yapÄ±lan 19'uncu Ã‡in KomÃ¼nist Partisi (Ã‡KP) Genel Kongresi'nde tekrar liderliÄŸe seÃ§ilen Åži, ikinci 5 yÄ±llÄ±k devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na resmen baÅŸlayacak.

ToplantÄ±larda uluslararasÄ± kamuoyunun dikkatle takip ettiÄŸi ekonomiden ticarete, siyasetten savunmaya, saÄŸlÄ±ktan eÄŸitime birÃ§ok alanda Ã¶nemli reformlar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek ve karara baÄŸlanacak.

Merkezi hÃ¼kÃ¼mete politika Ã¼retme noktasÄ±nda fikir sunma iÅŸlevi gÃ¶ren Ã‡HSDK delegeleri, 5 Mart'taki yasama yÄ±lÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek konulara iliÅŸkin kamuoyuna ipuÃ§larÄ± verecek.

BaÅŸbakan Li KÄ±Ã§iang, Ã‡UHK aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ oturumunda devlet konseyinin yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma raporunu parlamentoya sunacak ve hÃ¼kÃ¼metin bÃ¼tÃ§e planÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.

YÃ–NETÄ°M KADROLARI BELÄ°RLENECEK

Her 5 yÄ±lda bir yeniden dÃ¼zenlenen ve Ã¼lkede parlamento iÅŸlevi gÃ¶ren Ã‡UHK'un 13'Ã¼ncÃ¼ dÃ¶nem delegeleri, adaylÄ±klarÄ± onaylanan devlet baÅŸkanÄ± ile yardÄ±mcÄ±larÄ±, baÅŸbakan ve yardÄ±mcÄ±larÄ±, bakanlar, merkez bankasÄ± baÅŸkanÄ±, merkezi askeri komisyon baÅŸkanÄ± ve yÃ¼ksek halk mahkemesi baÅŸkanÄ±nÄ± yapÄ±lacak oylamayla teyit edecek.

Devlet BaÅŸkanÄ± Åži ve BaÅŸbakan Li'nin ikinci dÃ¶nem gÃ¶revlerine baÅŸlayacaÄŸÄ± toplantÄ±larda Ã‡UHK ve Ã‡HSDK'nÄ±n 13'Ã¼ncÃ¼ dÃ¶nem baÅŸkan ve baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ± da seÃ§ilerek gÃ¶reve baÅŸlayacak.

Ãœlkede hÃ¼kÃ¼metten daha Ã¼stteki karar mekanizmasÄ± olan Ã‡KP Merkezi Komitesi'nin PolitbÃ¼ro Daimi ÃœyeliÄŸine Åži ve Li, geÃ§en ekim ayÄ±ndaki kongrede yeniden seÃ§ilirken, Li CanÅŸu, Vang Yang, Vang Huning, Cao LÄ±ci ve Han CÄ±ng, yeni isimler olarak Ã¼lkenin en Ã¼st dÃ¼zey lider grubuna katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

ANAYASA REVÄ°ZYONU GÃœNDEMÄ°N ANA BAÅžLIÄžI

Ã‡in'de 13'Ã¼ncÃ¼ dÃ¶nem hÃ¼kÃ¼metin gÃ¶reve baÅŸlayacaÄŸÄ± toplantÄ±larda, bu yÄ±l yasama ve reformlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra anayasa revizyonu tasarÄ±sÄ± gÃ¼ndemin en Ã¶nemli baÅŸlÄ±ÄŸÄ± olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

GÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2013'ten bu yana yolsuzlukla mÃ¼cadele ve askeri reformlar baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da alanda Ã¶nemli kararlar alarak hÄ±zla hayata geÃ§iren Ã‡KP Genel Sekreteri ve Devlet BaÅŸkanÄ± Åži, aynÄ± zamanda Merkez Askeri Komisyon BaÅŸkanÄ± olarak da Ã¼lkede "BaÅŸkomutan" gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

Kongrenin en Ã¶nemli gÃ¼ndemini anayasa revizyonu teklifinin oluÅŸturmasÄ± bekleniyor.

Mevcut anayasaya gÃ¶re Ã¼lkede gÃ¶reve gelen devlet baÅŸkan ve yardÄ±mcÄ±larÄ± beÅŸer yÄ±ldan iki dÃ¶nem gÃ¶rev yaptÄ±ktan sonra tekrar aday olamÄ±yor.

Åži iÃ§in "sÃ¼resiz devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acak anayasa deÅŸiklik teklifi, "devlet baÅŸkan ve yardÄ±mcÄ±larÄ± iki dÃ¶nemden fazla gÃ¶rev yapamaz" ifadesinin anayasadan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.

Ã‡UHK toplantÄ±larÄ±nda oylamaya sunularak yasalaÅŸmasÄ± beklenen taslak, "Yeni DÃ¶nem Ã‡in iÃ§in Ã‡in Ã–zellikleri TaÅŸÄ±yan Sosyalizm Ãœzerine Åži Cinping DÃ¼ÅŸÃ¼ncesi" ifadesinin anayasaya eklenmesini de teklif ediyor.

YILLIK EKONOMÄ°K BÃœYÃœME HEDEFÄ° VE SAVUNMA BÃœTÃ‡ESÄ°

ToplantÄ±lar sÄ±rasÄ±nda uluslararasÄ± kamuoyunun merakla beklediÄŸi konularÄ±n baÅŸÄ±nda gelen Ã‡in hÃ¼kÃ¼metinin 2018 yÄ±lÄ± bÃ¼yÃ¼me tahmini ve savunma bÃ¼tÃ§esi de aÃ§Ä±klanacak.

Pekin yÃ¶netimi, geÃ§en yÄ±lki kongrede 2017 yÄ±lÄ± bÃ¼yÃ¼me hedefini yÃ¼zde 6,5 olarak aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ancak Ã‡in ekonomisi yÃ¼zde 6,9 bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼.

Kongrede baÅŸta ABD olmak Ã¼zere dÃ¼nyanÄ±n yakÄ±ndan takip ettiÄŸi savunma bÃ¼tÃ§esine iliÅŸkin yapÄ±lacak aÃ§Ä±klamalar ise merakla beklenen baÅŸlÄ±klar arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Ãœlke, askeri harcamalarÄ±nÄ± geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 7 artÄ±rarak 152 milyar dolara Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.

Suriye, Kuzey Kore, Hindistan ile olan sÄ±nÄ±r sorunlarÄ±, ABD ile iliÅŸkiler ve GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki egemenlik ihtilaflarÄ± gibi sÄ±cak dÄ±ÅŸ politika konularÄ±nÄ±n masaya yatÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± toplantÄ±larÄ± 3 binden fazla yerli ve yabancÄ± gazetecinin takip etmesi bekleniyor.Â