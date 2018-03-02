14:38, 02 Mart 2018 Cuma

Ä°ngiliz kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne halk da davet edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere tahtÄ±nÄ±n varislerinden Prens Harry ile AmerikalÄ± oyuncu Meghan Markle'Ä±n mayÄ±s ayÄ±ndaki dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne halktan da davetliler katÄ±lacak.

Prens Harry'nin resmi konutu Kensington SarayÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 19 MayÄ±s'ta Londra'nÄ±n batÄ±sÄ±ndaki Windsor Kalesi'nde yapÄ±lacak dÃ¼ÄŸÃ¼ne halktan 2 bin 640 kiÅŸinin davet edildiÄŸi kaydedildi.

Bu davetlilerin gelin ile damadÄ±n gidiÅŸ geliÅŸleri, diÄŸer davetlilerin saraya varÄ±ÅŸlarÄ± ve geÃ§it tÃ¶renini izleyecekleri kaydedilen aÃ§Ä±klamada, "Ã‡ift, Ä°ngiltere'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan kraliyet temsilcileri tarafÄ±ndan seÃ§ilecek, gÃ¼Ã§lÃ¼ liderlik gÃ¶stermiÅŸ ve topluma hizmet etmiÅŸ 1200 gencin de davetli listesine dahil edilmesini istedi." ifadelerini kullanÄ±ldÄ±.

Halktan 2 bin 640 kiÅŸilik davetli listesinde, kraliyet ailesine hizmet edenler, vakÄ±f Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Ã§ocuklar ile bazÄ± Windsor sakinleri yer alÄ±yor.

Windsor Kalesi'ndeki St. George Kilisesi'nde dÃ¼zenlenecek nikahÄ±n ardÄ±ndan Ã§ift geÃ§it tÃ¶renine katÄ±lacak.

Ã‡ift, daha sonra geri dÃ¶nerek, St. George Salonu'nda aile Ã¼yeleri ve yakÄ±n dostlarÄ± iÃ§in verilecek resepsiyona ev sahipliÄŸi yapacak.

WÄ°NDSOR KALESÄ°

Londra'ya bir saat uzaklÄ±ktaki Windsor Kalesi, Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth tarafÄ±ndan halen ikametgah olarak kullanÄ±lÄ±yor. Kalenin tarihi 11. yÃ¼zyÄ±la kadar uzanÄ±yor.

Kalenin ibadethanesi olan St. George Kilisesi, tarih boyunca pek Ã§ok kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne ev sahipliÄŸi yapmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra KraliÃ§e 2. Elizabeth'in planlanan defin mekanÄ± olarak da biliniyor.

Ä°ngiltere tahtÄ±nÄ±n veliahtÄ± Prens Charles ve 1997'de Paris'teki trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Prenses Diana'nÄ±n ikinci Ã§ocuÄŸu olan 33 yaÅŸÄ±ndaki Harry, tahtÄ±n beÅŸinci sÄ±radaki varisi durumunda.â€¨

Afrika kÃ¶kenli yoga eÄŸitmeni anne ile Hollanda ve Ä°rlanda asÄ±llÄ± film yÃ¶netmeni babanÄ±n kÄ±zÄ± 36 yaÅŸÄ±ndaki Meghan Markle ise oyunculuk yapÄ±yor.

Ã‡ift, evlendikten sonra resmi konutlarÄ± Kensington SarayÄ±'nda ikamet edecek.