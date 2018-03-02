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19:13, 02 Mart 2018 Cuma
Avrupa
14:44, 02 Mart 2018 Cuma

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Macron ve Trump telefonda Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Macron ve Trump telefonda Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron ve ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±.

Elysee SarayÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, iki liderin Suriye'de insani duruma iliÅŸkin 2401 sayÄ±lÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) kararÄ±nÄ±n derhal uygulanmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi belirtildi.

Suriye'de Ã¶zellikle de DoÄŸu Guta'da sivillere karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n devam ettiÄŸi ve insani durumunun daha da kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸi belirtilirken, "Macron ve Trump, Rusya'nÄ±n Esed rejimine GÃ¼venlik Konseyinin kararÄ±na uygulamasÄ± ve bunu aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde belirtmesi iÃ§in yoÄŸun baskÄ± yapmasÄ± gerektiÄŸin altÄ±nÄ± Ã§izdi." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Ä°nsani yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸmasÄ± ve tahliyelerin yapÄ±labilmesi iÃ§in Macron ve Trump'Ä±n beraber Ã§alÄ±ÅŸmaya karar verdikleri; Macron'un kimyasal silah kullanÄ±mÄ± konusunda son derece dikkatli olduÄŸu ve ABD ile iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde, sivillerin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edilmesi durumunda buna cevabÄ±n sert olacaÄŸÄ± kaydedildi.

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ± (SNHR) raporunda, BMGK'nÄ±n ateÅŸkes kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en ilk 72 saatte 34'Ã¼ Ã§ocuk, 18'i kadÄ±n 107 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ duyurulmuÅŸtu.

Raporda, rejim gÃ¼Ã§lerinin Ä°dlib, Humus ve DoÄŸu Guta'nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Åžam kÄ±rsalÄ±ndaki saldÄ±rÄ±larÄ±nda 18'i Ã§ocuk, 13'Ã¼ kadÄ±n 83 sivilin can verdiÄŸi ifade edilmiÅŸti.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°nsani Ä°ÅŸler Koordinasyon Ofisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Jens Laerke, dÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, BMGK kararÄ± ve Rusya'nÄ±n duyurduÄŸu 5 saatlik ateÅŸkese raÄŸmen Esed rejiminin kuÅŸatmasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'ya bombardÄ±manÄ±n devam ettiÄŸini bildirmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Fransa Suriye ABD Suriye
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