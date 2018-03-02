UNICEF, Esed'in sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmasÄ±nÄ± bekleyecek!

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF), Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dakiÂ 180 bin sivile insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rabilmek iÃ§in rejimin verdiÄŸi taahhÃ¼dÃ¼ yerine getirmesini beklediklerini, 8 konvoyun pazar gÃ¼nÃ¼ hareket edebileceÄŸini bildirdi.
UNICEF OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika BÃ¶lge DirektÃ¶rÃ¼ Geert Cappelaere, BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda BM'nin aldÄ±ÄŸÄ± 30 gÃ¼nlÃ¼k "insani ateÅŸkes" kararÄ±na raÄŸmen DoÄŸu Guta'ya yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÂ devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.
Cappelaere, Duma ilÃ§esi baÅŸta olmak Ã¼zere DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde yaÅŸayan 180 bin sivile yÃ¶nelikÂ gÄ±da ve tÄ±bbi malzemelerden oluÅŸan 8 BM konvoyunun sevkiyatÄ± iÃ§inÂ Esed rejiminin iznini aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
UNICEF DirektÃ¶rÃ¼, "Bunun gerÃ§ekleÅŸmesini umuyoruz. KonvoylarÄ±n hareket etmesi iÃ§in cumartesiden bu yana hazÄ±r bekliyoruz." dedi.
DoÄŸu Guta'ta yaÅŸayan yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivilin 200 binini Ã§ocuklarÄ±n oluÅŸturduÄŸunu anÄ±msatan Cappelaere, pazar gÃ¼nÃ¼ hareket etmesini umduklarÄ± konvoydaÂ 70 bin Ã§ocuÄŸa yetecek kadar yaÅŸamsal insani yardÄ±mlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Cappelaere, DoÄŸu Guta'takiÂ sivillerin kalan kÄ±smÄ±na insani yardÄ±m gÃ¶nderilmesi ve bÃ¶lgedeki binden fazla yaralÄ± ve hastanÄ±n tahliyesineÂ dair rejim ile hala bir anlaÅŸmaya varÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Bir soru Ã¼zerineÂ Cappelaere, bÃ¶lgedeki tÃ¼m Ã§ocuklarÄ±n bombardÄ±mandan korunmak iÃ§in aileleriyle birlikte yer altÄ±ndaki tÃ¼nellerde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "BÃ¶lgedeki bazÄ± UNICEF yetkilileri Ã§ocuklara maÄŸaralarda eÄŸitim veriyor. Maalesef durum bu." ifadesini kullandÄ±.
Cappelaere, geÃ§en hafta DoÄŸu Guta'daki saldÄ±rÄ±larÄ± protesto etmek iÃ§in "iÃ§i boÅŸ" basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, "ArtÄ±k hiÃ§ bir kelime Suriye'de milyonlarca Ã§ocuÄŸun Ã§ektiÄŸi acÄ±yÄ± tam olarak ifade edemez." dedi.Â
Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nda 5,4 milyon Ã§ocuÄŸun komÅŸu Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, LÃ¼bnan ve ÃœrdÃ¼n gibi Ã¼lkelerde sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± durumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Cappelaere, DoÄŸu Guta'ya yÃ¶nelik ÅŸiddete son verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi.
Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™in BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼ OperasyonlarÄ±ndan Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Jean-Pierre Lacroix'Ä± kabul etti
Ruanda soykÄ±rÄ±mÄ±ndan kurtulanlarÄ±n, BelÃ§ika devletinin soykÄ±rÄ±mda sorumluluÄŸu olduÄŸu iddiasÄ±yla BrÃ¼ksel Ä°stinaf Mahkemesi'nde dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi
NATO SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Lungescu, "Rusya'nÄ±n ittifak Ã¼yelerini tehdit eden aÃ§Ä±klamalarÄ± kabul edilemez ve zarar vericidir. BaÅŸkan Putin'in 1 Mart konuÅŸmasÄ±ndaki ifadelerini not ettik" dedi
Rusya Genel SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Koridallos cezaevinde tutuklu bulunan Ä°.F. ve S.Mâ€™nin, El Kaide Ã¼yesi olduklarÄ± ve Suriyeâ€™de terÃ¶rist faaliyetlerde bulunduklarÄ± gerekÃ§esiyle iadelerini talep etti
Forumda, Avrasya bÃ¶lgesinde ortak fetva tabanÄ±nÄ±, manevi yenilenme konseptinin oluÅŸturulmasÄ±, forumun sekreterliÄŸinin kurulmasÄ± ve internet sitesinin oluÅŸturulmasÄ±na karar verildi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Bizim KÄ±brÄ±s konusunda izlediÄŸimiz politika Ã§ok aÃ§Ä±k. Bu olaylar da (doÄŸalgaz arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±) KÄ±brÄ±s'ta ve KÄ±brÄ±s konusunda Ã§Ã¶zÃ¼me varÄ±lmasÄ±nÄ±n ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu gÃ¶steriyor" dedi
Filistin Halk DireniÅŸ Komitelerinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine AyrÄ±m DuvarÄ± ve Yahudi yerleÅŸim birimlerine karÅŸÄ± gÃ¶sterilerin baÅŸlamasÄ±nÄ±n 13. yÄ±lÄ±nda BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli kentlerinde gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi.
Ã–ÄŸretim gÃ¶revlilerinin maaÅŸ artÄ±ÅŸÄ± talebiyle baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± grevden 600 binden fazla Ã¶ÄŸrenci etkilendi
Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Seibert: "Rusya'daki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine 2 haftadan biraz daha fazla bir sÃ¼re kala Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in yeni silah sistemlerinin geliÅŸtirildiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar bizi endiÅŸelendiriyor"
Fitch Ratings'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 25 ve yÃ¼zde 10 ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi getireceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n Ã‡inâ€™in metal Ã¼reticileri Ã¼zerindeki etkisinin sÄ±nÄ±rlÄ± olacaÄŸÄ± bekleniyor" denildi
Burkina Faso'nun baÅŸkentinde FransÄ±z BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yakÄ±nlarÄ±nda silah ve patlama sesleri duyuldu
Ulusal eylem planÄ± gereÄŸi, enerji tasarrufu uygulamasÄ±nÄ±n hayata geÃ§irilerek
UNICEF, Esed'in verdiÄŸi taahhÃ¼tÃ¼ yerine getirmesi halinde, DoÄŸu Guta'da 180 bin sivile yetecek insani yardÄ±m taÅŸÄ±yan 8 konvoyun pazar gÃ¼nÃ¼ hareket edebileceÄŸini duyurdu
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron ve ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Halktan 2 bin 640 kiÅŸilik davetli listesinde kraliyet ailesine hizmet edenler, vakÄ±f Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Ã§ocuklar ile bazÄ± Windsor sakinleri bulunuyor
Ã‡in'in gelecek 5 yÄ±lÄ±na yÃ¶n verecek yasal dÃ¼zenlemeler ve reformlarÄ±n karara baÄŸlanÄ±p yÃ¶netim kadrolarÄ±nÄ±n belirleneceÄŸi 'Ã‡ifte ToplantÄ±lar'a yaklaÅŸÄ±k 3 bin delege katÄ±lacak