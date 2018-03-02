15:03, 02 Mart 2018 Cuma

UNICEF, Esed'in sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmasÄ±nÄ± bekleyecek!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF), Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dakiÂ 180 bin sivile insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rabilmek iÃ§in rejimin verdiÄŸi taahhÃ¼dÃ¼ yerine getirmesini beklediklerini, 8 konvoyun pazar gÃ¼nÃ¼ hareket edebileceÄŸini bildirdi.

UNICEF OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika BÃ¶lge DirektÃ¶rÃ¼ Geert Cappelaere, BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda BM'nin aldÄ±ÄŸÄ± 30 gÃ¼nlÃ¼k "insani ateÅŸkes" kararÄ±na raÄŸmen DoÄŸu Guta'ya yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÂ devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Cappelaere, Duma ilÃ§esi baÅŸta olmak Ã¼zere DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde yaÅŸayan 180 bin sivile yÃ¶nelikÂ gÄ±da ve tÄ±bbi malzemelerden oluÅŸan 8 BM konvoyunun sevkiyatÄ± iÃ§inÂ Esed rejiminin iznini aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

UNICEF DirektÃ¶rÃ¼, "Bunun gerÃ§ekleÅŸmesini umuyoruz. KonvoylarÄ±n hareket etmesi iÃ§in cumartesiden bu yana hazÄ±r bekliyoruz." dedi.

DoÄŸu Guta'ta yaÅŸayan yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivilin 200 binini Ã§ocuklarÄ±n oluÅŸturduÄŸunu anÄ±msatan Cappelaere, pazar gÃ¼nÃ¼ hareket etmesini umduklarÄ± konvoydaÂ 70 bin Ã§ocuÄŸa yetecek kadar yaÅŸamsal insani yardÄ±mlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

BÄ°NDEN FAZLA YARALI VE HASTANIN TAHLÄ°YESÄ° Ä°Ã‡Ä°N HALA Ä°ZÄ°N Ã‡IKMADI

Cappelaere, DoÄŸu Guta'takiÂ sivillerin kalan kÄ±smÄ±na insani yardÄ±m gÃ¶nderilmesi ve bÃ¶lgedeki binden fazla yaralÄ± ve hastanÄ±n tahliyesineÂ dair rejim ile hala bir anlaÅŸmaya varÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Bir soru Ã¼zerineÂ Cappelaere, bÃ¶lgedeki tÃ¼m Ã§ocuklarÄ±n bombardÄ±mandan korunmak iÃ§in aileleriyle birlikte yer altÄ±ndaki tÃ¼nellerde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "BÃ¶lgedeki bazÄ± UNICEF yetkilileri Ã§ocuklara maÄŸaralarda eÄŸitim veriyor. Maalesef durum bu." ifadesini kullandÄ±.

Cappelaere, geÃ§en hafta DoÄŸu Guta'daki saldÄ±rÄ±larÄ± protesto etmek iÃ§in "iÃ§i boÅŸ" basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, "ArtÄ±k hiÃ§ bir kelime Suriye'de milyonlarca Ã§ocuÄŸun Ã§ektiÄŸi acÄ±yÄ± tam olarak ifade edemez." dedi.Â

Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nda 5,4 milyon Ã§ocuÄŸun komÅŸu Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, LÃ¼bnan ve ÃœrdÃ¼n gibi Ã¼lkelerde sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± durumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Cappelaere, DoÄŸu Guta'ya yÃ¶nelik ÅŸiddete son verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi.