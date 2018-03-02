15:06, 02 Mart 2018 Cuma

Enerji krizi Ukrayna'da okullarÄ± tatil ettirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ukrayna Enerji ve KÃ¶mÃ¼r Sanayi BakanÄ± Ä°gor Nasalik, Gazprom'un Ã¼lkelerine gaz akÄ±ÅŸÄ±nÄ± baÅŸlatmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine, enerji tasarrufu iÃ§in 6 Martâ€™a kadar eÄŸitim Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n tatil edilmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Nasalik, Ukrayna Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, dÃ¼nkÃ¼ kriz toplantÄ±sÄ±nda belirlenen ulusal eylem planÄ± gereÄŸi, enerji tasarrufu uygulamasÄ±nÄ±n hayata geÃ§irildiÄŸini sÃ¶yledi.

Uygulama sayesinde gÃ¼nde 15-20 milyon metrekÃ¼p doÄŸalgaz tasarrufu saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirten Nasalik, "Karar gereÄŸi, bugÃ¼nden baÅŸlayarak anaokullarÄ±, ilk ve ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ± ve Ã¼niversitelerde 6 Martâ€™a kadar eÄŸitim tamamen durduruldu." ifadesini kullandÄ±.

Merkezi Stockholmâ€™de bulunan UluslararasÄ± Tahkim Mahkemesi, Gazpromâ€™un Ukraynaâ€™ya doÄŸalgaz sevkiyatÄ±yla ilgili yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirmediÄŸine hÃ¼kmederek, Rus ÅŸirketinin Naftogazâ€™a 2,56 milyar dolar tazminat Ã¶demesini kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Rus enerji ÅŸirketi Gazprom ise Ukraynaâ€™ya doÄŸalgaz akÄ±ÅŸÄ±nÄ± baÅŸlatmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.