Meteoroloji'den 5 bÃ¶lge iÃ§in rÃ¼zgar ve fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Bin yÄ±lÄ± aÅŸan bu geÃ§miÅŸte bir kara leke yoktur

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin Afrika ile iliÅŸkilerinin 10'uncu yÃ¼zyÄ±la dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek,"Hamdolsun, bin yÄ±lÄ± aÅŸan bu geÃ§miÅŸte bir kara leke yoktur. Bu mazide Goree AdasÄ± gibi vahÅŸetin ve sÃ¶mÃ¼rÃ¼nÃ¼n zirve yaptÄ±ÄŸÄ± yerler yoktur. Elbette yaÅŸanan onca zulme ve katliama raÄŸmen AfrikalÄ± kardeÅŸlerimin gÃ¶sterdiÄŸi dirayeti, yÃ¼ce gÃ¶nÃ¼llÃ¼ÄŸÃ¼ de saygÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±yorum." dedi