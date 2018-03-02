15:26, 02 Mart 2018 Cuma

Burkina Faso'da Fransa BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Burkina Fasoâ€™nun baÅŸkenti Vagaduguâ€™da silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi ve Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda patlama olduÄŸu bildirildi. HÃ¼kÃ¼met sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, 6 saldÄ±rganÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±Â bazÄ± silahlÄ± kiÅŸilerinÂ Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve FransÄ±z BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yakÄ±nlarÄ±nda arabadan Ã§Ä±kÄ±p etrafa ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ardÄ±ndan patlama sesi duyulduÄŸunu aktardÄ±.

GÃ¼venlik kaynaklarÄ± AA muhabirine yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, patlamanÄ±n Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yerleÅŸkesinde meydana geldiÄŸini belirtti.

HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ve Ä°letiÅŸim BakanÄ± Remis Fulgance Dandjinou, AA muhabirine,Â 4 saldÄ±rganÄ±n FransÄ±z BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde, 2'sinin de Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

OlayÄ± "terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±" olarak niteleyen Dandjinou, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sevk edilen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile saldÄ±rganlar arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n halen devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Bir gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ±, silahlÄ± ve iyi giyimli 18-25 yaÅŸ arasÄ± 4 kiÅŸinin araÃ§larÄ±nÄ± FransÄ±z BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde park ettiklerini, aynÄ± modelde 2 aracÄ±n daha geldiÄŸini anlattÄ±. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ±, park eden araÃ§tan Ã§Ä±kan kiÅŸilerin elÃ§ilik binasÄ±na doÄŸru ilerleyerek ateÅŸ ettiklerini, diÄŸer araÃ§larÄ±n ilerlemeye devam ettiÄŸini belirtti.

SaldÄ±rganlarÄ±n kimliÄŸi halen Ã¶ÄŸrenilemezken, Burkina Faso emniyet yetkilileri, Vagadugu sakinlerindenÂ olay yerine yaklaÅŸmamalarÄ±nÄ± istedi.

Sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan fotoÄŸraflarda, patlamanÄ±nÂ gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi tahmin edilen yerden yoÄŸun siyah duman yÃ¼kseldiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Olayda Ã¶len ya da yaralanan sivil olup olmadÄ±ÄŸÄ± henÃ¼z bilinmiyor.