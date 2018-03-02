15:54, 02 Mart 2018 Cuma

"ABD'nin Ã§elik vergisi Ã‡in'i sÄ±nÄ±rlÄ± etkiler"





Fitch Ratings'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 25 ve yÃ¼zde 10 ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi getireceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n Ã‡inâ€™in metal Ã¼reticileri Ã¼zerindeki etkisinin sÄ±nÄ±rlÄ± olacaÄŸÄ± bekleniyor" denildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi getirilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± halinde, bunun Ã‡inâ€™in metal Ã¼reticileri Ã¼zerindeki etkisinin sÄ±nÄ±rlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Kredi derecelendirme kuruluÅŸundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n dÃ¼n ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 25 ve yÃ¼zde 10 ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi getirileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n Ã‡inâ€™in metal Ã¼reticileri Ã¼zerindeki etkisinin sÄ±nÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini belirtildi. AÃ§Ä±klamada Ã‡inâ€™in Ã§elik piyasasÄ±nÄ±n bu yÄ±l istikrarlÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼m sergilediÄŸi, Ã‡inli Ã§elik ihracatÃ§Ä±larÄ±nÄ±n ABD pazarÄ± yerine daha Ã§ok bÃ¶lgesel pazarlarÄ±na yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. Ã‡inâ€™in 2017 yÄ±lÄ±nda toplam Ã§elik ihracatÄ± iÃ§erisinde ABDâ€™nin payÄ±nÄ±n yÃ¼zde 1 seviyesinde olduÄŸu vurgulandÄ±.

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