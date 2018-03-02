15:58, 02 Mart 2018 Cuma

Alman hÃ¼kÃ¼meti, Putin'in aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan endiÅŸe duyuyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Alman hÃ¼kÃ¼meti, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in, dÃ¼nyanÄ±n her kÃ¶ÅŸesine ulaÅŸabilecek fÃ¼ze geliÅŸtirdikleri yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± endiÅŸeyle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, Berlin'deki basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Rusya'nÄ±n, bir sÃ¼redir nÃ¼kleer silahlar dahil olmak Ã¼zere silah sistemlerinde modernleÅŸmeye gittiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Rusya'daki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine 2 haftadan biraz daha fazla bir sÃ¼re kala Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in yeni silah sistemlerinin geliÅŸtirildiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar bizi endiÅŸelendiriyor." diye konuÅŸtu.

Rusya'daki silahlarÄ±n modernleÅŸtirilmesi sÃ¼recinin, uluslararasÄ± sÃ¶zleÅŸme ve anlaÅŸmalara aykÄ±rÄ± olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde ÅŸÃ¼phelerin de bulunduÄŸunu ifade eden Seibert, "Bizi burada Rusya'nÄ±n genel gÃ¼venlik politikasÄ±yla ilgili tutumu da endiÅŸelendiriyor." dedi.

Rusya'nÄ±n, KÄ±rÄ±m'Ä± devletler hukukuna aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde ilhak ettiÄŸini, komÅŸularÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸini ve silahsÄ±zlanma kontrollerinden bilinÃ§li bir ÅŸekilde kaÃ§Ä±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Seibert, "Rus silah sistemlerinin Suriye'de kullanÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶zellikle bÃ¼yÃ¼k bir endiÅŸe ile izliyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Suriye halkÄ±nÄ±n iÃ§inde bulunduÄŸu kÃ¶tÃ¼ durumun dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda silah sistemlerinin Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nden gurur duyulmasÄ± iÃ§in hiÃ§bir neden olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Rusya'nÄ±n, uluslararasÄ± anlaÅŸmalara uymadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki ÅŸÃ¼pheleri gidermesi gerektiÄŸini kaydeden Seibert, Rusya'nÄ±n silah kontrolÃ¼ ve silahsÄ±zlanma konusunda mÃ¼zakereleri sÃ¼rdÃ¼rmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

"DÃ¼nkÃ¼ aÃ§Ä±klamalar bu konuda fazla yardÄ±mcÄ± olmadÄ±." diyen Seibert, Rus hÃ¼kÃ¼metinin, BatÄ±lÄ± Ã¼lkelerin kendilerini dinlenmediÄŸi ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± da reddederek, Alman hÃ¼kÃ¼metinin Suriye ve Ukrayna gibi zor konularda da her zaman Rusya ile diyaloÄŸu desteklediÄŸini ifade etti.

NATO'nun fÃ¼ze savunma sistemlerinin de Rusya'nÄ±n iddia ettiÄŸi gibi bu Ã¼lkeyi tehdit etmediÄŸini ve sadece Avrupa'nÄ±n savunmasÄ±na yÃ¶nelik olduÄŸunu yineleyen Seibert, "Silahlanma yarÄ±ÅŸÄ± hiÃ§ kimsenin Ã§Ä±karÄ±na olamaz." dedi.