16:15, 02 Mart 2018 Cuma

Kenya'da 8 bin Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi grevde





Ã–ÄŸretim gÃ¶revlilerinin maaÅŸ artÄ±ÅŸÄ± talebiyle baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± grevden 600 binden fazla Ã¶ÄŸrenci etkilendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kenya'da devlet Ã¼niversitelerindeki 8 binden fazla Ã¶ÄŸretim Ã¼yesinin maaÅŸ zammÄ± talebiyle baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± grev 600 bin Ã¶ÄŸrenciyi etkiledi. Ãœlke genelindeki 31 devlet Ã¼niversitesinde 8 binden fazla Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisinin dÃ¼n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± grev dolayÄ±sÄ±yla en az 600 bin Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitimi aksadÄ±. Grevden etkilenen yÃ¼zbinlerce Ã¶ÄŸrenciden, Nairobi Ãœniversitesi Gazetecilik BÃ¶lÃ¼mÃ¼nde eÄŸitim gÃ¶ren Jentrix Omolo, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, hÃ¼kÃ¼metin Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlilerinin maaÅŸ zammÄ± talebi karÅŸÄ±sÄ±ndaki tutum nedeniyle her yÄ±l binlerce Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisinin eÄŸitim hayatÄ±nÄ±n uzadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Omolo, "GeÃ§en yÄ±l aralÄ±kta mezun olmam gerekiyordu, ancak grevler nedeniyle dersleri tamamlayamadÄ±m. Bu aralÄ±kta mezun olmayÄ± umuyorum ama hocalarÄ±n grevi geÃ§en yÄ±lki gibi devam ederse okulu bitirme hayalim kabusa dÃ¶necek." diye konuÅŸtu. Ãœniversite yurtlarÄ±nda kalan binlerce Ã¶ÄŸrencinin evlerine geri dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Ãœniversite Akademik Personel BirliÄŸi Genel Sekreteri Constantine Wasonga, dÃ¼n baÅŸkentte yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metle geÃ§en yÄ±l imzaladÄ±klarÄ± 2017-2021 Toplu Ä°ÅŸ SÃ¶zleÅŸmesinde yer alan maaÅŸ artÄ±ÅŸÄ± ve iyileÅŸtirmelerin yerine getirilmediÄŸini belirterek sÃ¼resiz greve gittiklerini duyurmuÅŸtu. Ãœniversitelerdeki mevcut maaÅŸ sisteminin saÄŸlÄ±klÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlileri, Ã¼nvanÄ± daha dÃ¼ÅŸÃ¼k bazÄ± Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlilerinin profesÃ¶rlerden daha fazla maaÅŸ aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu durumun dÃ¼zeltilmesini talep ediyor. Â

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