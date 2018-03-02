Ã‡in iletiÅŸim uydusu filosunu gÃ¼ncelleyecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡inâ€™in iletiÅŸim uydusu filosunu gÃ¼ncelleyerek kÃ¼resel uydu interneti sistemi kuracaÄŸÄ± bildirildi.
Åžinhua ajansÄ±nÄ±n Ã‡in Uzay Bilim ve Teknolojileri Åžirketine (CASC) dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, 3 aÅŸamalÄ± olarak baÅŸlatÄ±lan gÃ¼ncelleme ve inÅŸa programÄ±nÄ±n, ilk fazÄ±nÄ±n 54 uydudan oluÅŸtuÄŸu belirtildi.
Ä°lk uydunun bu yÄ±l fÄ±rlatÄ±lacaÄŸÄ± kaydedilen haberde, gÃ¼ncelleme tamalandÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼lkenin uydu sayÄ±sÄ±nÄ±n 300'Ã¼ geÃ§eceÄŸi ifade edildi.
CASC Bilim ve Teknoloji Komisyonu BaÅŸkanÄ± Bao Veymin, gÃ¼ncelleme programÄ±nÄ±n, yer temelli iletiÅŸim aÄŸÄ±nÄ±n yerini alacaÄŸÄ±nÄ±, dÃ¼nyanÄ±n herhangi bir yerine iletiÅŸim hizmetleri sunabileceÄŸini belirtti.
SÃ¶z konusu uydu aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼nyanÄ±n okyanuslar ve kutuplar ile tarihi Ä°pek Yoluâ€™nun yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n hedefleyen KuÅŸak ve Yol gÃ¼zergahÄ±nÄ±n tÃ¼m noktalarÄ±na sorunsuz iletiÅŸim saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Bao, uydularÄ±n ayrÄ±ca internet, navigasyon, havacÄ±lÄ±k ve denizcilik gÃ¶zlem alanlarÄ±nda ticari uygulamalar da vereceÄŸini dile getirdi.
Pekin hÃ¼kÃ¼meti, havacÄ±lÄ±k ve uzay sanayisini gÃ¼Ã§lendirerek 2030 yÄ±lÄ±na kadar bir "uzay gÃ¼cÃ¼" olmayÄ± hedefliyor.
Ã‡in Devlet Konseyinin 2016â€™da yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re Pekin yÃ¶netiminin, 2020 yÄ±lÄ±na kadar insanlÄ± uzay misyonlarÄ±, Ay'Ä±n keÅŸfi, BeiDou navigasyon uydu sistemi ve yÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼kte gÃ¶zlem uydularÄ±nÄ± kapsayan geniÅŸ bir uzay programÄ± bulunuyor.
Ã‡inâ€™in iletiÅŸim uydusu filosunu gÃ¼ncelleyerek yer temelli iletiÅŸim aÄŸÄ±nÄ±n yerini alacaÄŸÄ±nÄ±, dÃ¼nyanÄ±n herhangi bir yerine iletiÅŸim hizmetleri sunabileceÄŸini belirtti.
ASELSAN tarafÄ±ndan tasarlanÄ±p Ã¼retilen UMAS'Ä±n, deniz araÃ§larÄ±nda gizli haberleÅŸme iÃ§in kullanÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.
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