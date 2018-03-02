DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:13, 02 Mart 2018 Cuma
Bilim Teknoloji
16:18, 02 Mart 2018 Cuma

  • PaylaÅŸ
Ã‡in iletiÅŸim uydusu filosunu gÃ¼ncelleyecek
Ã‡in iletiÅŸim uydusu filosunu gÃ¼ncelleyecek

Ã‡inâ€™in iletiÅŸim uydusu filosunu gÃ¼ncelleyerek yer temelli iletiÅŸim aÄŸÄ±nÄ±n yerini alacaÄŸÄ±nÄ±, dÃ¼nyanÄ±n herhangi bir yerine iletiÅŸim hizmetleri sunabileceÄŸini belirtti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡inâ€™in iletiÅŸim uydusu filosunu gÃ¼ncelleyerek kÃ¼resel uydu interneti sistemi kuracaÄŸÄ± bildirildi.

Åžinhua ajansÄ±nÄ±n Ã‡in Uzay Bilim ve Teknolojileri Åžirketine (CASC) dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, 3 aÅŸamalÄ± olarak baÅŸlatÄ±lan gÃ¼ncelleme ve inÅŸa programÄ±nÄ±n, ilk fazÄ±nÄ±n 54 uydudan oluÅŸtuÄŸu belirtildi.

Ä°lk uydunun bu yÄ±l fÄ±rlatÄ±lacaÄŸÄ± kaydedilen haberde, gÃ¼ncelleme tamalandÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼lkenin uydu sayÄ±sÄ±nÄ±n 300'Ã¼ geÃ§eceÄŸi ifade edildi.

CASC Bilim ve Teknoloji Komisyonu BaÅŸkanÄ± Bao Veymin, gÃ¼ncelleme programÄ±nÄ±n, yer temelli iletiÅŸim aÄŸÄ±nÄ±n yerini alacaÄŸÄ±nÄ±, dÃ¼nyanÄ±n herhangi bir yerine iletiÅŸim hizmetleri sunabileceÄŸini belirtti.

SÃ¶z konusu uydu aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼nyanÄ±n okyanuslar ve kutuplar ile tarihi Ä°pek Yoluâ€™nun yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n hedefleyen KuÅŸak ve Yol gÃ¼zergahÄ±nÄ±n tÃ¼m noktalarÄ±na sorunsuz iletiÅŸim saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Bao, uydularÄ±n ayrÄ±ca internet, navigasyon, havacÄ±lÄ±k ve denizcilik gÃ¶zlem alanlarÄ±nda ticari uygulamalar da vereceÄŸini dile getirdi.

Pekin hÃ¼kÃ¼meti, havacÄ±lÄ±k ve uzay sanayisini gÃ¼Ã§lendirerek 2030 yÄ±lÄ±na kadar bir "uzay gÃ¼cÃ¼" olmayÄ± hedefliyor.

Ã‡in Devlet Konseyinin 2016â€™da yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re Pekin yÃ¶netiminin, 2020 yÄ±lÄ±na kadar insanlÄ± uzay misyonlarÄ±, Ay'Ä±n keÅŸfi, BeiDou navigasyon uydu sistemi ve yÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼kte gÃ¶zlem uydularÄ±nÄ± kapsayan geniÅŸ bir uzay programÄ± bulunuyor.



Ä°lgili Konular Ã‡in uydu CASC
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Bilim Teknoloji Haberleri
Ã‡in iletiÅŸim uydusu filosunu gÃ¼ncelleyecek
Ã‡in iletiÅŸim uydusu filosunu gÃ¼ncelleyecek

Ã‡inâ€™in iletiÅŸim uydusu filosunu gÃ¼ncelleyerek yer temelli iletiÅŸim aÄŸÄ±nÄ±n yerini alacaÄŸÄ±nÄ±, dÃ¼nyanÄ±n herhangi bir yerine iletiÅŸim hizmetleri sunabileceÄŸini belirtti.
ASELSAN denizlerde 'gizli' haberleÅŸmeyi UMAS'la saÄŸlÄ±yor
ASELSAN denizlerde 'gizli' haberleÅŸmeyi UMAS'la saÄŸlÄ±yor

ASELSAN tarafÄ±ndan tasarlanÄ±p Ã¼retilen UMAS'Ä±n, deniz araÃ§larÄ±nda gizli haberleÅŸme iÃ§in kullanÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.
NASA en geliÅŸmiÅŸ meteoroloji uydusunu uzaya yolladÄ±
NASA en geliÅŸmiÅŸ meteoroloji uydusunu uzaya yolladÄ±

NASA'nÄ±n dÃ¼nyanÄ±n en geliÅŸmiÅŸ meteoroloji uydularÄ±ndan birini fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Biyolojik yaÅŸÄ± belirleyen hÄ±zlÄ± ve dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetli test geliÅŸtirildi
Biyolojik yaÅŸÄ± belirleyen hÄ±zlÄ± ve dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetli test geliÅŸtirildi

Ã‡inli bilim adamlarÄ±, insanlarÄ±n biyolojik yaÅŸÄ±nÄ± belirlemeyi saÄŸlayan bir test Ã¼retti
Ay'da suyun yaygÄ±n olarak bulunduÄŸu keÅŸfedildi
Ay'da suyun yaygÄ±n olarak bulunduÄŸu keÅŸfedildi

Yeni keÅŸif, Ay'da suyun yalnÄ±zca kutup bÃ¶lgelerinde bulunduÄŸu ve miktarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸkenlik gÃ¶sterdiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki yaygÄ±n teorileri yalanlÄ±yor.
95 yeni Ã¶te gezegen keÅŸfedildi
95 yeni Ã¶te gezegen keÅŸfedildi

Kepler Uzay Teleskobunun tespit ettiÄŸi 275 yeni gÃ¶k cisminin 149'unun Ã¶te gezegen olduÄŸu doÄŸrulandÄ±. Ã–te gezegenlerden 95'inin varlÄ±ÄŸÄ± ilk kez keÅŸfedildi
Casper TÃ¼rkiye'de akÄ±llÄ± telefon Ã¼retimine baÅŸlÄ±yor
Casper, TÃ¼rkiye'de akÄ±llÄ± telefon Ã¼retimine baÅŸlÄ±yor

Casper 2018 yÄ±lÄ± iÃ§inde TÃ¼rkiye'de ilk ayaÄŸÄ±nÄ± baÅŸlatacaÄŸÄ± akÄ±llÄ± telefon Ã¼retiminin tamamÄ±nÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki senelerde TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸtirmeyi planlÄ±yor
Yerli insansÄ± robotlar 'oyun havasÄ±'na girdi
Yerli insansÄ± robotlar 'oyun havasÄ±'na girdi

Konya'da bir yazÄ±lÄ±m firmasÄ± bÃ¼nyesindeki AkÄ±nRobotics tarafÄ±ndan Ã¼retilen yerli insansÄ± robot ADA GH5'ler, "Erik DalÄ±" oynuyor, mangal yapÄ±yor, ev iÅŸlerine yardÄ±m ediyor
Ä°sveÃ§'te taÅŸ devrine Ä±ÅŸÄ±k tutacak mezar bulundu
Ä°sveÃ§'te taÅŸ devrine Ä±ÅŸÄ±k tutacak mezar bulundu

Ä°sveÃ§'in Ã–stergÃ¶tland bÃ¶lgesindeki bir kazÄ±da 8 bin yÄ±llÄ±k kafataslarÄ±nÄ±n olduÄŸu mezar bulundu
Hindistan'Ä±n NASA'sÄ±na TÃ¼rk teknolojisi
Hindistan'Ä±n NASA'sÄ±na TÃ¼rk teknolojisi

NanoMagnetics Instruments'in "Hall Etkisi Ã–lÃ§Ã¼m Sistemi", Hindistan NASA'sÄ± SAC tarafÄ±ndan yeni teknolojilerin Ã¼retiminde kullanÄ±lacak
Siber GÃ¼venlik Ekosisteminin GeliÅŸtirilmesi Zirvesi
Siber GÃ¼venlik Ekosisteminin GeliÅŸtirilmesi Zirvesi

TÃœRKSAT AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åžen, "Yerli ekonomiyi destekleme noktasÄ±nda Ã¼rÃ¼nlerin akreditasyonuna yÃ¶nelik bir laboratuvar kurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi
Yapay Zeka EndÃ¼stri 4 0 ve Fikri MÃ¼lkiyet Hukuku Zirvesi
Yapay Zeka, EndÃ¼stri 4.0 ve Fikri MÃ¼lkiyet Hukuku Zirvesi

TÃœRKPATENT BasÌ§kanÄ± Asan, "Avrupa Patent Ofisine son 3 yÄ±lda yapay zeka ve EndÃ¼stri 4.0 ile ilgili yapÄ±lan baÅŸvurularda yÃ¼zde 56'lÄ±k artÄ±ÅŸ var" dedi
Ä°BB Living Lab kuracak
Ä°BB Living Lab kuracak

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Uysal'Ä±n BaÅŸakÅŸehir'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Living Lab Projesi, kent genelinde yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lacak
Ã‡in internet Ã¼zerinden Ã§alÄ±ÅŸacak ''internet mahkemesi'' kurdu
Ã‡in internet Ã¼zerinden Ã§alÄ±ÅŸacak ''internet mahkemesi'' kurdu

Ocak ayÄ±nda kurulan mahkeme, Ã§evrimiÃ§i alÄ±ÅŸveriÅŸ, hak ihlali anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± ve diÄŸerlerinden oluÅŸan 106 davayÄ± kabul etti.
IÅŸÄ±ÄŸÄ±n elektron parÃ§acÄ±klarÄ±nÄ± yavaÅŸlatabildiÄŸi tespit edildi
IÅŸÄ±ÄŸÄ±n elektron parÃ§acÄ±klarÄ±nÄ± yavaÅŸlatabildiÄŸi tespit edildi

Bilim adamlarÄ±, Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n uÃ§ koÅŸullarda atom altÄ± elektron parÃ§acÄ±klarÄ±nÄ±n hareketini yavaÅŸlatabildiÄŸini belirledi.
TRAPPIST-1 gezegenlerinde bol miktarda su olabilir
TRAPPIST-1 gezegenlerinde bol miktarda su olabilir

NASA Spitzer ve Kepler teleskoplarÄ±nÄ± kullanan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, TRAPPIST-1'deki gezegenlerin kayalardan oluÅŸtuklarÄ±nÄ± saptadÄ±.

Haberler

Ã‡in'in ilk canlÄ± yayÄ±n uydusu yÃ¶rÃ¼ngede
Ã‡in'in ilk canlÄ± yayÄ±n uydusu yÃ¶rÃ¼ngede

Ã‡in uzaktan algÄ±lama uydularÄ± fÄ±rlattÄ±
Ã‡in uzaktan algÄ±lama uydularÄ± fÄ±rlattÄ±

Ã‡in uzaktan algÄ±lama uydularÄ± fÄ±rlattÄ±
Ã‡in uzaktan algÄ±lama uydularÄ± fÄ±rlattÄ±

Ã‡in meteoroloji uydusu fÄ±rlattÄ±
Ã‡in meteoroloji uydusu fÄ±rlattÄ±

Ä°lk kuantum telekominkasyon uydusu fÄ±rlatÄ±ldÄ±
Ä°lk kuantum telekominkasyon uydusu fÄ±rlatÄ±ldÄ±

DÃ¼nyanÄ±n ilk kuantum uydusunu fÄ±rlatÄ±ldÄ±
DÃ¼nyanÄ±n ilk kuantum uydusunu fÄ±rlatÄ±ldÄ±

Ã‡in, uzaya iki uydu daha gÃ¶nderdi
Ã‡in uzaya iki uydu daha gÃ¶nderdi

Ã‡in, yeni uydu fÄ±rlattÄ±
Ã‡in yeni uydu fÄ±rlattÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 