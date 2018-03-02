16:34, 02 Mart 2018 Cuma

Ä°srail gÃ¼Ã§leri Filistin'deki gÃ¶sterilere mÃ¼dahale etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail askerleri iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere mÃ¼dahale etti.

Filistin Halk DireniÅŸ Komitelerinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine AyrÄ±m DuvarÄ± ve Yahudi yerleÅŸim birimlerine karÅŸÄ± gÃ¶sterilerin baÅŸlamasÄ±nÄ±n 13. yÄ±lÄ±nda BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli kentlerinde gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi.

Ramallah'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Belin beldesindeki gÃ¶sterilere Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahale etmesi Ã¼zerine, askerle Filistinli protestocular arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±.

Ä°srail askerleri gÃ¶stericilere plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazlarla mÃ¼dahale ederken Filistinli genÃ§ler de askerlere taÅŸla karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

AA muhabirine konuÅŸan Filistin Halk DireniÅŸ Komiteleri SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ratib Ebu Rahme, "AyrÄ±m DuvarÄ± nedeniyle ellerinden alÄ±nan tÃ¼m topraklar geri alÄ±nana kadar gÃ¶sterilerin devam edeceÄŸini" sÃ¶yledi.

Ebu Rahme, Belin'deki gÃ¶sterilerin halk direniÅŸinin sembolÃ¼ haline geldiÄŸini ifade etti.

GÃ¶steriye Filistinli liderlerin yanÄ± sÄ±ra Ä°srailli ve yabancÄ± barÄ±ÅŸ aktivistleri de katÄ±ldÄ±.

Ã–te yandan Ramallah'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Nalin ve Nebi Salih beldeleri ile Nablus'taki Kefer Kadum ve Bita'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra El Halil kentindeki Bab ez-Zaviye mahallesinde de gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi.

Filistin'de 2000 yÄ±lÄ±nda patlak veren Aksa Ä°ntifadasÄ±'nÄ±n (2. Ä°ntifada) ardÄ±ndan Ä°srail yÃ¶netimi, 2002 yÄ±lÄ±nda gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle BatÄ± Åžeria ile Ä°srail arasÄ±na AyrÄ±m DuvarÄ± inÅŸasÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±m DuvarÄ± nedeniyle BatÄ± Åžeria'daki Ã¼Ã§ milyona yakÄ±n Filistinli iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s ve Ä°srail'e geÃ§iÅŸ yapamÄ±yor.

AyrÄ±m DuvarÄ± ve yasa dÄ±ÅŸÄ± Yahudi yerleÅŸim birimleri inÅŸasÄ±na karÅŸÄ± her hafta cuma gÃ¼nleri dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere Ä°srail askerleri gerÃ§ek ve plastik merminin yanÄ± sÄ±ra gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve tazyikli atÄ±k suyla mÃ¼dahale ediyor.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu 6 AralÄ±k 2017'den bu yana, baÅŸta iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s olmak Ã¼zere BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde ve Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steriler dÃ¼zenleniyor.