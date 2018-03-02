Ä°srail gÃ¼Ã§leri Filistin'deki gÃ¶sterilere mÃ¼dahale etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail askerleri iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere mÃ¼dahale etti.
Filistin Halk DireniÅŸ Komitelerinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine AyrÄ±m DuvarÄ± ve Yahudi yerleÅŸim birimlerine karÅŸÄ± gÃ¶sterilerin baÅŸlamasÄ±nÄ±n 13. yÄ±lÄ±nda BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli kentlerinde gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi.
Ramallah'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Belin beldesindeki gÃ¶sterilere Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahale etmesi Ã¼zerine, askerle Filistinli protestocular arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±.
Ä°srail askerleri gÃ¶stericilere plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazlarla mÃ¼dahale ederken Filistinli genÃ§ler de askerlere taÅŸla karÅŸÄ±lÄ±k verdi.
AA muhabirine konuÅŸan Filistin Halk DireniÅŸ Komiteleri SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ratib Ebu Rahme, "AyrÄ±m DuvarÄ± nedeniyle ellerinden alÄ±nan tÃ¼m topraklar geri alÄ±nana kadar gÃ¶sterilerin devam edeceÄŸini" sÃ¶yledi.
Ebu Rahme, Belin'deki gÃ¶sterilerin halk direniÅŸinin sembolÃ¼ haline geldiÄŸini ifade etti.
GÃ¶steriye Filistinli liderlerin yanÄ± sÄ±ra Ä°srailli ve yabancÄ± barÄ±ÅŸ aktivistleri de katÄ±ldÄ±.
Ã–te yandan Ramallah'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Nalin ve Nebi Salih beldeleri ile Nablus'taki Kefer Kadum ve Bita'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra El Halil kentindeki Bab ez-Zaviye mahallesinde de gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi.
Filistin'de 2000 yÄ±lÄ±nda patlak veren Aksa Ä°ntifadasÄ±'nÄ±n (2. Ä°ntifada) ardÄ±ndan Ä°srail yÃ¶netimi, 2002 yÄ±lÄ±nda gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle BatÄ± Åžeria ile Ä°srail arasÄ±na AyrÄ±m DuvarÄ± inÅŸasÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±m DuvarÄ± nedeniyle BatÄ± Åžeria'daki Ã¼Ã§ milyona yakÄ±n Filistinli iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s ve Ä°srail'e geÃ§iÅŸ yapamÄ±yor.
AyrÄ±m DuvarÄ± ve yasa dÄ±ÅŸÄ± Yahudi yerleÅŸim birimleri inÅŸasÄ±na karÅŸÄ± her hafta cuma gÃ¼nleri dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere Ä°srail askerleri gerÃ§ek ve plastik merminin yanÄ± sÄ±ra gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve tazyikli atÄ±k suyla mÃ¼dahale ediyor.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu 6 AralÄ±k 2017'den bu yana, baÅŸta iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s olmak Ã¼zere BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde ve Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steriler dÃ¼zenleniyor.
Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™in BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼ OperasyonlarÄ±ndan Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Jean-Pierre Lacroix'Ä± kabul etti
Ruanda soykÄ±rÄ±mÄ±ndan kurtulanlarÄ±n, BelÃ§ika devletinin soykÄ±rÄ±mda sorumluluÄŸu olduÄŸu iddiasÄ±yla BrÃ¼ksel Ä°stinaf Mahkemesi'nde dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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Rusya Genel SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Koridallos cezaevinde tutuklu bulunan Ä°.F. ve S.Mâ€™nin, El Kaide Ã¼yesi olduklarÄ± ve Suriyeâ€™de terÃ¶rist faaliyetlerde bulunduklarÄ± gerekÃ§esiyle iadelerini talep etti
Forumda, Avrasya bÃ¶lgesinde ortak fetva tabanÄ±nÄ±, manevi yenilenme konseptinin oluÅŸturulmasÄ±, forumun sekreterliÄŸinin kurulmasÄ± ve internet sitesinin oluÅŸturulmasÄ±na karar verildi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Bizim KÄ±brÄ±s konusunda izlediÄŸimiz politika Ã§ok aÃ§Ä±k. Bu olaylar da (doÄŸalgaz arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±) KÄ±brÄ±s'ta ve KÄ±brÄ±s konusunda Ã§Ã¶zÃ¼me varÄ±lmasÄ±nÄ±n ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu gÃ¶steriyor" dedi
Filistin Halk DireniÅŸ Komitelerinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine AyrÄ±m DuvarÄ± ve Yahudi yerleÅŸim birimlerine karÅŸÄ± gÃ¶sterilerin baÅŸlamasÄ±nÄ±n 13. yÄ±lÄ±nda BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli kentlerinde gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi.
Ã–ÄŸretim gÃ¶revlilerinin maaÅŸ artÄ±ÅŸÄ± talebiyle baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± grevden 600 binden fazla Ã¶ÄŸrenci etkilendi
Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Seibert: "Rusya'daki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine 2 haftadan biraz daha fazla bir sÃ¼re kala Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in yeni silah sistemlerinin geliÅŸtirildiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar bizi endiÅŸelendiriyor"
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