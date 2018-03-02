17:12, 02 Mart 2018 Cuma

Ä°ngiltere'den KÄ±brÄ±s doÄŸalgazÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, ''Bizim KÄ±brÄ±s konusunda izlediÄŸimiz politika Ã§ok aÃ§Ä±k. Bu olaylar da (doÄŸalgaz arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±) KÄ±brÄ±s'ta ve KÄ±brÄ±s konusunda Ã§Ã¶zÃ¼me varÄ±lmasÄ±nÄ±n ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu gÃ¶steriyor.'' dedi.

BaÅŸkent BudapeÅŸte'de resmi ziyarette bulunan Johnson, mevkidaÅŸÄ± Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Peter Szijjarto ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Johnson, Akdeniz'de doÄŸalgaz arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve bu konuda TÃ¼rkiye'nin attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlara deÄŸinerek, "Bizim KÄ±brÄ±s konusunda izlediÄŸimiz politika Ã§ok aÃ§Ä±k. Bu olaylar da KÄ±brÄ±s'ta ve KÄ±brÄ±s konusunda Ã§Ã¶zÃ¼me varÄ±lmasÄ±nÄ±n ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu gÃ¶steriyor.'' dedi.

GeÃ§en yÄ±l KÄ±brÄ±s gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde anlaÅŸmaya son anda varÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Johnson, KÄ±brÄ±s'ta anlaÅŸmanÄ±n gerekli olduÄŸunu ve KÄ±brÄ±s konusunun bu yÄ±l iÃ§inde Ã§Ã¶zÃ¼lmesini umduÄŸunu ifade etti.

Ä°ngiltere ve Macaristan iliÅŸkilerine de deÄŸinen Johnson, iki Ã¼lkenin sÄ±kÄ± iÅŸ birliÄŸine sahip olduÄŸunu ve bir Ã§ok konuda hemfikir olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Szijjarto ise BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± taslaÄŸÄ± eleÅŸtirerek, ''Macaristan'a gÃ¶re bu taslak aÅŸÄ±rÄ± derece gÃ¶Ã§menlik taraftarÄ±. Biz bunu deÄŸiÅŸtirilmesini, gÃ¶Ã§menlik karÅŸÄ±tÄ± bir taslaÄŸÄ±n kabul edilmesini istiyoruz.'' diye konuÅŸtu.

Her Ã¼lkenin egemenliÄŸine saygÄ± duyulmasÄ± ve Ã¼lke topraklarÄ±na kimlerin gireceÄŸine her Ã¼lkenin kendisinin karar vermesi gerektiÄŸini savunan Szijjarto, ''HiÃ§ kimseye, Ã¼lkenin egemenliÄŸini ve MacarlarÄ±n gÃ¼venliÄŸini hiÃ§e saymasÄ±na izin vermeyeceÄŸiz.'' ifadelerini kullandÄ±.

Avrupa BirliÄŸi (AB) ve BirleÅŸik KrallÄ±k arasÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ayrÄ±lÄ±k (Brexit) mÃ¼zakereleri de deÄŸerlendiren Szijjarto, Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lmasÄ±nÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bÃ¼yÃ¼k sorun olarak niteledi ve Ä°ngilizlerin kararÄ±ndan dolayÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduklarÄ±nÄ± dile getirdi.

Ä°ngiltere'de yaÅŸayan MacarlarÄ±n haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ±na Macar hÃ¼kÃ¼metinin bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiÄŸine de deÄŸinen Szijjarto, AB-Ä°ngiltere arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sonunda adil bir ÅŸekilde sonuÃ§lanmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.