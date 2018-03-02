DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Askeri yasak bÃ¶lgede yakalanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerÂ tutuklandÄ±.Â
Pazarkule yakÄ±nlarÄ±nda yakalanan ve jandarmadaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen teÄŸmen Aggelos Mitretodis ile Ã§avuÅŸ Dimitros Kouklatzis'in hakimlik sorgusu tamamlandÄ±. Hakimlik, iki askerin tutuklanmasÄ±na karar verdi.
Ä°ki askerin, ifadelerinde, karda gÃ¶rdÃ¼kleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu TÃ¼rk tarafÄ±na geÃ§tiklerini ve cep telefonlarÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri, Ã¼st rÃ¼tbelilere gÃ¶ndermek amacÄ±yla kaydettiklerini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼kleri Ã¶ÄŸrenildi.
OLAY
54. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± "Hudut kartallarÄ±" adlÄ± sÄ±nÄ±r birliÄŸi ekipleri, devriye gÃ¶revi sÄ±rasÄ±nda Pazarkule yakÄ±nlarÄ±nda Yunanistan ordusuna mensup teÄŸmen ve astsubay rÃ¼tbelerindeki 2 askeri yakalamÄ±ÅŸtÄ±. TÃ¼feklerine el konulan askerler Edirne Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na teslim edilmiÅŸti.
Jandarmadaki iÅŸlemleri tamamlanan ve adliyeye Ã§Ä±karÄ±lan iki asker, savcÄ±lÄ±ktaki ifadelerinin ardÄ±ndan "askeri casusluÄŸa teÅŸebbÃ¼s" ve "askeri yasak bÃ¶lgeye girmek" suÃ§larÄ±ndan tutuklanmalarÄ± talebiyle Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edilmiÅŸti.
MÄ°T'in 90'Ä±ncÄ± kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne Ã¶zel oluÅŸturulan ve TÃ¼rk istihbarat tarihinin deÄŸiÅŸik dÃ¶nemlerine ait bazÄ± dokÃ¼man ve istihbari ekipmanÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Temas Sergisi, 5 Mart-3 Haziran tarihlerinde ziyarete aÃ§Ä±k olacak
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Senegal CumhurbaÅŸkanÄ± Sall tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle uÄŸurlandÄ±
Edirne'de TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§tikten sonra jandarma tarafÄ±ndan yakalanan 2 Yunan askeri Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemede tutuklandÄ±.
Marmara ve Ege bÃ¶lgeleri ile BatÄ± Akdenizâ€™in iÃ§ kesimleri, BatÄ± Karadeniz, Ä°Ã§ Anadolu, Orta ve DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde yarÄ±n kuvvetli rÃ¼zgar ve fÄ±rtÄ±na bekleniyor
YanlÄ±ÅŸlÄ±kla sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiÄŸini sÃ¶yleyen Yunanistan ordusuna mensup teÄŸmen ve astsubay rÃ¼tbelerindeki 2 asker yakalandÄ±
Meslekten ihraÃ§ edilenlere iliÅŸkin 6 bin 400 baÅŸvuruda karara varan OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, 100 mÃ¼racaatta mesleÄŸe iadeye hÃ¼kmetti.
TÃœÄ°K'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 2017 yÄ±lÄ± evlenme ve boÅŸanma istatistiklerine gÃ¶re, evlenen Ã§iftlerin sayÄ±sÄ± Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 4,2 azalÄ±rken, boÅŸanma sayÄ±sÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 1,8 arttÄ±
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± Marmara BÃ¶lgesi'nde, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda ATAK helikopterleri ile yapÄ±lan atÄ±ÅŸlar sonucu, Afrin'in batÄ±sÄ±nda tespit edilen 9 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
FETÃ–/PDY'nin Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki "mahrem yapÄ±lanmasÄ±"na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 9'u ihraÃ§ edilmiÅŸ, 7'si gÃ¶revde 16 subay hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Afrin'de gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlar sÄ±rasÄ±nda 8 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 13 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
FETÃ–'nÃ¼n TSK yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin, ankesÃ¶rden iletiÅŸim kurduÄŸu belirlenenlere yÃ¶nelik soruÅŸturmada 39 ÅŸÃ¼pheli asker tutuklandÄ±
Sivil toplum kuruluÅŸu Ã¼yesi kadÄ±nlar, Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde tutulan ve her gÃ¼n iÅŸkenceye maruz kalan kadÄ±nlarÄ±n seslerini duyurmak ve serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na gidecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin Afrika ile iliÅŸkilerinin 10'uncu yÃ¼zyÄ±la dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek,"Hamdolsun, bin yÄ±lÄ± aÅŸan bu geÃ§miÅŸte bir kara leke yoktur. Bu mazide Goree AdasÄ± gibi vahÅŸetin ve sÃ¶mÃ¼rÃ¼nÃ¼n zirve yaptÄ±ÄŸÄ± yerler yoktur. Elbette yaÅŸanan onca zulme ve katliama raÄŸmen AfrikalÄ± kardeÅŸlerimin gÃ¶sterdiÄŸi dirayeti, yÃ¼ce gÃ¶nÃ¼llÃ¼ÄŸÃ¼ de saygÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±yorum." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma ofislerine bÃ¶cek olarak bilinen dinleme cihazlarÄ± konulmasÄ±na iliÅŸkin davada, cumhuriyet savcÄ±sÄ±, 10 sanÄ±ÄŸÄ±n 3 ay ile 91 yÄ±l 3 ay arasÄ±nda deÄŸiÅŸen sÃ¼relerde hapse Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± istedi
Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Adnan Ã–zbalâ€™Ä±n koruma ekibinden astsubay RÄ±za Asal'Ä±n, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi