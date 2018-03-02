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Kazakistan'da Avrasya Müslüman Aydınları Forumu yapıldı
Kazakistan'da Avrasya Müslüman Aydınları Forumu yapıldı

Forumda, Avrasya bölgesinde ortak fetva tabanını, manevi yenilenme konseptinin oluşturulması, forumun sekreterliğinin kurulması ve internet sitesinin oluşturulmasına karar verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Avrasya Müslüman Aydınları Forumunda, Avrasya bölgesinde ortak fetva tabanının, manevi yenilenme konseptinin oluşturulması, forumun sekreterliğinin kurulması, faaliyet projesi ve resmi internet sitesinin hazırlanması kararlaştırıldı.

Kazakistan Baş Müftüsü Serikbay Oraz'ın başkanlığında baş müftü ve müftü yardımcıları seviyesinde 22 ülkeden 30'dan fazla heyetin katıldığı forumun sonuç bildirisini Baş Müftü Yardımcısı Baurjan Esmahan okudu.

Bildiride, Avrasya ülkeleri arasında din alanında bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması gerektiği belirtilerek, manevi yenilenme konsepti ve fetvaların ortak tabanının oluşturulması, forumun devamlılığının sağlanması için sekreterliğin kurulması, faaliyet projesinin ve resmi internet sitesinin hazırlanması ve diğer kararların alındığı ifade edildi.

Foruma Diyanet Başkan Yardımcısı Selim Argun, Kazakistan Senato Başkanı Jomart Kasım Tokayev, Kazakistan Din ve Sivil Toplum İşleri Bakanı Nurlan Ermekbayev, Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdinov ve Kırgızistan Baş Müftüsü Maksatbek Toktomuşev'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Argun, forumda yaptığı konuşmada, dünyanın savaşlar, yoksulluk, terör eylemleri, ümitsizlik gibi sorunların kuşatması altında tarihin en zor dönemlerinden birini yaşadığını, İslam dünyası olarak ciddi meydan okumalarla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Sosyal, kültürel, manevi ve siyasi krizlerin ancak İslam ilkeleriyle çözülebileceğine işaret eden Argun, "Zira insanlık İslam’ın kucaklayıcı ilkelerini, paylaşım ahlakını, kardeşlik hukukunu, hayat veren nefesini aramaktadır. Bu ilkeleri insanlığa taşımak Müslüman ilim adamlarının, dini teşkilatların sorumluluğu. Bunun için öncelikle Müslümanlar kendi içinde birliği gerçekleştirmeli." diye konuştu.

Argun, Müslümanların birbirine duyarlı olmaları gerektiğinin altını çizerek, "Ama bugün Müslümanlar maalesef imamesi kopan tespih taneleri gibi etrafa dağılmışlar. İşte Suriye, Irak, Libya, Filistin ve Afrika kıtasında yaşananlar hepimizin malumudur." ifadelerini kullandı.

"Dünyada blok ve küresel oluşumların etkili olduğu dönemde İslam dünyası eğitim, aile, gençlik, çevre, gıda, ekonomik, teknoloji gibi konularda ve diğer bütün alanlarda tam bir iş birliği içerisinde çalışmalı." diyen Argun, bunun için bir araya gelerek, meseleleri müzakere etmeye ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Baş Müftü Oraz, dini sloganların farklı aşırı hareketler tarafından kullanıldığına dikkati çekerek, dini aşırılığı önlemek için Avrasya bölgesinde Avrasya halkının birleşmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Ermekbayev da İslam’ın barış, tolerans, yaratıcılık ve uyum dini olduğunu vurgulayarak, “Bu mirası korumak önemlidir. Bunun için Kur'an-ı Kerim ve hadislerin temelinde halka geleneksel prensiplerin doğru anlatılması için aydınları ve imamları birleştirmemiz, zengin tarihi mirasımızı canlandırmak için çalışmalıyız.” dedi.



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