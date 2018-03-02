GÃ¼ncelleme: 17:41, 02 Mart 2018 Cuma

Yunanistan'da iki Rus vatandaÅŸÄ±na El Kaide suÃ§lamasÄ±





Rusya Genel SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Koridallos cezaevinde tutuklu bulunan Ä°.F. ve S.Mâ€™nin, El Kaide Ã¼yesi olduklarÄ± ve Suriyeâ€™de terÃ¶rist faaliyetlerde bulunduklarÄ± gerekÃ§esiyle iadelerini talep etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yunanistanâ€™da bir sÃ¼re Ã¶nce terÃ¶r suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 Rus vatandaÅŸÄ±nÄ±n El Kaide Ã¼yesi olduklarÄ± iddia edildi. Yunan medyasÄ±nda yer alan haberlerde, Rusya Genel SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Koridallos cezaevinde tutuklu bulunan 29 yaÅŸÄ±ndaki Ä°skander F. ve 40 yaÅŸÄ±ndaki Saidikamed Mâ€™nin, El Kaide Ã¼yesi olduklarÄ± ve Suriyeâ€™de terÃ¶rist faaliyetlerde bulunduklarÄ± gerekÃ§esiyle iadelerini talep ettiÄŸi belirtildi. Rus savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan Yunan makamlarÄ±na gÃ¶nderilen belgelerde Tataristanâ€™da ikamet ettiÄŸi belirlenen Ä°skander Fâ€™nin, kimliÄŸi belirlenemeyen bir kiÅŸinin yardÄ±mÄ±yla Suriye'ye geÃ§tiÄŸi, Saidikamed Mâ€™nin ise Ã¶rgÃ¼tÃ¼n para iÅŸlerini yÃ¶nettiÄŸi kaydedildi. Ä°skander F, 1 Ocak'ta Atina Ã¼zerinden Kahireâ€™den Moskovaâ€™ya gitmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, Rus makamlarÄ±nca terÃ¶r suÃ§lamasÄ±yla arandÄ±ÄŸÄ± tespit edilmesi Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Atinaâ€™da ikamet eden ve iltica baÅŸvurusunda bulunduÄŸu belirtilen Saidikamed M. ise, Ä°skander Fâ€™yi tutuklu bulunduÄŸu emniyette ziyarete geldiÄŸinde hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle arama emri bulunduÄŸu tespit edilmesi Ã¼zerine yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Rus vatandaÅŸlarÄ±, haklarÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± reddediyor.

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