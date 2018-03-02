18:21, 02 Mart 2018 Cuma

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Senegal'den ayrÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Senegal'in baÅŸkenti Dakar'daki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 15.50'de Mali'ye hareket etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan,Â UluslararasÄ± Blaise Diagne HavalimanÄ±'ndanÂ Senegal CumhurbaÅŸkanÄ± Macky Sall ve eÅŸi Meryem Faye SallÂ tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle uÄŸurlandÄ±.

ErdoÄŸan ve Sall, iki Ã¼lke milli marÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tÃ¶ren kÄ±tasÄ±nÄ± selamladÄ±. UÄŸurlamada, Senegal BaÅŸbakanÄ± Muhammed Abdullah Dionne, Senegalli diÄŸer yetkililer ile TÃ¼rkiye'nin Dakar BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Nihat Civaner de hazÄ±r bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n da Dakar'dan ayrÄ±ldÄ±.

Bu arada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve mevkidaÅŸÄ± Sall, resmi uÄŸurlama tÃ¶reni Ã¶ncesi TÃ¼rk firmalarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±mÄ± tamamlanan ve hizmete alÄ±nan UluslararasÄ± Blaise Diagne HavalimanÄ±'nda bir sÃ¼re incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldÄ±.