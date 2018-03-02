18:32, 02 Mart 2018 Cuma

BelÃ§ika devletine Ruanda soykÄ±rÄ±mÄ± davasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ruanda soykÄ±rÄ±mÄ±ndan kurtulanlar, BelÃ§ika devletinin soykÄ±rÄ±mda sorumluluÄŸu olduÄŸu iddiasÄ±yla BrÃ¼ksel Ä°stinaf Mahkemesi'nde dava aÃ§tÄ±.Â

DavacÄ±lar, BelÃ§ika devleti tarafÄ±ndan gÃ¶revlendirilen yetkililerin 1994 NisanÄ±'nda Tutsilerin bulunduÄŸu bir okulu korumasÄ±z bÄ±rakarak Ruanda'da bulunan BelÃ§ikalÄ±larÄ±n tahliyesine yardÄ±ma gittiÄŸini, bu nedenle okulda bulunan yaklaÅŸÄ±k 2 bin kiÅŸinin Hutular tarafÄ±ndan katledildiÄŸini savundu.Â

100 bin avro tazminat talep eden davacÄ±lar, mahkemenin BelÃ§ika devletinin Ruanda soykÄ±rÄ±mÄ±nda rol oynadÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik bir hÃ¼kÃ¼m vermesini bekliyor.Â

Daha Ã¶nce 2010 yÄ±lÄ±nda benzer bir davaya bakan BrÃ¼ksel Ä°stinaf Mahkemesi, gÃ¶revlilerin BelÃ§ika devletinin emrinde olduÄŸunu ve devletin verdiÄŸi emir Ã¼zerine okulu terk ettiÄŸini kabullenmiÅŸti.Â

BirleÅŸmiÅŸ Milletler, 1994'de gerÃ§ekleÅŸen Ruanda soykÄ±rÄ±mÄ±nda, 4 ayda yaklaÅŸÄ±k 800 bin kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydediyor.